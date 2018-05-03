104-летний ученый отправился в Швейцарию, чтобы умереть
В среду 104-летний ученый из Австралии Дэвид Гудолл простился со своим домом и отправился на другой конец мира, чтобы досрочно завершить свою жизнь.
У известного эколога и ботаника нет какого-либо серьезного недуга, но он решил ускорить свою смерть. Такое решение он объясняет тем, что ему приходится все больше зависеть от окружающих.
"Мне очень жаль, что я дожил до столь преклонного возраста", - сказал Гудолл в интервью австралийской телерадиовещательной компании в день своего рождения месяц назад.
"Я не счастлив. Я хочу умереть. Это не так уж печально, но тебе не дают этого сделать", - добавил он.
Суицид с врачебной помощью разрешен лишь в одном из австралийских штатов - и лишь в том случае, если у человека диагностировано неизлечимое заболевание. В других штатах суицид с врачебной помощью запрещен.
Гудолла ждут в одной из специализированных клиник Швейцарии, в которой он прекратит свою жизнь. Он отметил, что необходимость покинуть для этого Австралию ему неприятна.
Родившийся в Лондоне ученый до недавнего времени жил один в своей маленькой квартире в австралийском городе Перт.
Он закончил преподавательскую карьеру в 1979 году, но продолжил научную работу.
Последнее время Гудолл занимался редактированием 30-томной научной серии "Экосистемы мира". За свои научные достижения он был награжден Орденом Австралии.
В 2016 году в возрасте 102 лет он добился права вести работу в Университете Эдит Коуэн в статусе почетного научного сотрудника.
В поездке в Швейцарию Гудолла сопровождает Кэрол О'Нил, представляющая организацию Exit International, которая выступает в поддержку ассистированного суицида.
По словам О'Нил, разбирательства по поводу возможности работы в университете в 2016 году негативно сказались на состоянии ученого. Руководство вуза пыталось отказать ученому, выражая обеспокоенность его безопасностью: особенную тревогу вызывали поездки к месту работы и обратно.
Хотя Гудолл в итоге сумел отстоять свое право, ему было предписано вести научную работу ближе к дому. Примерно в то же время ему пришлось отказаться от водительских прав, сказала О'Нил.
"Это стало началом конца. Он больше не мог встречаться с друзьями и коллегами в старом офисе. Его живость сошла на нет, и он начал паковать все свои книги. Это стало началом периода, когда он перестал ощущать себя счастливым", - добавила она.
На решение Гудолла прекратить жизнь также повлияло его падение в апреле в собственной квартире. Тревогу забили лишь два дня спустя. После этого врачи сказали, что ему необходим круглосуточный уход и предложили переехать в дом престарелых.
"Он независимый человек. Ему не нужно, чтобы рядом были какие-то люди - незнакомый человек, который будет о нем заботиться. Он не хочет этого, - поясняет О'Нил. - Он хочет вести осмысленные беседы и делать то же, что и раньше - например, ездить на автобусе в город".
В Швейцарии суицид с врачебной помощью разрешен с 1942 года. С тех пор законы, позволяющие человеку добровольно прекратить свою жизнь, были приняты во многих странах и юрисдикциях, но в большинстве случаев обязательным условием для этого является наличие смертельного заболевания.
Медицинская ассоциация Австралии выступает категорически против ассистированного суицида, называя его неэтичным для медицины.
Где еще разрешен ассистированный суицид?
- Под ассистированным суицидом понимаются любые действия, которые помогают другому человеку убить себя, например, предоставляя ему для этого все необходимое для ухода из жизни.
- Этот процесс отличается от эвтаназии, когда жизнь в человеке прекращает третья сторона.
- В Швейцарии ассистированный суицид разрешен лишь в случае, когда человек, помогающий осуществить суицид, не действует в корыстных интересах. Это единственная страна, которая предоставляет подобную услугу иностранцам.
- Эвтаназия и ассистированный суицид разрешены в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. В Нидерландах и Бельгии в отдельных случаях к ним могут прибегнуть несовершеннолетние.
- Ассистированный суицид разрешен в шести американских штатах - Орегоне, Вашингтоне, Вермонте, Монтане, Калифорнии и Колорадо, но только для неизлечимо больных. Аналогичный закон приняли в столичном округе Колумбия в 2017 году.
- Канада вслед за своим штатом Квебек разрешила эвтаназию и суицид с врачебной помощью в 2016 году.
"Врачей не учат убивать людей. Это заложено в нашей этике, нам говорят, что это неправильно", - заявил глава австралийской ассоциации медиков Майкл Гэннон в ходе прошлогодних дебатов о возможности разрешения ассистированного суицида.
"Но не все медики с этим согласны", - добавил он. Опрос членов ассоциации показал, что 40% поддерживают введения "права на смерть".
Дэвид Гудолл хочет прежде всего уйти из жизни с достоинством.
"Он не удручен и не находится в депрессии, но в нем погасла искра, которая горела еще два года назад", - описывает его состояние Кэрол О'Нил.
Добровольцы собрали в интернете 20 тысяч австралийских долларов (15 тысяч долларов США), чтобы ученый мог полететь в Европу бизнес-классом. Сначала он намерен увидеться со своими родными во Франции, после чего отправится с ними в Швейцарию.
"Моя семья понимает, как насколько неудовлетворительна моя жизнь здесь, неудовлетворительна почти во всех аспектах. Чем раньше она закончится, тем лучше", - сказал Гудолл в интервью Эй-Би-Си.
Кэрол О'Нил рассказала, что последние дни ученый просматривал свои последние письма и общался с родными, в том числе с многочисленными внуками.
История Гудолла привлекает особое внимание, поскольку в штате Западная Австралия сейчас рассматривают возможность легализации ассистированного суицида.
Власти штата заявили, что сопереживают Гудоллу, но отметили, что если закон о суициде с врачебной помощью и будет принят, то распространяться он будет лишь на неизлечимо больных.
"Мне кажется, что у пожилого человека, вроде меня, должны быть все права гражданина страны, в том числе и право на ассистированный суицид", - сказал Гудолл в апреле.
Он завил в интервью Эй-Би-Си, что надеется на понимание людей.