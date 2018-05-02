Победа, позор, настоящая демократия - армяне из диаспоры о событиях на родине
Армянская диаспора за рубежом насчитывает несколько миллионов человек, и некоторые знаменитые представители этой диаспоры высказались о событиях последних недель на исторической родине, в результате которых ушел в отставку многолетний лидер страны Серж Саргсян.
Знаменитые армяне, живущие на Западе, либо поддержали массовые протесты - как лидер группы System Of A Down Серж Танкян, - либо призвали избегать насилия, как это сделал Шарль Азнавур.
Мнения известных армян, живущих в России, разделились: одни ругают протестующих, другие - правящую партию.
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Серж Танкян - о настоящей демократии
Лидер американской рок-группы System Of A Down Серж Танкян с самого начала активно комментирует протесты и выражает поддержку протестному движению. Прокомментировал он и самые последние события, а именно отказ правящей Республиканской партии голосовать за назначение лидера протестов Никола Пашиняна премьер-министром.
2 мая Танкян и еще четверо известных армянских деятелей искусства выпустили заявление, в котором выразили уверенность, что протестное движение продолжится и приведет к досрочным демократическим выборам.
"Ваша солидарность и целеустремленность осветили путь к по-настоящему демократическим переменам в Армении. Мы призываем провести эти выборы как можно скорее, поскольку это - единственный способ создать правительство, которое станет настоящим представителем народа", - говорится в заявлении.
Азнавур - за диалог
Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур, которого в детстве звали Шахнур Азнавурян, активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной.
Через четыре дня после начала протестов, 21 апреля, Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу.
"Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия", - говорилось в заявлении певца, которому в мае исполнится 94 года.
Кардашьян - за все хорошее
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на следующий день после отставки Сержа Саргсяна, 24 апреля, написала в Twitter: "Это так воодушевляет - видеть, как все армяне, объединившись в мирном протесте, добились перемен".
Эту запись Кардашьян сопроводила старой фотографией, на которой она держит за руки старушку. Как отметили армянские читатели твитов Кардашьян, эта женщина известна как раз как сторонница Саргсяна и Республиканской партии, а никак не протестующих.
Больше Кардашьян армянскую политику в Twitter не комментировала, но традиционно напомнила твитами о годовщине геноцида армян в Турции в 1915 году.
Под тему геноцида звезда запостила и рекламу сделанных другой американской армянкой ювелирных изделий с "символом Дня поминовения жертв армянского геноцида - сиреневой незабудкой".
Спортсмены вне политики
Знаменитые спортсмены армянского происхождения в большинстве своем о последних событиях в Армении не высказывались - даже те из них, кто не раз подчеркивал свои армянские корни.
Ничего, судя по результатам поиска, не писали и не говорили ни французский футболист, чемпион мира, армянин по матери Юри Джоркаефф, ни его бывший товарищ по сборной Ален Богосян, ни аргентинский теннисист Давид Налбандян.
Зато Джоркаефф и Налбандян традиционно отметили твитами День геноцида - они это делают каждый год.
То же самое относится и к американской певице Шер (Шерилин Саркисян): о геноциде высказывалась, о текущей политике - нет.
Нападающий лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян 23 апреля, в день отставки Саргсяна, заявил на своей странице в Facebook, что он горд быть армянином и призвал соотечественников решать все разногласия мирным путем. На следующий день он призвал все страны официально признать резню 1915 года геноцидом.
Мхитаряна, впрочем, нельзя считать представителем диаспоры: он - армянин из Армении, просто играет за рубежом.
Мигранян против охлоса
Родившийся в Ереване российский политолог Андраник Мигранян, комментируя события на родине, выдал гневную тираду, видеозапись которой широко разошлась по соцсетям.
"(Сформировать) делегацию от имени митингующих, пусть эта делегация сформулирует свои требования, встретятся с представителями властей и начнется нормальный, цивилизованный разговор, а не то что охлос, эта чернь, грязь, будет диктовать, кому и как жить в стране! Позор! Мне стыдно, что я армянин в таких случаях!" - воскликнул Мигранян.
Габрелянов против Пашиняна
Издатель Арам Габрелянов все последние дни выдает в Facebook запись за записью, полные цветистых русских выражений в адрес лидера протестов Никола Пашиняна.
Некоторые оттенки и нюансы позволяют предположить, что Габрелянова, как и Миграняна, беспокоит смена власти в стране-союзнице России в результате народных протестов.
"Клоун ещё не пришёл к власти, а уже армянские СМИ, работающие на деньги американских НКО, начали антирусскую кампанию. Так что слова клоуна Пашиняна о дружбе с Россией - это дымовая завеса!" - гласит одна из записей Габрелянова.
Стас Намин - за народ
Знаменитый музыкант и продюсер, московский армянин Стас Намин (Анастас Микоян) в интервью радиостанции "Бизнес-ФМ" порадовался мирному смещению Сержа Саргсяна.
"Мне кажется, это вообще большая редкость, когда власть вдруг соглашается без кровопролитий и жестких мер на мнение народа, который вышел на улицу. Я даже не помню таких случаев в истории. Мне кажется, это признак цивилизованности нации. Это победа, я поздравляю", - сказал Стас Намин.
Армен Григорян - против шайки диктатора
Другой знаменитый московский музыкант-армянин, лидер группы "Крематорий" Армен Григорян, в беседе с тем же "Бизнес-ФМ" безоговорочно поддержал протестующих.
"Это обычное окончание народного терпения, поэтому состоялся гнев, который вылился в отставку этого маленького диктатора и в дальнейшем, надеюсь, его шайки, которая устроила там просто родоплеменные отношения на уровне мафиозных разборок. Народ просто перестал это все терпеть", - так объясняет массовость протестов Григорян.