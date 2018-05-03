Правообладатель иллюстрации Nobel Foundation Image caption Нобелевская премия была основана шведским ученым Альфредом Нобелем

Вручение Нобелевской премии по литературе, одной из старейших и престижнейших наград в области культуры, может в этом году не состояться из-за скандала в Шведской академии.

В центре скандала оказался французский фотограф Жан-Клод Арно, в адрес которого звучали обвинения в сексуальных домогательствах. Арно - муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.

Решение по поводу судьбы премии будет принято в четверг. Некоторые члены академии считают, что в нынешней ситуации ее вручать нельзя.

Как развивался скандал

В ноябре прошлого года 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Некоторые эпизоды харассмента, по их словам, происходили в помещениях, принадлежащих академии. Сам фотограф отвергает все обвинения.

Вскоре после этого академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из организации.

Одновременно с этим в академии развивался и еще один скандал: стало известно, что некоторые из ее членов в течение нескольких лет нарушали правило о неразглашении имен будущих лауреатов.

Все это привело к ряду громких отставок: помимо Фростенсон, своего поста лишилась и секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Страсти накалились до того, что члены академии начали обмениваться публичными оскорблениями: один из них, Гораций Энгдаль, назвал ушедших в отставку коллег неудачниками, а Сару Даниус - худшим секретарем академии за всю историю.

Сторонники Даниус называли ее реформатором и хвалили за обновление патриархального учреждения. После ее ухода с поста некоторые из них, в том числе министр культуры Швеции, в знак солидарности опубликовали фотоснимки, на которых они носят блузку ее любимого фасона.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сара Даниус покинула пост секретаря Шведской академии на фоне скандала

Технически члены Шведской академии не могут лишиться своих постов, которые являются пожизненными, однако они могут прекратить участвовать в мероприятиях академии. Накануне король Швеции Карл XVI Густав заявил о намерении изменить это правило.

Жан-Клода Арно также обвиняют в домогательствах к наследнице шведского престола кронпринцессе Виктории на одном из мероприятий в 2006 году, однако сам он это отрицает.

Что же дальше?

Как сообщил британской газете Guardian член Шведской академии Пер Вастберг, после заседания в четверг можно ожидать заявления о том, будет ли академия вручать премию в этом году или перенесет ее на следующий год. Во втором случае две премии по литературе будут объявлены в октябре 2019 года.

Что будет дальше, предсказать сложно, однако источник шведской радиостанции SR заявил, что отмена вручения премии в этом году - это единственный способ восстановить престиж академии.

Еще одно опасение организаторов состоит в том, что на фоне набирающей популярность кампании #MeToo, посвященной жертвам домогательств, потенциальные лауреаты премии могут отказаться от ее получения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ситуация, в которой вручение литературной премии может быть перенесено из-за скандала, - первая в истории награды

В заявлении академии говорится, что репутация премии по литературе очень серьезно пострадала, однако ее члены обещают восстановить общественное доверие к организации.

Обозреватель радио SR по вопросам культуры Маттиас Берг назвал сложившуюся ситуацию крупнейшим кризисом в истории академии.

Насколько необычна эта ситуация?

Ситуация, в которой вручение литературной премии может быть перенесено из-за скандала, - первая в истории награды. Однако и раньше были годы, в которые премия по литературе не вручалась.

С момента основания премии таких случаев было всего семь. Она не вручалась в годы войны, а в 1935 году было решено, что не один из претендентов не достоин награды. Последний раз премия не была вручена в 1943 году.

Обладателями престижной награды становились представители самых разных литературных направлений и регионов мира.

В последние годы лауреатами премии стали британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, американский певец и автор песен Боб Дилан и белорусская писательница Светлана Алексиевич.

Среди других лауреатов - представители самых разных стран: нигерийский поэт Воле Шойинка, колумбийский романист Габриэль Гарсиа Маркес, российский писатель-диссидент Александр Солженицын и индийский поэт Рабиндранат Тагор.