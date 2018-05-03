В Иране тоже блокируют "Телеграм". И у них получается лучше, чем в России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В конце апреля духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что удаляет свой "Телеграм"-канал

30 апреля иранские судебные власти после нескольких неудачных попыток заблокировали мессенджер "Телеграм". В отличие от России, блокировка была эффективной: эксперты говорят, что большинство из 40 млн иранских пользователей "Телеграма" в итоге потеряют доступ к мессенджеру.

Решение о блокировке принял один из отделов иранского суда по вопросам СМИ и культуры. Интернет-провайдерам дали указание заблокировать доступ к мессенджеру под угрозой уголовного преследования.

Иран был для "Телеграма" одним из основных рынков, рассказывает специалист по иранским соцсетям Суруш Пакзад. В самой компании утверждают, что блокировка затронула 40 млн пользователей.

"Доступ к "Телеграму" потеряли 40 миллионов человек, так говорят в самой компании. Это примерно столько же, сколько в Иране интернет-пользователей. Если в Иране у кого-то есть интернет, у него есть "Телеграм"," - говорит Пакзад.

Иранское правительство уже заблокировало несколько социальных платформ, включая "Фейсбук", "Вайбер" и "Инстаграм", поэтому основная масса пользователей перешла к доступному им "Телеграму", говорит он.

Причины блокировки

Как и российские власти, судебные власти Ирана объясняют блокировку соображениями государственной безопасности и борьбы с терроризмом.

18 апреля высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что закрывает свой "Телеграм"-канал, так как работа мессенджера противоречит национальным интересам.

В управлении делами аятоллы также заявили, что у "Телеграма" незаконная монополия в социальных сетях, и пользователям лучше было бы поддержать мессенджеры, разработанные иранскими компаниями Souroush и Gap.

12 дней спустя, 30 апреля, мессенджер был заблокирован решением суда.

"Учитывая жалобы на "Телеграм", поступающие от граждан страны, и основываясь на требованиях структур безопасности о противодействии незаконным действиям "Телеграма", суд запретил его использование в Иране", - цитирует заявление суда новостное агентство Мизан.

Мессенджер "стал безопасной средой для международных террористических групп, включая "Исламское государство", - заявили в суде ("Исламское государство" в России запрещено).

В России мессенджер заблокировали в соответствии с так называемым "пакетом Яровой", который позиционировался как пакет антитеррористических мер.

Поводом для блокировки был отказ "Телеграма" предоставить Федеральной службе безопасности России код, который давал бы доступ к сообщениям пользователей.

Несколько российских чиновников, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова после блокировки дали понять, что у них мессенджер работает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Телеграм" в Иране недоступен для пользователей мобильного интернета, но легко доступен через Wi-Fi, говорят эксперты

Блокировка неэффективна

В Иране у "Телеграма" примерно в два раза больше пользователей, чем в России. По оценке компании, в России мессенджером пользуются около 15 миллионов человек, а в Иране - 40 миллионов. Население Ирана - около 80 миллионов человек.

"Мессенджером пользуются бизнесмены. Все магазины и производители продают через "Телеграм" свой продукт. Это как альтернативный eBay, им пользуются все и для всего", - отмечает специалист по соцсетям Суруш Пакзад.

В заявлении иранского суда о блокировке мессенджера говорится, что "Телеграм" должен быть заблокирован таким образом, чтобы к нему невозможно было получить доступ, ни через VPN, ни через другие программы обхода. Как и в России, этого сделать не удается.

Заблокировать мессенджер удалось не везде, а там где это удалось, он по-прежнему доступен через VPN, говорит журналист Персидской службы Би-би-си Марьям Афшанг.

Сразу после блокировки канал Персидской службы потерял некоторое количество пользователей, но по большей части им удалось восстановить доступ.

"Количество пользователей то уменьшается, то увеличивается. Сейчас все в порядке, люди восстанавливают доступ. Проблема в том, что доступ потеряли те, кто пользуется мобильным интернетом по SIM-карте, им "Телеграм" недоступен. Но он по-прежнему доступен по Wi-Fi из дома, хотя у некоторых работает медленнее. Также многие переключились на VPN", - говорит Суруш Пакзад.

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"Друзья пишут мне, что мессенджер им доступен. В некоторых районах страны доступ по-прежнему открыт. В других районах и городах он закрыт, хотя у многих получается открыть "Телеграм" через Wi-Fi. Но со временем его закроют полностью, и тогда VPN не поможет", - говорит Марьям Афшанг.

"Друзья из Ирана послали мне какую-то российскую VPN-программу, через которую можно открыть "Телеграм", - говорит она.

Иранские мессенджеры Souroush и Gap при этом не получили большой популярности. По словам Афшанг, иранцы опасаются, что эти мессенджеры контролируются спецслужбами.

Местные СМИ также отмечают, что мессенджеры политически ангажированы. Например, в одном из них есть стикер в виде женщины с табличкой "смерть Америке".

Протестов не будет

30 апреля, в день блокировки мессенджера иранскими властями, в Москве состоялась массовая акция за свободу интернета, связанная с решением властей заблокировать "Телеграм" в России.

В Иране такое вряд ли возможно, говорит Марьям Афшанг.

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"Были ли протесты, как в России? Не было, и думаю, не будет", - говорит журналистка.

"Это очень тяжело. "Телеграм" крайне популярен в Иране, им пользуется множество людей, но я не думаю, что они выйдут на улицу", - добавляет Афшанг.

"Это слишком опасно. Выйдя на такую демонстрацию, иранцы могут очень дорого поплатиться. Никто не знает заранее, что с ними будет", - говорит она.

Президент против

Две группы иранских чиновников - судебные и правительственные - занимают полярные позиции по блокировке мессенджера.

"Во время прошлых выборов в Иране "Телеграмом" пользовались многие кандидаты - и провластные, и от оппозиции", - рассказывает Марьям Афшанг.

"После этого многие консерваторы начали критиковать мессенджер и требовать блокировки. Но правительство - это произошло несколько раз - настаивало, что не хочет заниматься блокировками СМИ и поддерживает свободу интернета", - говорит Афшанг.

В прошлом правительству удавалось отменять блокировки суда.

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"Они уже блокировали "Телеграм" около трех месяцев назад, если я не ошибаюсь, и тогда правительство отменило блокировку", - говорит Афшанг.

Президент Ирана раскритиковал и последнюю блокировку, заявив, что угрозами национальной безопасности должен заниматься Совет безопасности, а не судебная власть.

Решения, влияющие на жизнь десятков миллионов иранцев, "не могут приниматься исключительно на основе решения судебных властей", - приводятся в заявлении правительства слова президента Хассана Роухани.

Однако, отмечает журналистка, на этот раз в заявлении правительства нет ничего о планах противодействовать блокировке. Более того, "Телеграм" в заявлении правительства даже не упоминается.

"Судебная система находится под влиянием партии консерваторов, они поддерживают идеи высших [духовных] руководителей. Но правительство хочет поддерживать социальные сети, и особенно "Телеграм", в этом случае у них это просто не получилось", - говорит Афшанг.

"Так что в данном случае идет борьба между двумя группами чиновников за "Телеграм"", - резюмирует она.