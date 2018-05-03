104-летний ученый отправился в Швейцарию, чтобы умереть

Правообладатель иллюстрации ABC Image caption Дэвид Гудолл хочет завершить свою жизнь с достоинством

В среду 104-летний ученый из Австралии Дэвид Гудолл простился со своим домом и отправился на другой конец мира, чтобы досрочно завершить свою жизнь.

У известного эколога и ботаника нет какого-либо серьезного недуга, но он решил ускорить свою смерть. Такое решение он объясняет тем, что ему приходится все больше зависеть от окружающих.

"Мне очень жаль, что я дожил до столь преклонного возраста", - сказал Гудолл в интервью австралийской телерадиовещательной компании в день своего рождения месяц назад.

"Я не счастлив. Я хочу умереть. Это не так уж печально, но тебе не дают этого сделать", - добавил он.

Суицид с врачебной помощью разрешен лишь в одном из австралийских штатов - и лишь в том случае, если у человека диагностировано неизлечимое заболевание. В других штатах суицид с врачебной помощью запрещен.

Гудолла ждут в одной из специализированных клиник Швейцарии, в которой он прекратит свою жизнь. Он отметил, что необходимость покинуть для этого Австралию ему неприятна.

Родившийся в Лондоне ученый до недавнего времени жил один в своей маленькой квартире в австралийском городе Перт.

Он закончил преподавательскую карьеру в 1979 году, но продолжил научную работу.

Последнее время Гудолл занимался редактированием 30-томной научной серии "Экосистемы мира". За свои научные достижения он был награжден Орденом Австралии.

В 2016 году в возрасте 102 лет он добился права вести работу в Университете Эдит Коуэн в статусе почетного научного сотрудника.

В поездке в Швейцарию Гудолла сопровождает Кэрол О'Нил, представляющая организацию Exit International, которая выступает в поддержку ассистированного суицида.

Правообладатель иллюстрации EXIT INTERNATIONAL Image caption Ученого сопровождает Кэрол О'Нил

По словам О'Нил, разбирательства по поводу возможности работы в университете в 2016 году негативно сказались на состоянии ученого. Руководство вуза пыталось отказать ученому, выражая обеспокоенность его безопасностью: особенную тревогу вызывали поездки к месту работы и обратно.

Хотя Гудолл в итоге сумел отстоять свое право, ему было предписано вести научную работу ближе к дому. Примерно в то же время ему пришлось отказаться от водительских прав, сказала О'Нил.

"Это стало началом конца. Он больше не мог встречаться с друзьями и коллегами в старом офисе. Его живость сошла на нет, и он начал паковать все свои книги. Это стало началом периода, когда он перестал ощущать себя счастливым", - добавила она.

На решение Гудолла прекратить жизнь также повлияло его падение в апреле в собственной квартире. Тревогу забили лишь два дня спустя. После этого врачи сказали, что ему необходим круглосуточный уход и предложили переехать в дом престарелых.

"Он независимый человек. Ему не нужно, чтобы рядом были какие-то люди - незнакомый человек, который будет о нем заботиться. Он не хочет этого, - поясняет О'Нил. - Он хочет вести осмысленные беседы и делать то же, что и раньше - например, ездить на автобусе в город".

В Швейцарии суицид с врачебной помощью разрешен с 1942 года. С тех пор законы, позволяющие человеку добровольно прекратить свою жизнь, были приняты во многих странах и юрисдикциях, но в большинстве случаев обязательным условием для этого является наличие смертельного заболевания.

Медицинская ассоциация Австралии выступает категорически против ассистированного суицида, называя его неэтичным для медицины.

Где еще разрешен ассистированный суицид?

Под ассистированным суицидом понимаются любые действия, которые помогают другому человеку убить себя, например, предоставляя ему для этого все необходимое для ухода из жизни.

Этот процесс отличается от эвтаназии, когда жизнь в человеке прекращает третья сторона.

В Швейцарии ассистированный суицид разрешен лишь в случае, когда человек, помогающий осуществить суицид, не действует в корыстных интересах. Это единственная страна, которая предоставляет подобную услугу иностранцам.

Эвтаназия и ассистированный суицид разрешены в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. В Нидерландах и Бельгии в отдельных случаях к ним могут прибегнуть несовершеннолетние.

Ассистированный суицид разрешен в шести американских штатах - Орегоне, Вашингтоне, Вермонте, Монтане, Калифорнии и Колорадо, но только для неизлечимо больных. Аналогичный закон приняли в столичном округе Колумбия в 2017 году.

Канада вслед за своим штатом Квебек разрешила эвтаназию и суицид с врачебной помощью в 2016 году.

"Врачей не учат убивать людей. Это заложено в нашей этике, нам говорят, что это неправильно", - заявил глава австралийской ассоциации медиков Майкл Гэннон в ходе прошлогодних дебатов о возможности разрешения ассистированного суицида.

"Но не все медики с этим согласны", - добавил он. Опрос членов ассоциации показал, что 40% поддерживают введения "права на смерть".

Дэвид Гудолл хочет прежде всего уйти из жизни с достоинством.

"Он не удручен и не находится в депрессии, но в нем погасла искра, которая горела еще два года назад", - описывает его состояние Кэрол О'Нил.

Правообладатель иллюстрации EXIT INTERNATIONAL Image caption В Швейцарии Гудолл будет в окружении родных

Добровольцы собрали в интернете 20 тысяч австралийских долларов (15 тысяч долларов США), чтобы ученый мог полететь в Европу бизнес-классом. Сначала он намерен увидеться со своими родными во Франции, после чего отправится с ними в Швейцарию.

"Моя семья понимает, как насколько неудовлетворительна моя жизнь здесь, неудовлетворительна почти во всех аспектах. Чем раньше она закончится, тем лучше", - сказал Гудолл в интервью Эй-Би-Си.

Кэрол О'Нил рассказала, что последние дни ученый просматривал свои последние письма и общался с родными, в том числе с многочисленными внуками.

История Гудолла привлекает особое внимание, поскольку в штате Западная Австралия сейчас рассматривают возможность легализации ассистированного суицида.

Власти штата заявили, что сопереживают Гудоллу, но отметили, что если закон о суициде с врачебной помощью и будет принят, то распространяться он будет лишь на неизлечимо больных.

"Мне кажется, что у пожилого человека, вроде меня, должны быть все права гражданина страны, в том числе и право на ассистированный суицид", - сказал Гудолл в апреле.

Он завил в интервью Эй-Би-Си, что надеется на понимание людей.