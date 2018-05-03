Факт-чекинг: действительно ли на журналистов нападают все чаще?

Правообладатель иллюстрации ABBAS MOMANI/AFP Image caption По статистике, сегодня журналисты реже гибнут случайно, чаще они становятся жертвами целенаправленных нападений

С 1990 года в мире было убито в общей сложности более 2500 журналистов. Во Всемирный день свободы печати, который отмечается 3 мая, правозащитники рассказывают о росте числа нападений на журналистов в связи с их профессиональной деятельностью.

Понедельник на этой неделе стал одним из самых смертоносных дней для журналистов - в Афганистане в результате двух нападений погибли 10 сотрудников СМИ, включая журналиста Би-би-си и фотокорреспондента агентства АФП.

После самоподрыва смертника в Кабуле журналисты собрались на месте происшествия, чтобы рассказать о последствиях. Не прошло и четверти часа, как раздался еще один взрыв - второй смертник был замаскирован под журналиста.

Джихадистская группировка "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России и других странах) взяла ответственность за двойной взрыв, в результате которого погибли девять журналистов и фотографов, и еще множество серьезно пострадали.

В тот же день, несколько часов спустя, в провинции Хост убили корреспондента Би-би-си Ахмада Шаха. Двое неопознанных стрелков на мотоцикле расстреляли его, когда он ехал на велосипеде домой по району, где ранее бывал много раз.

Media playback is unsupported on your device Второй взрыв произошел на месте первого

Как сообщили в Международной федерации журналистов, после двух последних нападений общее число журналистов, погибших в 2018 году, выросло до 32. Это на треть больше, чем в период между 1 января и 1 мая прошлого года.

Так можно ли сказать, что профессия журналиста действительно становится более опасной?

Самое низкое число за десять лет

Организации по защите прав журналистов отслеживают количество убитых, похищенных или пропавших без вести сотрудников СМИ с 1990-х годов.

Помимо журналистов, они следят за судьбой других сотрудников - переводчиков, продюсеров и водителей. Также они отслеживают, какие смерти были случайными, сколько журналистов погибли в результате целенаправленных нападений, и сколько в момент гибели выполняли опасные задания.

В 2017 году были убиты 82 журналиста - это самая низкая цифра за последние десять лет, утверждают в организации.

В прошлом году число убитых в целом выросло по сравнению с 1990-ми и 2000-ми годами, когда общая цифра по итогам каждого года не превышала ста человек.

Изменения в статистике отражают конфликты времени, говорят аналитики.

С начала до середины 1990-х цифра выросла из-за гражданских войн в Алжире, бывшей Югославии и Руанде. За этим последовал стабильный рост с началом войны в Ираке в 2003 году. Самый высокий показатель - 155 смертей - был в 2006 году, в 2007 цифра упала до 135.

По словам аналитиков, сравнительно низкая цифра по итогам прошлого года это не обязательно повод для радости, потому что причины гибели журналистов стали другими.

"С распространением ИГ в Сирии и Ираке, на журналистов начали нападать только потому что они журналисты", говорит Роберт Махоуни из Комитета защиты журналистов.

Начавшаяся в 2012 году волна похищений и убийств иностранных журналистов посредством обезглавливания привела к изменениям в политике новостных организаций: в "горячие точки" стали посылать меньше корреспондентов.

По словам Махоуни, это привело к тому, что "большая часть смертей" сегодня приходится на местных журналистов и других сотрудников СМИ.

За пределами зон конфликта

Борльшинство погибших в 2017 году журналистов были убиты, проводя антикоррупционные или криминальные расследования, утверждают в нескольких группах по защите прав журналистов.

"Последние шесть лет были невероятно опасным временем для журналистов", - говорит заместитель директора Комитета защиты журналистов Махоуни. "Многие журналисты гибнут не в военных конфликтах - они становятся жертвами из-за своей работы".

В пример Махоуни приводит Филиппины, Россию и Мексику, которая в по итогам прошлого года стала была самой опасной для журналистов страной.

Как говорит глава отделения Комитета защиты журналистов по безопасности и правам человека Эрнест Сагага, цели вооруженных группировок в Афганистане и Мексике могут быть разными, но они часто используют похожие методы, чтобы заставить журналистов замолчать.

Недавние случаи, такие как гибель журналистов-расследователей на Мальте и в Словакии, вызвали резонанс. Однако Махоуни говорит, что это лишь часть большой картины.

"Иногда стрелка или киллера арестовывают, - говорит Сагага. - Однако мы считаем полной безнаказанностью то, что настоящий убийца - тот, кто заказывает преступление, - не предстает перед ответственностью", - говорит он.

Журналисты за решеткой

Количество погибших журналистов - важный показатель, по которому можно измерять опасность, угрожающую сотрудникам СМИ во время работы, но это не единственная угроза, с которой сталкиваются работники прессы.

В 2017 году 262 журналиста были посажены в тюрьму, эта цифра, по всем странам, стала самой высокой почти за 30 лет, говорят в комитете.

Комитет подводит итоги по количеству заключенных журналистов на 1 декабря каждого года, так что реальная цифра может оказаться и выше - в статистике не учтены те, чьи сроки не пришлись на 1 декабря.

"Тюрьма всегда была способом запугивания, - говорит Сагага. - Её используют, чтобы заставить замолчать тех, кого сажают, и запугать тех, кто на свободе это освещает", - говорит он.

Среди стран с самым высоким числом журналистов, посаженных в тюрьму за свою профессиональную деятельность, Турция (73 журналиста), Китай (41) и Египет (20).