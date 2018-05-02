Gibson банкротится. Что ждет легендарные гитары?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гитарист Слэш с Gibson Les Paul

Утром во вторник, 1 мая, всемирно известный производитель электрогитар Gibson подал в суд документы о банкротстве. У компании полмиллиарда долларов долгов, и с помощью банкротства Gibson надеется сохранить бизнес и избавиться от неприбыльных подразделений. Гитары, впрочем, Gibson производить не перестанет.

От мандолины к "лес полу"

Орвилль Гибсон основал компанию имени себя в 1902 году в штате Мичиган. Поначалу она занималась производством мандолин, затем перешла на акустические гитары, а к 1930 разработала первую в истории гитару с электроусилением Gibson ES-150 - по сути, обычную акустику со звукоснимателем на месте обычного выреза в деке гитары.

Гитара стала популярной у блюз-музыкантов, но революцию в музыке не произвела. В отличие от Gibson Les Paul, легендарной модели, созданной при участии знаменитого гитариста и музыкального новатора Леса Пола.

Les Paul хоть и уступил гитаре Fender Telecaster (изначально - Broadcaster) звание первого в истории инструмента, сделанного из цельного куска дерева без каких-либо резонаторов, но все равно стал одной из самых популярных моделей электрогитар. На Les Paul крайне удобно играть, у гитары хороший баланс, она прекрасно выглядит и звучит подходяще практически для любого жанра.

Les Paul всегда считался более дорогой и роскошной гитарой, чем продукция Лео Фендера - в конце концов, создатель "телекастера" был мебельщиком, далеким от рок-музыки, а этот инструмент придумывал выдающийся музыкант. Лес Пол лично настаивал, чтобы одна из моделей гитары, носящей его имя, была золотого цвета, подчеркивая тем самым высокое качество инструмента.

Со временем Les Paul стал синонимом рок-музыки. На многочисленных вариациях этой гитары играли в то или иное время практически все известные гитаристы, а некоторые музыканты, в том числе Джимми Пейдж, Слэш, Ангус Янг и Закк Уайлд, сделали Les Paul неотъемлемой частью имиджа.

Для Пейджа, кстати, Gibson специально выпустил гитару с двумя грифами, сочетавшую возможности 6-струнного и 12-струнного инструмента. Без нее Пейдж не мог играть живьем Stairway to Heaven.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джимми Пейдж играл Stairway to Heaven на Gibson с двумя грифами

На полуакустических гитарах Gibson, восходящих к той самой ES-150, играли и Би Би Кинг, и Чак Берри, и Ноэль Галлахер, а агрессивные формы Gibson Explorer и Flying V стали популярными среди метал-гитаристов.

Билли Джо Армстронг из Green Day прославил дешевую Gibson Junior, предназначенную для начинающих, а музыкант Nirvana Крис Новоселич долгое время играл на странноватого вида бас-гитаре Gibson Ripper, которую не производят с начала 80-х.

Закат и банкротство

Как и многие другие популярные гитарные бренды, Gibson переживал трудные времена, когда гитарная музыка выходила из моды - или когда в моду входили другие марки гитар.

В 80-х, например, популярны были гитары с острыми формами, а в начале 90-х все бросились покупать Fender Jaguar как у Курта Кобейна.

В отличие от Fender, Gibson практически не адаптировался к рынку и продолжал выпускать гитары, внешне не отличимые от инструментов из 1950-х. Один из самых узнаваемых брендов в мире позволял Gibson сохранять положение одного из лидеров рынка, уступая Fender лишь несколько процентов (33,5% против 36,2% по данным на 2012 год).

Image caption Gibson Firebird - одна из любимых гитар Пи Джей Харви

В середине 2000-х Gibson попыталась переизобрести гитару, и ничего из этого не вышло.

Сначала компания придумала самонастраивающуюся гитару с электромоторами в колках, а позднее, в 2011 году, выпустила монструозный Gibson Firebird X - переосмысление классической рок-модели Firebird с переделанным корпусом и встроенным процессором эффектов. Гитара стоимостью более 4 тысяч долларов до сих пор вызывает у поклонников бренда только насмешки - как из-за непонятной формы и расцветки, так и благодаря мало кому нужным встроенным эффектам.

В то время, как Gibson придумывал ненужные технологические нововведения, Fender выпускал десятки новых гитар на массовом рынке по скромным ценам - как копии давно забытых моделей, так и переосмысление классических "стратокастеров", "телекастеров" и "ягуаров".

Найти сейчас молодую гитарную группу, которая играет не на Fender, крайне трудно. Параллельно с производством странноватых и перегруженных электроникой гитар Gibson решила сосредоточиться на развитии бренда и диверсифицировать доходы, купив несколько производителей музыкальной электроники. Затем от них пришлось поспешно избавляться.

"Мы стали чем-то типа авоськи с кучей вещей. В каких-то из них есть смысл, но многие нам вообще не приносят дохода", - говорил в марте 2018 года руководитель Gibson Генри Юшкевич. Он признавался, что хотел сделать из своей компании "Nike музыкального мира", но из-за долгов амбиции придется умерить.

Как говорится в заявлении Gibson о банкротстве, у компании сейчас 500 миллионов долларов долга.

Компания надеется с помощью процедуры банкротства договориться о реструктуризации долгов, избавиться от лишних активов и заниматься производством электрогитар.

Gibson утверждает, что ежегодно продает 170 тысяч инструментов по всему миру, причем до 40% из них - гитары дороже 2 тысяч долларов.