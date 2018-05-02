"Не революция, а детский сад". Кому не нравятся армянские протесты?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После заседания парламента, на котором Пашинян не был избран премьер-министром страны, голоса его сторонников звучат все громче

В Армении с удвоенной силой продолжаются акции протеста. Шествия протестующих в центре армянской столицы напоминают всеобщее празднование, и в Ереване сейчас непросто найти тех, кто поддерживает правящую партию и не выступает сторонником армянской "бархатной революции".

На площади Республики, где в течение всех последних дней десятки тысяч людей собираются на митинги, с утра танцуют молодые люди с флагами Армении. Звучит музыка и слышны сигналы машин.

"Настроение праздничное. То, что они Никола Пашиняна не выбрали, - мы этого и ожидали. Они же сами себя охраняют. Остались эти 50 человек, которые даже сами за себя не проголосуют на следующих выборах", - говорит Рафаель Срапян, который пришел на площадь Республики вместе с семьей.

После заседания парламента, на котором Никол Пашинян не был избран премьер-министром страны, голоса его сторонников звучат все громче. Протестующие перекрывают автомобильное движение не только в столице, но и за ее пределами.

Те, кто не может присоединиться к шествиям и акциям из-за работы, наблюдает за происходящим на телеэкранах или из окон своих офисов.

"Хорошо же у нас, весело, да?" - с улыбкой говорит официант одного из кафе, расположенных в центре города.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Атмосфера протестов больше напоминает праздник

Мимо под удары барабана в направлении площади проходит группа молодых людей, скандируя: "Присоединяйтесь!"

В этом протестном движении, которое организаторы называют всенародным, тех, кто не присоединяется или выступает за правящую Республиканскую партию Армении, почти не слышно.

Они не проводят ни шествий и митингов, ни акций в поддержку РПА.

"В ожидании компромисса"

С 23-летним Тиграном Варданяном, представителем Республиканской партии Армении и студентом-международником филиала МГУ в Ереване, я встречаюсь в одном из супермаркетов в центре армянской столицы.

Все время, пока мы беседуем, с улицы слышен гул протестующих. Через какое-то время детские выкрики "Присоединяйтесь!" звучат уже внутри здания.

"Это не место для детей. Это уже не революция, это детский сад просто", - говорит Тигран.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Минимальный возраст участников протестов даже меньше, чем можно было подумать

Участие несовершеннолетних в акциях протеста нередко становилось причиной упреков со стороны властей в адрес лидера армянской "бархатной революции", оппозиционного депутата Никола Пашиняна.

Сам Пашинян не видит ничего предосудительного в участии детей в этом процессе.

Варданян отмечает, что на парламентских выборах Республиканская партия получила большинство голосов избирателей. Он уверен, что у партии и сегодня много сторонников.

"Многие сторонники Пашиняна, когда говоришь что-то, что им не нравится, ты становишься чуть ли не, извините, мразью. Они сделали так, что ничего адекватного ты не можешь сказать, - говорит он. - А я думаю, что Серж Саргсян сделал шахматную комбинацию, он выиграл у Азербайджана, потому что там же диктатура уже, четыре раза подряд Алиев избирается. А у нас не так уже".

Он частично соглашается с недовольством властями и говорит, что Республиканская партия много из того, что могла сделать, не делала, но говорит, что продолжит поддерживать Республиканскую партию.

"Это моя партия. Даже, если они не правы, это моя партия. Я не крыса, чтобы бежать, когда все так плохо. Мы сейчас видим, кто с нами, а кто нет. Кто поддерживает нас, а кто нет", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Всеобщая любовь к лидеру протестов Николу Пашиняну в последние дни не знает границ

Оппозиционного лидера Пашиняна он называет "хорошим человеком", у которого есть ораторские данные, но он уверен, что Пашинян не сможет представлять страну на мировой арене. По его словам, есть множество людей, которые были против Саргсяна, но не ожидали, что Пашинян будет претендовать на кресло премьера.

Что касается сторонников Республиканской партии, они не проводят акции и митинги в защиту властей, потому что они не хотят столкновений в Армении, говорит он.

"Мы знаем, что может быть столкновение, и мы не идем на это. Потому что мы же все армяне. Мы не хотим, чтобы у нас было как, например, в Грузии, когда была "революция роз", или как в Сирии. Это внутриармянский конфликт, и его должны решить мы", - говорит он, отмечая, что все должно решаться в рамках закона.

По словам Варданяна, протестующие ждут, чтобы эйфория прошла, чтобы люди стали более адекватными, и чтобы был достигнут политический компромисс.

"Безымянная" поддержка

"Вот вы знаете, он неплохой, Серж (Саргсян). Разве он виноват, что страна бедная? Но эти люди работать не хотят, вот они и кричат, и выступают", - говорит Ваган, водитель такси.

Такие настроения в столице Армении сегодня не часто услышишь. Ваган был первым скептически настроенным по отношению к акциям жителем Еревана, которого я встретила за две недели в армянской столице.

Но он сегодня предпочитает держаться в тени и открыто не выступать в защиту власти. Он просит не называть его фамилию и не фотографировать.

Image caption В этом движении, которое организаторы называют всенародным, выступающих за правящую Республиканскую партию Армении почти не слышно

Такое же условие еще у одного сторонника республиканцев - студента, который отказался назвать свое имя и ВУЗ, в котором учится.

"Республиканская партия - это люди народа. Народ избрал их. С тех пор, как они начали свою деятельность, люди поддерживали эту партию", - говорит он.

Больше всего, по словам студента, его раздражает участие подростков и школьников в протестном движении.

"Дети такого возраста не могут решить что-то. Там 60-70%, наверное, просто дети. Нельзя отпускать детей на улицу с требованием избрания Пашиняна. Это недопустимо, их место в школе, они должны учиться сейчас", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Среди протестующих действительно много школьников

По словам аналитика Степана Даниеляна, в Армении сейчас наблюдается определенное всеобщее презрение к тем, кто поддерживает правящую партию, что бывает во время революционных процессов.

"Но я бы сказал, это существует в мягкой форме. Никто никого не трогает, не принуждает никого что-то делать. Но, естественно, в таких ситуациях бывает такой моральный прессинг, это естественно", - говорит он.

При этом, по его словам, сегодня в Армении, по сути, нет власти, как и самой Республиканской партии.

"Сейчас у нас есть 55 депутатов фракции Республиканской партии. Но депутаты в очень подавленном психологическом и моральном состоянии, некоторые из них уже закрыли свои страницы в социальных сетях, - говорит Степан Даниелян. - Не ясно, что будет завтра. Я думаю, они уже поняли, что Республиканской партии больше нет, власть проиграла и, наверное, каждый из них начинает думать о своем личном будущем".