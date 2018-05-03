Как вы заблуждались о фрикадельках и другие кулинарные мифы

Правообладатель иллюстрации AlxeyPnferov Image caption Фрикадельки уже давно стали одной из основ шведской кухни

Швеция "официально" развенчала миф о происхождении традиционных фрикаделек - исходя из обнародованных фактов, их придумали в Турции. В Скандинавию рецепт привез печально известный в России король Карл XII.

"Шведские фрикадельки основаны на рецепте короля Карла XII, который тот привёз с собой из Турции в конце XVIII столетия. Давайте придерживаться фактов", - отмечено в официальном аккаунте скандинавского королевства в "Инстаграме".

Пропустить Twitter пост , автор: @swedense Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM — Sweden.se (@swedense) 28 апреля 2018 г.

В соцсетях начали раздаваться вопросы, какая ещё еда может происходить из Турции, и что это может значить для ИКЕА, в ресторанах которой они продаются.

В турецком интернете этот твит сочли "признанием" и заметили, что это не единственный продукт, вывезенный королём в Швецию.

Например, агентство Anadolu ссылается на Анни Маттсон, исследовательницу из Университета Уппсалы, которая также утверждает, что венценосный авантюрист, развязавший Северную войну, также привёз в родную страну кофейные зёрна и тушёную капусту.

Правивший с 1697 по 1718 годы Карл XII после поражения от России в ходе войны некоторое время жил около Бендеров в современной непризнанной Приднестровской Молдавской республике, тогда - части Османской империи.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @swedense Mind you we love coffee even more than meatballs! At one point we even had a coffee prohibition in Sweden! — Sweden.se (@swedense) 30 апреля 2018 г.

"Не забывайте, мы любим кофе даже больше фрикаделек! Когда-то у нас даже действовал запрет на кофе", - добавили в официальном аккуанте Швеции в "Твиттере".

Некоторые турки сочли, что между популярностью ИКЕА в их стране и фрикадельками есть какая-то прямая связь. Первый мебельный магазин шведского гиганта открылся в Турции 13 лет назад.

"После такого признания, сбросите ли вы [ИКЕА] цены на митболлы, чтобы снова завоевать наши сердца", - вопрошает твиттерянин Улан Заф.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Есть много рецептов фрикаделек, в том числе с различными специями и травами

Президент Турецкой ассоциации кооперации и координации Сердар Чам раскритиковал шведскую корпорацию за продажу "турецких" фрикаделек "под видом" шведских.

Многие турки поблагодарили официальный аккаунт Швеции в "Твиттере" за то, что история продукта стала достоянием общественности.

"Спасибо за факты! С любовью из Турции", - пишет @ObserverTurkish.

Но некоторые в Швеции восприняли новости слишком серьёзно.

"Вся моя жизнь оказалась ложью", - отметили в аккаунте @sweden.

Турецкий телеканал TRT World выпустил ролик, в котором утверждает, что даже традиционная "фика" - шведский рабочий перерыв на кофе - могла прийти из Турции.

Мифы британской кухни

Споры о происхождении тех или иных блюд касаются далеко не только фрикаделек.

Например, одно из важнейших блюд английской кухни - фиш-энд-чипс - привезли в Англию XVII века испанские евреи-сефарды, предположительно, переиначив популярную в Андалусии закуску pescado frito (дословно - "жареная рыба").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие покупатели фиш-энд-чипс даже не подозревают об истории блюда

Сами британцы претендуют на первенство в изобретении, казалось бы, канонического блюда итальянской, а точнее неаполитанской кухни, - лазаньи.

Обнаруженная в Британском музее кулинарная книга содержит рецепт яства, чрезвычайно напоминающего итальянскую классику.

Это дало повод въедливым исследователям немедленно присвоить поварам короля Ричарда II авторство блюда. Итальянское посольство в Лондоне тогда сочло необходимым заявить: "Как бы не называлось это древнее кушанье, это не лазанья, которую готовим мы".

Заимствование или новое блюдо?

Также туманна история изобретения котлеты по-киевски, равно как и близкой к ней пожарской котлеты, популярной в России XIX века. Многие исследователи полагают, что оба блюда являются заимствованием или адаптацией французской "котлеты из птицы".

Однако ряд постсоветских источников связывает изобретение "киевского" угощения именно с кулинарными традициями, существовавшими в Российской империи.

Правообладатель иллюстрации Carl Court Image caption Такие пельмени делают в китайском ресторане в Лондоне. Их внешние отличия от, скажем, польских вареников неочевидны

В целом установить происхождение и принадлежность блюд к определенной национальной кухне бывает непросто.

Например, десятки разновидностей пельменей, клёцок и блинов, возникли в разных странах независимо друг от друга. И сегодня довольно проблематично понять, кого считать изобретателем мантов, а кого - вареников.