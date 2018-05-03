Духи, куртки и белье. Зачем в России решили маркировать товары
Правительство России утвердило перечень товаров, которые со следующего года будут специально маркировать. Русская служба Би-би-си разбиралась, зачем это нужно и чем это обернется для потребителей.
Что такое маркировка и зачем она нужна?
В справке к документу, опубликованному на сайте правительства, говорится, что маркировка вводится для того, чтобы снизить оборот контрафакта.
Сейчас в России маркируются меха. Шубы и другие меховые изделия оснащают радиочастотными метками. Благодаря им данные об изделиях и их перемещениях внутри Евразийского экономического союза (в него входит Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия) попадают в единую базу.
То есть фактически таможенные органы могут отследить весь путь товара от производителя до покупателя. Все это было задумано, чтобы легализовать рынок и снизить долю контрафакта.
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Это один из видов маркировки, когда товар помечается физически.
Сейчас действует пилотный проект маркировки лекарств с помощью меток DataMatrix, на каждую упаковку наносят специальную метку.
Данные о лекарствах отслеживаются в специальной системе "Маркировка", а потребитель с помощью смартфона или сканера в аптеке может проверить, не поддельное ли лекарство. Обязательную маркировку лекарств планируется ввести с 2020 года.
Также в России действует пилотный проект по маркировке сигарет, специальную метку наносят на каждую пачку.
Что будут маркировать и как?
Судя по правительственному списку, маркировке с 2019 года подлежат 10 категорий товаров:
- табачная продукция
- духи и туалетная вода
- шины и покрышки
- одежда (в том числе рабочая)
- блузки, блузы и блузоны
- пальто, полупальто, накидки, куртки, ветровки - женские и мужские
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
- обувь
- фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки
С 1 марта 2019 года обязательной станет маркировка табака, с 1 июля 2019 года - обуви. Остальные категории планируется начать маркировать с 1 декабря 2019 года.
Как маркировать такие товары, непонятно: можно бирками с QR-кодом, а можно нанометками - зависит от стоимости товаров, писала газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного чиновника.
Кто на этом заработает?
После того как в России стартовал проект по маркировке сигарет, РБК со ссылкой на "БАТ Россия" (дочка British American Tobacco) писал, что совокупные расходы производителей сигарет в первый год действия маркировки могут достигнуть 11,5 млрд руб (185 млн долларов). В эту сумму входят затраты на оборудование (около 3 млрд руб.) и введение электронного документооборота (около 1,8 млрд руб.).
Кроме того, производители должны будут оплачивать стоимость маркировки оператору системы.
В конце прошлого года оператором единой системы маркировки назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, писали "Ведомости".
Этот центр будет осуществлять переход на сплошную маркировку большинства товаров и "сможет качественно, с соблюдением сроков и без привлечения бюджетных средств осуществить переход на сплошную маркировку большинства товарных групп", - цитировало издание представителя ЦРПТ.
Стоит ли беспокоиться потребителю?
"Ведомости" пишут, что маркировка товаров может увеличить цену товара на 10%. Такую оценку дал топ-менеджер одного из производителей косметики и парфюмерии.
"Это решение грозит производителям логистическими трудностями и увеличением цены товара, - объяснила Русской службе Би-би-си гендиректор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова. - Эта маркировка стоит денег. И хотя код стоит недорого, но если цена товара невысока, то цена кода будет значительной".
Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский рассказал, что по духам и туалетной воде не было эксперимента с маркировкой.
"Мы писали о необходимости консультаций. Подтверждаем эту позицию и сейчас. До того как заработает система маркировки, должны быть проведены консультации с участниками рынка - какой будет выбран способ маркировки, есть разные методы нанесения. Будем обращаться в минпромторг, в правительство за разъяснениями", - сказал он Би-би-си.