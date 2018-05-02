Победа, позор, настоящая демократия - армяне из диаспоры о событиях на родине

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Знаменитые армяне из диаспоры призывают к тому, чтобы протест и впредь оставался мирным

Армянская диаспора за рубежом насчитывает несколько миллионов человек, и некоторые знаменитые представители этой диаспоры высказались о событиях последних недель на исторической родине, в результате которых ушел в отставку многолетний лидер страны Серж Саргсян.

Знаменитые армяне, живущие на Западе, либо поддержали массовые протесты - как лидер группы System Of A Down Серж Танкян, - либо призвали избегать насилия, как это сделал Шарль Азнавур.

Мнения известных армян, живущих в России, разделились: одни ругают протестующих, другие - правящую партию.

Серж Танкян - о настоящей демократии

Лидер американской рок-группы System Of A Down Серж Танкян с самого начала активно комментирует протесты и выражает поддержку протестному движению. Прокомментировал он и самые последние события, а именно отказ правящей Республиканской партии голосовать за назначение лидера протестов Никола Пашиняна премьер-министром.

2 мая Танкян и еще четверо известных армянских деятелей искусства выпустили заявление, в котором выразили уверенность, что протестное движение продолжится и приведет к досрочным демократическим выборам.

Правообладатель иллюстрации Kevin Winter Image caption Лидер System Of A Down Серж Танкян - за народный протест

"Ваша солидарность и целеустремленность осветили путь к по-настоящему демократическим переменам в Армении. Мы призываем провести эти выборы как можно скорее, поскольку это - единственный способ создать правительство, которое станет настоящим представителем народа", - говорится в заявлении.

Азнавур - за диалог

Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур, которого в детстве звали Шахнур Азнавурян, активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной.

Через четыре дня после начала протестов, 21 апреля, Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу.

"Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия", - говорилось в заявлении певца, которому в мае исполнится 94 года.

Кардашьян - за все хорошее

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на следующий день после отставки Сержа Саргсяна, 24 апреля, написала в Twitter: "Это так воодушевляет - видеть, как все армяне, объединившись в мирном протесте, добились перемен".

Пропустить Twitter пост , автор: @KimKardashian It’s so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It’s a historic day for Armenia. ❤️🇦🇲💋 I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians! pic.twitter.com/a00Z5al46N — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 апреля 2018 г.

Эту запись Кардашьян сопроводила старой фотографией, на которой она держит за руки старушку. Как отметили армянские читатели твитов Кардашьян, эта женщина известна как раз как сторонница Саргсяна и Республиканской партии, а никак не протестующих.

Больше Кардашьян армянскую политику в Twitter не комментировала, но традиционно напомнила твитами о годовщине геноцида армян в Турции в 1915 году.

Под тему геноцида звезда запостила и рекламу сделанных другой американской армянкой ювелирных изделий с "символом Дня поминовения жертв армянского геноцида - сиреневой незабудкой".

Спортсмены вне политики

Знаменитые спортсмены армянского происхождения в большинстве своем о последних событиях в Армении не высказывались - даже те из них, кто не раз подчеркивал свои армянские корни.

Ничего, судя по результатам поиска, не писали и не говорили ни французский футболист, чемпион мира, армянин по матери Юри Джоркаефф, ни его бывший товарищ по сборной Ален Богосян, ни аргентинский теннисист Давид Налбандян.

Зато Джоркаефф и Налбандян традиционно отметили твитами День геноцида - они это делают каждый год.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генрих Мхитарян призвал соотечественников хранить мир

То же самое относится и к американской певице Шер (Шерилин Саркисян): о геноциде высказывалась, о текущей политике - нет.

Нападающий лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян 23 апреля, в день отставки Саргсяна, заявил на своей странице в Facebook, что он горд быть армянином и призвал соотечественников решать все разногласия мирным путем. На следующий день он призвал все страны официально признать резню 1915 года геноцидом.

Мхитаряна, впрочем, нельзя считать представителем диаспоры: он - армянин из Армении, просто играет за рубежом.

Мигранян против охлоса

Родившийся в Ереване российский политолог Андраник Мигранян, комментируя события на родине, выдал гневную тираду, видеозапись которой широко разошлась по соцсетям.

"(Сформировать) делегацию от имени митингующих, пусть эта делегация сформулирует свои требования, встретятся с представителями властей и начнется нормальный, цивилизованный разговор, а не то что охлос, эта чернь, грязь, будет диктовать, кому и как жить в стране! Позор! Мне стыдно, что я армянин в таких случаях!" - воскликнул Мигранян.

Габрелянов против Пашиняна

Издатель Арам Габрелянов все последние дни выдает в Facebook запись за записью, полные цветистых русских выражений в адрес лидера протестов Никола Пашиняна.

Некоторые оттенки и нюансы позволяют предположить, что Габрелянова, как и Миграняна, беспокоит смена власти в стране-союзнице России в результате народных протестов.

"Клоун ещё не пришёл к власти, а уже армянские СМИ, работающие на деньги американских НКО, начали антирусскую кампанию. Так что слова клоуна Пашиняна о дружбе с Россией - это дымовая завеса!" - гласит одна из записей Габрелянова.

Стас Намин - за народ

Знаменитый музыкант и продюсер, московский армянин Стас Намин (Анастас Микоян) в интервью радиостанции "Бизнес-ФМ" порадовался мирному смещению Сержа Саргсяна.

"Мне кажется, это вообще большая редкость, когда власть вдруг соглашается без кровопролитий и жестких мер на мнение народа, который вышел на улицу. Я даже не помню таких случаев в истории. Мне кажется, это признак цивилизованности нации. Это победа, я поздравляю", - сказал Стас Намин.

Правообладатель иллюстрации Kevin Winter Image caption Стас Намин (справа) с Борисом Гребенщиковым в 2003 году

Армен Григорян - против шайки диктатора

Другой знаменитый московский музыкант-армянин, лидер группы "Крематорий" Армен Григорян, в беседе с тем же "Бизнес-ФМ" безоговорочно поддержал протестующих.

"Это обычное окончание народного терпения, поэтому состоялся гнев, который вылился в отставку этого маленького диктатора и в дальнейшем, надеюсь, его шайки, которая устроила там просто родоплеменные отношения на уровне мафиозных разборок. Народ просто перестал это все терпеть", - так объясняет массовость протестов Григорян.