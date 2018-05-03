Духи, куртки и белье. Зачем в России решили маркировать товары

Правительство России утвердило перечень товаров, которые со следующего года будут специально маркировать. Русская служба Би-би-си разбиралась, зачем это нужно и чем это обернется для потребителей.

Что такое маркировка и зачем она нужна?

В справке к документу, опубликованному на сайте правительства, говорится, что маркировка вводится для того, чтобы снизить оборот контрафакта.

Сейчас в России маркируются меха. Шубы и другие меховые изделия оснащают радиочастотными метками. Благодаря им данные об изделиях и их перемещениях внутри Евразийского экономического союза (в него входит Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия) попадают в единую базу.

То есть фактически таможенные органы могут отследить весь путь товара от производителя до покупателя. Все это было задумано, чтобы легализовать рынок и снизить долю контрафакта.

Это один из видов маркировки, когда товар помечается физически.

Сейчас действует пилотный проект маркировки лекарств с помощью меток DataMatrix, на каждую упаковку наносят специальную метку.

Данные о лекарствах отслеживаются в специальной системе "Маркировка", а потребитель с помощью смартфона или сканера в аптеке может проверить, не поддельное ли лекарство. Обязательную маркировку лекарств планируется ввести с 2020 года.

Также в России действует пилотный проект по маркировке сигарет, специальную метку наносят на каждую пачку.

Что будут маркировать и как?

Судя по правительственному списку, маркировке с 2019 года подлежат 10 категорий товаров:

табачная продукция

духи и туалетная вода

шины и покрышки

одежда (в том числе рабочая)

блузки, блузы и блузоны

пальто, полупальто, накидки, куртки, ветровки - женские и мужские

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

обувь

фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки

С 1 марта 2019 года обязательной станет маркировка табака, с 1 июля 2019 года - обуви. Остальные категории планируется начать маркировать с 1 декабря 2019 года.

Как маркировать такие товары, непонятно: можно бирками с QR-кодом, а можно нанометками - зависит от стоимости товаров, писала газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного чиновника.

Кто на этом заработает?

После того как в России стартовал проект по маркировке сигарет, РБК со ссылкой на "БАТ Россия" (дочка British American Tobacco) писал, что совокупные расходы производителей сигарет в первый год действия маркировки могут достигнуть 11,5 млрд руб (185 млн долларов). В эту сумму входят затраты на оборудование (около 3 млрд руб.) и введение электронного документооборота (около 1,8 млрд руб.).

Кроме того, производители должны будут оплачивать стоимость маркировки оператору системы.

В конце прошлого года оператором единой системы маркировки назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, писали "Ведомости".

Этот центр будет осуществлять переход на сплошную маркировку большинства товаров и "сможет качественно, с соблюдением сроков и без привлечения бюджетных средств осуществить переход на сплошную маркировку большинства товарных групп", - цитировало издание представителя ЦРПТ.

Стоит ли беспокоиться потребителю?

"Ведомости" пишут, что маркировка товаров может увеличить цену товара на 10%. Такую оценку дал топ-менеджер одного из производителей косметики и парфюмерии.

"Это решение грозит производителям логистическими трудностями и увеличением цены товара, - объяснила Русской службе Би-би-си гендиректор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова. - Эта маркировка стоит денег. И хотя код стоит недорого, но если цена товара невысока, то цена кода будет значительной".

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский рассказал, что по духам и туалетной воде не было эксперимента с маркировкой.

"Мы писали о необходимости консультаций. Подтверждаем эту позицию и сейчас. До того как заработает система маркировки, должны быть проведены консультации с участниками рынка - какой будет выбран способ маркировки, есть разные методы нанесения. Будем обращаться в минпромторг, в правительство за разъяснениями", - сказал он Би-би-си.