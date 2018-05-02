Ночь на четверг в Ереване стала самой громкой за последнее время - люди долго не расходились с улиц. Днем лидер оппозиции Никол Пашинян объявил, что заручился поддержкой Республиканской партии. Еще во вторник он ее не имел.

Вечером того же дня, заявив, что не сомневается в победе оппозиции, он призвал своих сторонников прекратить акции протеста и вернуться на работу и учебу.

"Сейчас нет проблем, которые нужно решать на площади", - сказал Пашинян.

Как Армения полдня бастовала, перекрывая дороги, а потом гуляла, радуясь революции, - в репортаже Русской службы Би-би-си.

"Пусть обижаются"

Ереван оказался парализован протестующими уже утром среды. Акция "тотального неповиновения" началась там же, где накануне вечером закончился митинг - у площади Республики.

Молодые люди, обернутые в армянские национальные флаги, перекрывали живой цепью прилегающие к площади улицы и разворачивали автомобили в обратном направлении. Некоторые водители пытались спорить, но в большинстве случаев это оказывалось бесполезно: объехать протестующих мало кому удавалось.

"Эта акция специально для того, чтобы народ жил свободно", - объясняет хозяин автосервиса Алик Авакян. Он блокировал оживленный проспект Арцах вместе с десятками протестующих. Дорогу перегородили машинами, водителям, пытавшимся через нее прорваться, они эмоционально объясняли, что проезд закрыт - забастовка.

Image caption По призыву лидера оппозиции тысячи армян вышли на акцию гражданского неповиновения

На вопрос, как реагируют другие автомобилисты, которые пытаются проехать, Алик отвечал уклончиво: "У всех свои тараканы. Ну пусть обижаются… Не думаю, что обижаются, мы никого не обижаем".

Обиженных на бастующих найти было сложно. Лишь некоторые таксисты ворчали, что им не дают работать - мол, можно было найти и другой способ протестовать. При этом с требованиями митингующих все соглашались.

Бастовал и ереванский международный аэропорт "Звартнотц": мало того, что к нему перекрыли дорогу, сотрудники на один час прекратили регистрировать пассажиров на рейсы.

Раздосадованными остались лишь туристы. "Быдлячество какое-то", - охарактеризовал забастовку студент МГИМО по имени Никита, прилетевший в Ереван на майские праздники.

Впрочем, и он требования митингующих понимал: "Правильно, что они протестуют".

Чтобы поддержать тех, кому от аэропорта до шоссе пришлось идти пешком, жители соседнего села Паракар устроили массовые гуляния и угощали прилетевших в Ереван пирогами, сладостями и мороженым.

Без продуктов, без цветов

Сотрудница супермаркета SAS на улице Амиряна рассказала корреспонденту Би-би-си, что митингующие с утра не пускали покупателей в магазин из-за забастовки, а продукты до супермаркета из-за перекрытых улиц не доехали. Лично ее это не расстроило, приход к власти Пашиняна стоил того.

Image caption Протестующие давали проезд только машинам экстренных служб

Официантка в Louis Cafe рассказала, что всех митингующих сегодня бесплатно угощали кофе. "Продуктов хватает", - ответила на на вопрос, привозили ли в кафе еду в день забастовки.

Аветик, работник гостиницы недалеко от площади Республики, рассказал, что гостей сейчас меньше, чем обычно: доехать к ней из-за перекрытых дорог почти нереально. Ему самому пришлось добираться до отеля пешком из соседнего города. Эти сложности Аветика не расстроили, он собирался пойти митинговать с остальным городом после работы.

Продавщица в цветочном магазине Дайнанэ сказала, что цветы к ней сегодня не доехали. Пашиняна она поддерживает, но на митинг не пошла.

Митинг с ватой и попкорном

На площадь Республики народ начал собираться около 16:00 по местному времени.

Перекрытия сняли, и колонны сигналящих автомобилей двинулись в центр города. В пробках люди вылезали из окон, размахивали флагами, выходили танцевать прямо на шоссе.

В центре города к гудящей кавалькаде машин присоединились колонны митингующих.

Они распевали революционные песни и кричали неизменное "Никол - варчапет" (Никола в премьеры - Би-би-си). В итоге уже к шести вечера шумная толпа заполнила не только площадь Республики, но и прилегающие улицы на сотни метров вглубь.

Image caption Шумная толпа заполнила не только центральную площадь, но и прилегающие к ней улицы

Разблокированный днем по призыву Пашиняна город оказался парализован второй раз - теперь уже митингом.

На саму площадь кому-то удалось пригнать несколько автобусов и грузовиков, в том числе и тяжелый самосвал. В его кузове сидели около десятка протестующих, они ели семечки и попкорн, раздавали другим бутылки с водой и небольшие армянские флажки. Рядом детей угощали сладкой ватой.

Люди с транспарантами залезали на крыши машин, чтобы лучше видеть сцену, и, видимо, чтобы остальным было лучше видно их флаги.

Особенно выделялись в толпе два стоявших рядом экскаватора - оба с поднятыми в воздух ковшами и растянутым между ними плакатом в поддержку Пашиняна.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многих собравшихся переполняло чувство ликования

К семи вечера на площади было не протолкнуться: людей вышло еще больше, чем накануне, когда Пашинян пытался получить поддержку парламента в первый раз.

"Отдыхать и готовиться к выборам"

Свое выступление Никол Пашинян начал с рассказа о правящей Республиканской партии.

Ее цель, по словам лидера оппозиции, - спровоцировать митингующих на грубые действия. Депутаты, задававшие ему неудобные вопросы во время заседания во вторник, надеялись, что он даст слабину, заявил Пашинян.

"Но это не сработало", - отметил он.

Image caption Пашинян призвал своих сторонников прекратить уличные протесты и с четверга отправляться на работу или учебу

Всеобщую акцию неповиновения, к которой в среду присоединились практически все города и села Армении, оппозиционер призвал прекратить.

С завтрашнего дня люди должны отправляться на работу и учебу. "Мы будем отдыхать и готовиться к выборам", - сказал Пашинян.

Он объявил, что три из четырех фракций парламента поддержали его избрание премьером в полном составе, а Республиканская партия пообещала не выдвигать кандидата и проголосовать за того, кто получит больше трети голосов в парламенте.

Таким образом, Пашинян, будучи единственном кандидатом в премьеры и получив поддержку почти половины депутатов, 8 мая должен быть избран премьером.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Жители Армении больше не должны гадать, верить ли тому или иному политику, народ должен доверять себе" - сказал участникам митинга Никол Пашинян

Лидер оппозиции рассказал со сцены, что в среду ему звонили главы сел и городов, чтобы отчитаться о перекрытых дорогах.

"Сегодня улицу Туманяна перекрыли туристы из Китая. Такого никогда в Армении не было!", - объявил он с трибуны.

Заканчивая выступление без пяти минут премьер рассказал, что у него будет несколько голосов депутатов Республиканской партии.

"Жители Армении больше не должны гадать, верить ли тому или иному политику, народ должен доверять себе", - отметил лидер оппозиции в конце выступления.

"У нас тут были свои Ротенберги"

Новости с трибуны вызвали в толпе почти единодушную реакцию, которая, впрочем, не сильно отличалась от того, как жители вели себя до этого: люди все так же пели, танцевали и радовались происходящему.

Армен, стоявший в стороне от толпы, описал свою реакцию двумя словами "Победу делаем".

"Победа, все рады, праздник!", - кричал пожилой мужчина по имени Арарат.

"Республиканцы оставят свои посты", - уверенно сказала корреспонденту Би-би-си сотрудница минобороны Армении по имени Анна. Она отказалась называть свою фамилию и должность, отметив лишь, что занималась административной работой. Часть ее коллег тоже ходили на митинги, но протестовать решились не все: руководство требовало к протестам не присоединяться.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Помимо ереванцев на митинг приехали жители других городов и сел Армении

"Наша вся Армения сейчас как единый кулак стоит возле Никола Пашиняна, потому что он для нас как возрождение. Он единственный, кто смог создать ситуацию, что никто даже пальцем друг друга не коснулся. Это действительно революция, но революция любви, революция помилования" - эмоционально объясняет девушка по имени Наринэ.

"Они держатся за что-то чего нету. Они держатся за власть, которой у них нету уже. Они понимают, что люди уже не те, которые были раньше", - отзывается о республиканцах митингующий Геворг.

Жительница одного из сел Армении, 81-летняя Маргарита, приехала в столицу специально посмотреть на то, как "меняется жизнь" в стране.

"Надоело терпеть этих людей, джан. Десяток людей вот уже несколько десятилетий решает за меня как я должна жить. Надоело", - говорит Маргарита.

Пенсия женщины составляет 48 тысяч драм (примерно 6 тысяч рублей или чуть больше 90 долларов). Она жалуется на то, что не может женить безработного сына из-за постоянной нехватки денег.

Послушать женщину останавливается молодая девушка и включается в разговор. "Я приехала вчера из Москвы, чтобы быть со своим народом. У нас тут было как в Москве - свои Ротенберги. Теперь все изменится", - уверена Элла.