СМИ России: переизбрание Путина облегчает повышение пенсионного возраста

В обзоре российских газет 25 января:

"Коммерсант": попавшие под санкции запросили льготы

Группа "Ренова" попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов. "Коммерсант" в материале с ироничным заголовком "Компания с госсочувствием" рассказывает подробности.

"Ренова" ждет рефинансирования кредитов на 820 млн евро, взятых под залог 26,5% акций "Русала" и запрета на импорт газировки и минералки. Также речь идет о тарифно-таможенных мерах и предоставлении приоритета в госзакупках. Группа настаивает, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.

Газета напоминает, что Виктор Вексельберг (как и сама группа) 6 апреля попал под санкции США, и теперь рассчитывает на поддержку бизнеса государством. По данным издания, меры по поддержке рассматриваются в профильных министерствах.

На прошлой неделе замминистра энергетики Алексей Текслер подтверждал, что меры поддержки En+ Group Олега Дерипаски и "Реновы" рассматриваются. Санкции США в отношении обоих бизнесменов и их крупнейших компаний запрещают юридическим и физическим лицам США вести с ними бизнес, блокируют долларовые расчеты.

Список послаблений, которые запросила "Ренова", крайне широк, и в случае их принятия они создадут для группы отдельную льготную экономическую среду. Источник газеты, знакомый с ситуацией, указывает, что спектр предложений "максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе".

Но понятно, что возможности государства не безграничны и поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними, говорит он. Это может быть сделано за счет предоставления оборотных средств и прочей ликвидности, а также за счет закупок госструктурами, Гохраном и Госрезервом.

Наиболее подробно "Ренова" прописала в своих предложениях госзакупки и тарифно-таможенные меры поддержки. Например, для ЭПМ - монопольного производителя графитированных электродов (ГЭ), необходимых для выплавки стали, - группа просит заградительных пошлин на продукцию из ЕС и США, повышения экспортных пошлин и введения квот на низкосернистый нефтяной кокс и квот на вывоз каменноугольной смолы.

Причем металлурги уже выдвинули противоположные предложения: 27 апреля глава ассоциации "Русская сталь", владелец НЛМК Владимир Лисин в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову сообщал, что санкции повлекут отказ иностранцев от поставок игольчатого кокса. В условиях полной зависимости ЭПМ от импорта из Британии и Японии это создаст угрозу остановки производства ГЭ в РФ и перебои в выплавке стали на более чем 35 площадках, писал Лисин.

Насколько каждая из мер поддержки существенна для "Реновы" и критична для ее конкурентов, пока оценить сложно. Для ряда из них, например, запрет на импорт лимонада и минералки, скорее всего, даже в случае принятия не окажут существенного влияния, но и не повредят рынку. Глава Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков оценил долю импорта на российском рынке в 2-3% (это Dr Pepper, воды Evian, Perrier и пр.).

РБК: Дерипаска сокращает присутствие в UC Rusal

Из-за санкций США Олег Дерипаска решил опустить ниже 50% свою долю в En+, основном акционере UC Rusal. РБК пишет, что бизнесмен предпринимает такой шаг, чтобы вывести компанию из-под санкций.

En+ была включена в санкционный список SDN вместе с UC Rusal и другими структурами Олега Дерипаски. После этого UC Rusal сообщила, что из-за санкций возможны технические дефолты по ее долговым обязательствам; международные трейдеры перестали закупать алюминий компании, западные биржи приостановили торги ее металлом.

23 апреля минфин США заявил о возможности снятия наложенных на UC Rusal ограничений в том случае, если российский предприниматель откажется от контроля над компанией. Глава ведомства Стивен Мнучин тогда пояснил, что одна из крупнейших мировых алюминиевых компаний уже успела "почувствовать на себе влияние санкций из-за ее связей с Олегом Дерипаской" и в случае отказа последнего от контроля над компанией власти США готовы пересмотреть свое решение о введении санкций, так как "не целились в трудолюбивых людей, которые зависят от UC Rusal или ее дочерних компаний".

Но даже если структуры бизнесмена снизят долю в En+ до уровня ниже 50%, это необязательно убедит OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечает за соблюдение санкционного режима) снять с Rusal санкции, сказал РБК бывший старший советник OFAC, эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул.

"Простое снижение доли владения ниже 50% не будет означать автоматического исключения из санкционного списка", - предупреждает эксперт. OFAC будет изучать после сделки, сохраняет ли Дерипаска контроль над компанией и продолжает ли извлекать выгоду, считает О'Тул. Кроме того, наверняка будут приниматься во внимание и другие факторы и соображения, добавляет он.

С ним соглашается партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: отказ от контрольного пакета не является безусловной гарантией отмены санкций. "Компании придется доказать OFAC, что бывший контролирующий собственник не оставил за собой или своими доверенными лицами (включая родственников, друзей, бывших сотрудников и т.д.) никаких прямых или косвенных инструментов для возврата или даже сохранения существенного влияния на контроль в компании, а также не имеет возможностей влиять на основные корпоративные решения внутри, а также коммерческую деятельность любого предприятия группы", - говорит юрист.

"Ведомости": власть готовится повысить пенсионный возраст

Очередное переизбрание Владимира Путина президентом сняло мораторий на повышение пенсионного возраста, пишут "Ведомости". Решение вопроса откладывалось годами, напоминает газета, и ситуация изменилась после выборов.

Правительство стоит на пороге разработки законопроекта о повышении пенсионного возраста, признал премьер Дмитрий Медведев в интервью каналу "Россия1". Других официальных заявлений не делал никто, но, судя по тональности заявлений правительства, президент свое решение уже принял, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Необходимость повысить пенсионный возраст очевидна давно, но до выборов власти не решались на это, указывает эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина. Сейчас женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, мужчины- в 60. Такой порог был установлен в СССР еще в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет, сказал Медведев.

Финансово-экономический блок правительства давно предлагает повысить возраст выхода на пенсию - большинство бывших советских республик это уже сделали.

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина настаивает на постепенном повышении до 65 лет мужчинам и 63 - женщинам к 2034 году. Повышать пенсионный возраст власти вынуждает дефицит Пенсионного фонда (ПФР), покрывать который приходится из бюджета, отмечает директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

Достойное пенсионное обеспечение практически невозможно без повышения пенсионного возраста, категоричны эксперты ВШЭ. Его нужно увеличивать для того, чтобы поднять пенсии, говорил и министр экономического развития Максим Орешкин.

Самый рациональный вариант - 62-63 для мужчин и 59-61 год для женщин, полагает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Еще один риск повышения пенсионного возраста - безработица в предпенсионных возрастах, говорит Горлин.

Такие работники рискуют столкнуться с предубеждением работодателей, отмечается в исследовании, проведенном по заказу ПФР. Чтобы смягчить эти риски, нужно либо дать людям возможность получать пенсию после достижения "старого" пенсионного возраста, но пониженную, либо повышать очень медленно, впервые 4-6 лет - по три месяца в год, предлагает Горлин.

РБК: бизнес пострадал от блокировки "Телеграма"

В России зафиксирован первый иск к Роскомнадзору, связанный с массовыми блокировками IP-адресов из-за борьбы ведомства с мессенджером "Телеграм". Петербургский бизнесмен Александр Вихарев, генеральный директор ООО "Инвестори", компании, владеющей сайтом по продаже недвижимости, подал иск к Роскомнадзору с требованием возместить ущерб в размере 5 млн руб., сообщил предприниматель РБК. К таким потерям его бизнеса, по оценке предпринимателя, привели перебои в работе его интернет-площадки, вызванные блокировкой.

О намерении подать жалобу в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора сообщил в "Фейсбуке" также основатель коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов. "Агентство SNMG готовит жалобу в Генеральную прокуратуру на действия Роскомнадзора, которые привели к угрозе неисполнения сразу нескольких контрактов (в том числе двух госконтрактов)", - написал он.

По словам партнера юридического бюро "Падва и Эпштейн" Антона Бабенко, если сайт был заблокирован уполномоченным органом ошибочно, владелец сайта вправе взыскать убытки.

Юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Сергей Прозоров уверен, что действия Роскомнадзора в отношении ресурсов, не имеющих отношения к "Телеграму", "не имеют под собой правовых оснований": "В попытке "загнать в угол" "Телеграм" Роскомнадзор слишком широко толкует решение суда, позволяя себе без наличия необходимых оснований блокировать массу других ресурсов. Компании несут большие убытки и имеют право на их компенсацию".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си