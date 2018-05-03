Пресса Британии: Путин поручит Кудрину договариваться с Западом?

В обзоре британской прессы за 3 мая:

Сделка с Западом?

Financial Times пишет, что российский президент Владимир Путин ищет способы восстановить отношения с Западом, так как санкции и растущая напряженность в международных отношениях препятствуют оживлению стагнирующей российской экономики.

Насколько известно, президент Путин рассматривает возможность назначить бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост, где он будет отвечать за экономическую стратегию и связи с Европой, цитирует газета неназванные источники, знакомые с этим планами.

Подобное назначение могло бы рассматриваться в западных столицах как намек со стороны российского президента на готовность идти на компромисс, так как Россия сейчас конфликтует с Западом на всех фронтах.

"Наиболее вероятно, что Кудрин получит пост в президентской администрации", - цитирует газета неназванного представителя российского правительства.

"Его должность может называться как-нибудь вроде "представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества", - продолжает он.

Алексей Кудрин разрабатывал экономическую стратегию Путина на его следующий президентский срок. Кудрин призывает к решительным структурным реформам: от повышения пенсионного возраста до реорганизации российского правительства и судебной системы.

Он не раз заявлял, что если Россия не сделает свою политическую систему более демократической и не прекратит конфронтацию с Европой и США, она не сможет провести радикальные изменения.

"Если Кудрин войдет в состав администрации или правительства, то это будет означать, что они согласились на план перемен, в том числе и во внешней политике, потому что без изменений во внешней политике реформы в России просто невозможны", - цитирует Financial Times российского аналитика Евгения Гонтмахера.

Как пишет Financial Times, люди, близкие к правительству, говорят, что Путин пытается найти способ заключить сделку с Западом, чтобы ослабить давление на страну.

"В наших внутренних дискуссиях мы никогда так сильно не зависели от внешних факторов - настолько радикально, - цитирует газета неназванного бывшего члена кабинета министров. - Правительство утверждало, что российская экономика приспособилась к санкциям, но так, как американцы применяют санкции сейчас, означает, что к ним невозможно приспособится".

Беспринципные британские банкиры

Financial Times публикует статью своего комментатора Джона Гаппера о том, что лондонский Сити по отношению к российским олигархам ведет себя трусливо.

Через четыре недели после того, как власти США нанесли мощный удар по компании Олега Дерипаски EN+, чьи акции котируются на лондонской бирже, сейчас сложно найти кого бы то ни было в Сити, кто признался бы, что он был как-то связан с Дерипаской или его компаниями.

Поведение банкиров Сити, которые сначала приветствовали наплыв российских денег, а затем стали от них отрекаться, демонстрирует не их уважение к правилам и законам, а скорее трусость, пишет Джон Гаппер.

Решение президента Путина вторгнуться в Крым и его вмешательство в выборные процессы в других странах вызвали жесткую реакцию США, которые стали накладывать санкции на окружающих российского президента олигархов.

Лондон же лишь плывет по течению.

Лондонские банкиры говорят, что они соблюдали все действовавшие в каждый конкретный момент законы. Когда законы разрешали иметь дело с Дерипаской, они это делали, а сейчас, когда он объявлен "персоной нон грата", они больше этого делать не будут.

Но от банкиров ожидается большее. В своем руководстве по листингу Лондонская фондовая биржа обещает инвесторам "сбалансированные и признаваемые по всему миру стандарты регулирования и корпоративного управления", а не просто соблюдение буквы закона.

Энтузиазм Сити по поводу размещения на бирже акций российских компаний достиг своего пика 10 лет назад.

Когда российские олигархи осознали, что размещение акций на международных биржах увеличивает оценку стоимости их компаний, на лондонскую биржу хлынула волна российских денег.

Между 2005 и 2014 годами 67 первичных размещений акций российских компаний были проведены именно в Лондоне. Нью-Йорк остался далеко позади.

Но последнее слово осталось за США. Лондон наложил лишь ограниченные экономические санкции на Россию, но министерство финансов США нанесло серьезнейший удар по лондонским активам россиян, наложив санкции на Дерипаску и его компании, дав тем самым понять, что ни одна компания, как-то связанная с Путиным, не может чувствовать себя в безопасности.

Лондонские банкиры могут довольствоваться тем, что волна российских денег и так сходила на нет и что они уже получили свои комиссионные.

Но решение о том, что делать с российскими финансами, было принято в Вашингтоне, а не в Лондоне.

Дело Дерипаски продемонстрировало слабость и беспринципность финансовой столицы Великобритании, пишет Джон Гаппер в Financial Times.

"Новичок" из Солсбери не вытравляется

Times пишет о продолжающихся поисках следов нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери, где была совершена попытка убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

Сержант полиции Ник Бейли, пишет газета, надел на руки перчатки, прежде чем коснуться ручки входной двери дома Скрипаля.

Но если он думал, что эти перчатки защитят его от отравления, то он ошибался.

Сержант Бейли был отравлен гелем "Новичка" и оказался в больнице.

Следы "Новичка" также были обнаружены на пороге дома Скрипаля, из чего можно сделать вывод, что отравитель или отравители действовали неосторожно.

Кроме того, это может означать, что "Новичок" был также и на обуви Скрипалей, а не только на руках, и что они разнесли это вещество по всему городу.

Спустя два месяца после нападения на Скрипалей, пишет газета, власти еще не могут установить личность отравителей.

Газета цитирует неназванный источник в следственной группе, по словам которого, первым человеком, обнаружившим потерявших сознание Скрипалей на скамейке в парке, была военная медсестра, проводившая выходной в Солсбери. Медсестра до этого работала в Сьерра-Леоне во время вспышки эпидемии эболы.

Она предпочитает, чтобы ее имя не называлось.

Она оказала Скрипалям первую помощь, и, хотя их на нее вырвало, судя по всему, она не была задета "Новичком".

Полиции пока не удалось обнаружить предмет, при помощи которого "Новичок" был нанесен на ручку двери дома Скрипаля, хотя уже тщательно проверены все скамейки и автобусные остановки в радиусе более 3 километров от этого дома.

В доме не было камер наблюдения, следивших за входной дверью.

Тот же источник Times говорит, что существуют опасения, что сержант Бейли мог распространить "Новичок" в местном отделении полиции, куда он вернулся для того, чтобы написать рапорт о происшествии.

Две комнаты полицейского участка сейчас изолированы, и там проходит деконтаминация.

К обеду в день отравления Скрипали пошли в итальянский ресторан Zizzi, но ушли оттуда, не попросив десерта. Это указывает на то, что к этому моменту они, вероятно, уже стали чувствовать себя плохо.

Сергей и Юлия Скрипаль взяли с собой хлеб, который они могли загрязнить "Новичком", и пошли кормить уток в соседнем парке.

Там они встретили троих мальчиков и дали им немного этого хлеба, чтобы те тоже могли покормить уток. Один из мальчиков съел свою порцию хлеба.

Врачи установили, что он не был ничем отравлен, что, возможно, указывает на ограниченную эффективность "Новичка", пишет газета.

Затем Сергей и Юлия Скрипали сели на скамейку в парке, где они потеряли сознание.

Расследование нападения на Скрипалей - одно из крупнейших в истории британской полиции.

Одновременно с этим проходит ликвидация последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом в девяти местах в Солсбери и его окрестностях. Этому помогают 190 военнослужащих, прошедших подготовку по химзащите.

В военной лаборатории Портон-Даун есть специальная печь для уничтожения зараженных химическим оружием предметов.

Но масштабы заражения в Солсбери таковы, что уничтожения до сих пор ожидают несколько автомобилей, в том числе две машины скорой помощи, и правительству, возможно, придется привлечь к работе частные компании, пишет Times, ссылаясь на свои источники.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com