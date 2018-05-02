Gibson банкротится. Что ждет легендарные гитары?
Утром во вторник, 1 мая, всемирно известный производитель электрогитар Gibson подал в суд документы о банкротстве. У компании полмиллиарда долларов долгов, и с помощью банкротства Gibson надеется сохранить бизнес и избавиться от неприбыльных подразделений. Гитары, впрочем, Gibson производить не перестанет.
От мандолины к "лес полу"
Орвилль Гибсон основал компанию имени себя в 1902 году в штате Мичиган. Поначалу она занималась производством мандолин, затем перешла на акустические гитары, а к 1930 разработала первую в истории гитару с электроусилением Gibson ES-150 - по сути, обычную акустику со звукоснимателем на месте обычного выреза в деке гитары.
Гитара стала популярной у блюз-музыкантов, но революцию в музыке не произвела. В отличие от Gibson Les Paul, легендарной модели, созданной при участии знаменитого гитариста и музыкального новатора Леса Пола.
Les Paul хоть и уступил гитаре Fender Telecaster (изначально - Broadcaster) звание первого в истории инструмента, сделанного из цельного куска дерева без каких-либо резонаторов, но все равно стал одной из самых популярных моделей электрогитар. На Les Paul крайне удобно играть, у гитары хороший баланс, она прекрасно выглядит и звучит подходяще практически для любого жанра.
Les Paul всегда считался более дорогой и роскошной гитарой, чем продукция Лео Фендера - в конце концов, создатель "телекастера" был мебельщиком, далеким от рок-музыки, а этот инструмент придумывал выдающийся музыкант. Лес Пол лично настаивал, чтобы одна из моделей гитары, носящей его имя, была золотого цвета, подчеркивая тем самым высокое качество инструмента.
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Со временем Les Paul стал синонимом рок-музыки. На многочисленных вариациях этой гитары играли в то или иное время практически все известные гитаристы, а некоторые музыканты, в том числе Джимми Пейдж, Слэш, Ангус Янг и Закк Уайлд, сделали Les Paul неотъемлемой частью имиджа.
Для Пейджа, кстати, Gibson специально выпустил гитару с двумя грифами, сочетавшую возможности 6-струнного и 12-струнного инструмента. Без нее Пейдж не мог играть живьем Stairway to Heaven.
На полуакустических гитарах Gibson, восходящих к той самой ES-150, играли и Би Би Кинг, и Чак Берри, и Ноэль Галлахер, а агрессивные формы Gibson Explorer и Flying V стали популярными среди метал-гитаристов.
Билли Джо Армстронг из Green Day прославил дешевую Gibson Junior, предназначенную для начинающих, а музыкант Nirvana Крис Новоселич долгое время играл на странноватого вида бас-гитаре Gibson Ripper, которую не производят с начала 80-х.
Закат и банкротство
Как и многие другие популярные гитарные бренды, Gibson переживал трудные времена, когда гитарная музыка выходила из моды - или когда в моду входили другие марки гитар.
В 80-х, например, популярны были гитары с острыми формами, а в начале 90-х все бросились покупать Fender Jaguar как у Курта Кобейна.
В отличие от Fender, Gibson практически не адаптировался к рынку и продолжал выпускать гитары, внешне не отличимые от инструментов из 1950-х. Один из самых узнаваемых брендов в мире позволял Gibson сохранять положение одного из лидеров рынка, уступая Fender лишь несколько процентов (33,5% против 36,2% по данным на 2012 год).
В середине 2000-х Gibson попыталась переизобрести гитару, и ничего из этого не вышло.
Сначала компания придумала самонастраивающуюся гитару с электромоторами в колках, а позднее, в 2011 году, выпустила монструозный Gibson Firebird X - переосмысление классической рок-модели Firebird с переделанным корпусом и встроенным процессором эффектов. Гитара стоимостью более 4 тысяч долларов до сих пор вызывает у поклонников бренда только насмешки - как из-за непонятной формы и расцветки, так и благодаря мало кому нужным встроенным эффектам.
В то время, как Gibson придумывал ненужные технологические нововведения, Fender выпускал десятки новых гитар на массовом рынке по скромным ценам - как копии давно забытых моделей, так и переосмысление классических "стратокастеров", "телекастеров" и "ягуаров".
Найти сейчас молодую гитарную группу, которая играет не на Fender, крайне трудно. Параллельно с производством странноватых и перегруженных электроникой гитар Gibson решила сосредоточиться на развитии бренда и диверсифицировать доходы, купив несколько производителей музыкальной электроники. Затем от них пришлось поспешно избавляться.
"Мы стали чем-то типа авоськи с кучей вещей. В каких-то из них есть смысл, но многие нам вообще не приносят дохода", - говорил в марте 2018 года руководитель Gibson Генри Юшкевич. Он признавался, что хотел сделать из своей компании "Nike музыкального мира", но из-за долгов амбиции придется умерить.
Как говорится в заявлении Gibson о банкротстве, у компании сейчас 500 миллионов долларов долга.
Компания надеется с помощью процедуры банкротства договориться о реструктуризации долгов, избавиться от лишних активов и заниматься производством электрогитар.
Gibson утверждает, что ежегодно продает 170 тысяч инструментов по всему миру, причем до 40% из них - гитары дороже 2 тысяч долларов.