Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Задавайте ваши вопросы!

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Чуть больше чем через две недели состоится свадьба принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. Свадьба состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая.

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