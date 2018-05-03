Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Задавайте ваши вопросы!
- 3 мая 2018
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Чуть больше чем через две недели состоится свадьба принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. Свадьба состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая.
Что бы еще вы хотели узнать о предстоящем событии?
Задавайте ваши вопросы с помощью формы ниже и мы постараемся ответить на них.