Пять фактов о Карле Марксе, о которых вы вряд ли слышали

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Идеи Маркса стали основой для многочисленных социальных экспериментов

В субботу, 5 мая, исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Знаменитый немецкий философ и экономист известен прежде всего как один из основателей коммунистической идеологии, однако мало кто знает, что он оказал огромное влияние и на современное трудовое законодательство.

Большинство людей, имеющих представление об истории XX века, согласятся с тем, что революционные теории Маркса имели весьма тяжелые последствия.

Его идеи стали основой для многочисленных социальных экспериментов, результаты части из них оказались по-настоящему ужасными.

После того, как его теории стали ассоциироваться с тоталитаризмом, ограничением свобод и массовыми убийствами, неудивительно, что фигура Маркса продолжает вызывать жгучие разногласия.

Однако у немецкого философа есть и другое, гораздо более человечное лицо, а некоторые его идеи изменили мир к лучшему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Идеи Маркса прежде всего ассоциируются с Советским Союзом

Сейчас стало очевидно, что некоторые вещи Маркс предсказал с точностью: что небольшая группа очень богатых людей будет управлять мировой экономикой, что капиталистическая система неустойчива и до смерти пугает нас своими цикличными финансовыми кризисами, а индустриализация улучшила отношения между людьми.

Наследие Маркса ощущается в нашей жизни даже в XXI веке. Что же предопределил немецкий философ в своих трудах?

1. Он хотел отправлять детей в школы, а не на работу

Казалось бы, это очевидно для всех нас. Однако в 1848 году, когда Карл Маркс в соавторстве с Фридрихом Энгельсом писал свой знаменитый "Манифест Коммунистической партии", детский рабочий труд считался нормой.

Даже в наши дни каждому десятому ребенку приходится работать, показывает статистика Международной организации труда (данные за 2016 год).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По статистике, около 10% детей в мире вовлечены в детский труд

Однако тот факт, что большинство детей все-таки перешли с фабрик в школьные классы, во многом заслуга Маркса.

Линда Юэх, автор книги "Великие экономисты: как их идеи могут помочь нам сегодня", отмечает: "Одним из десяти пунктов "Манифеста Коммунистической партии" Маркса и Энгельса было бесплатное образование для всех детей в общественных школах и отмена детского труда на фабриках".

Маркс и Энгельс были не первыми, кто отстаивал права детей, однако "марксизм присоединился к хору голосов в конце XIX века, когда школьное образование считалось обязательным и маленьким детям уже не позволяли работать на заводах", - говорит Юэх.

2. Он хотел, чтобы у нас было свободное время, и мы сами решали, что с ним делать

Как вам нравится идея не работать по 24 часа в сутки и семь дней в неделю? А как насчет обеденного перерыва? Хотите ли вы иметь возможность получать пенсию в старости?

Если вы ответили "да" хотя бы на один из этих вопросов, скажите спасибо Карлу Марксу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маркс хотел, чтобы работники сами распоряжались своим временем

Профессор Майк Сэведж из Лондонской школы экономики говорит: "Когда вас заставляют работать по многу часов, то у вас нет своего времени. Вы больше не распоряжаетесь собственной жизнью".

Маркс писал, что в капиталистическом обществе многие люди ради выживания вынуждены продавать единственное, что у них есть - свой труд - в обмен на деньги.

Согласно Марксу, часто это был неравноценный обмен, который мог привести к эксплуатации и чувству отстраненности: человек мог чувствовать себя так, будто потерял связь с базовыми человеческими ценностями.

Маркс хотел большего для трудящихся людей: он хотел, чтобы мы были независимыми, творческими и, прежде всего, чтобы мы стали обладателями своего личного времени.

"В целом Маркс говорит о том, что работа не должна определять всю нашу жизнь. Он имел в виду жизнь, где у нас есть доля независимости, где мы сами решаем, как хотим жить. Сегодня это считается идеалом, к которому стремятся большинство людей", - отмечает Сэведж.

"У Маркса есть знаменитая цитата, где он говорит, что мы можем охотиться по утрам, рыбачить днем, пасти скот вечером и заниматься критикой после ужина. Он сильно верит в свободу, в эмансипацию и необходимость борьбы с отстраненностью", - добавляет ученый.

3. Он хотел, чтобы мы получали удовольствие от работы

Наша работа может стать источником радости, если человек может "увидеть себя в объектах, которые он создает".

Работа может дать нам возможность быть креативными и показать лучшее, на что мы способны: будь это наши человеческие качества, ум или навыки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маркс считал, что каждый работник должен гордиться тем, что он производит

Однако если у вас неинтересная работа, которая не вызывает у вас никаких чувств, то вы в конце концов почувствуете себя подавленным и угнетенным, а также отторгнутым.

Это не слова какого-нибудь современного гуру по мотивации из Силиконовой долины, они звучат из уст человека, жившего в XIX веке.

В своей более ранней работе - "Экономическо-философских рукописях 1844 года" - Маркс предстает как один из первых мыслителей, связавших удовлетворение от работы с благополучием.

Он отмечает, что если мы тратим так много времени на работу, то должны получать от нее какую-то радость.

Чувство гордости за плоды своего труда приносит удовлетворение от работы, необходимое для счастья, считает немецкий мыслитель.

Маркс исследовал, каким образом капитализм - в своей погоне за скоростью, увеличением производства и прибыли - сделал работу более специализированной.

И если вы занимаетесь только тем, что нарезаете резьбу на болтах - несколько тысяч раз в день, изо дня в день... Что ж, вам может быть непросто получить от этого удовольствие.

4. Он хотел, чтобы люди стремились к переменам

Если в вашем сообществе что-то идет не так, если вы чувствуете несправедливость или неравенство, то вы поднимаете шум и требуете перемен.

Однако в Британии XIX века новое капиталистическое общество могло показаться обессилевшему рабочему единым и несдвигаемым монолитом.

Но Карл Маркс верил в перемены и призывал других верить в них. Эта идея была подхвачена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маркс призывал людей к социальной активности, которая ведет к переменам

Организованные протесты привели к серьезным социальным изменениям во многих странах: к введению законов против расовой дискриминации, гомофобии и классового неравенства.

Один из организаторов фестиваля марксизма в Лондоне Льюис Нильсен говорит: "Нужна революция, чтобы изменить общество; мы протестуем, чтобы улучшить общество. Именно таким образом обычные люди добились доступа к службам здравоохранения и введения восьмичасового рабочего дня".

Маркса часто называют философом, но Нильсен с этим не согласен. "Считается, что он только и занимался тем, что философствовал и придумывал разные теории. Но если вы посмотрите на то, что делал Маркс в жизни, то вы увидите, что он был также активистом: он основал Первый интернационал, участвовал в кампаниях в поддержку бедных рабочих, вышедших на забастовки", - отмечает он.

"Его лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" - это настоящий призыв к оружию. Настоящее наследие Маркса состоит в том, что у нас есть традиция борьбы за улучшение. Она основана на теории Маркса, даже если сами протестующие и не называют себя марксистами", - говорит Нильсен.

"Как женщины добились права голосовать? Не из-за того, что люди в парламенте вдруг прониклись к ним жалостью, а потому, что женщины организовали протест. Как мы добились выходных? Потому что профсоюзы вышли ради этого на забастовку. Как мы добились всего, что улучшает жизнь простых людей?" - добавляет активист.

Что ж, похоже, борьба Маркса как локомотив социальных реформ и правда возымела успех, и это признал британский консервативный политик Квинтин Хогг, который в 1943 году сказал: "Мы должны дать им реформы, иначе они дадут нам революцию".

5. Он предупреждал нас о сближении государства и большого бизнеса... и призывал присматривать за СМИ

Что вы думаете о тесных связях государства и крупных корпораций? Нравится ли вам, что Google предоставил Китаю тайный доступ к своему сервису?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маркс скептически относился к связям властей и крупных корпораций

А как насчет того, что Facebook предоставил личные данные пользователей компании, которая создает системы для влияния на избирателей?

Маркс и Энгельс предсказывали это еще в XIX веке.

Конечно, они не пользовались социальными сетями, однако, как отмечает профессор криминологии Университета Буэнос-Айреса Валерия Вег Вайс, они были первыми, кто определил подобные угрозы и проанализировал их.

"Они тщательно исследовали связи, существовавшие в то время между правительствами, банками, бизнесом и ключевыми игроками колониальной системы. И так они добрались аж до XV века", - говорит Вег Вайс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маркс предупреждал, что пресса может оказывать влияние на общество

Какой же они делают вывод? Если практика (пусть и порочная) доказывала свою эффективность для бизнеса и для государства - например, рабство как толчок к дальнейшему развитию колоний, - то закон будет защищать ее, отмечает Вег Вайс.

Проницательные взгляды Маркса на силу прессы тоже остаются удивительно актуальными и в XXI веке.

"Маркс осознавал важность прессы, когда дело касалось влияния на общественное мнение. Сегодня мы говорим о фейковых новостях, медиаскандалах... но Маркс все это уже понимал", - подчеркивает Вег Вайс.

"Он изучал статьи, которые публиковались в то время, и пришел к выводу: мелкие преступления и криминальные случаи с участием бедняков слишком преувеличивались, в то время как криминал с участием "белых воротничков" и политические скандалы, напротив, умалчивались", - говорит Вег Вайс.

Пресса также была действенным инструментом для разделения общества.

"Там говорилось, что ирландцы крадут рабочие места у англичан, черных настраивали против белых, мужчин против женщин, иммигрантов против местных... в то время как бедные слои населения боролись друг с другом, богатые продолжали спокойно жить своей жизнью", - добавляет она.

И еще один факт: марксизм на самом деле опередил капитализм.

Сегодня это утверждение может показаться странным, но обратите внимание: до того, как мир узнал о капитализме, он уже слышал о марксизме.

Линда Юэх утверждает, что термин "капитализм" был введен не Адамом Смитом, которого считают отцом современной экономики, когда он говорил о "невидимой руке" рынка, а впервые появился в 1854 году в романе британского писателя Уильяма Теккерея.

"Теккерей использовал слово "капиталист" в значении "владелец капитала", - говорит Юэх.

"Так что, возможно, первым, кто использовал его в экономическом смысле, был Карл Маркс, который описал капитализм в своем труде "Капитал" 1867 года, после чего это слово стало использоваться как антоним к слову "марксизм". Так что, в каком-то смысле, марксизм опередил капитализм", - подчеркивает она.