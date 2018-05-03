Россия снизила военные расходы, а другие страны увеличили

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На первом месте рейтинга продолжает оставаться многолетний лидер по военным расходам - США

Впервые с 1998 года Россия в прошлом году уменьшила свои военные расходы, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В зависимости от методики расчета, сокращение российских расходов на оборону составило либо 20% (если считать расходы в долларах США по курсу 2016 года), либо на 16% (если считать в рублях).

При этом в целом мир склонен скорее увеличивать расходы, чем разоружаться. Их общий объем в 2017 году - 1 триллион 739 миллиардов долларов США - поставил рекорд за весь период с окончания Холодной войны.

Сколько страны мира потратили на войну и оборону в 2017 году 1,7 трлн долларов - мировые военные расходы в 2017 году 1,396 трлн долларов из них потратили ТОП-15 стран с самыми большими военными бюджетами

2,2% от ВВП в среднем тратили страны мира на военные нужды

230 долларов в год в среднем тратит на оборону каждый житель планеты Getty Images

При этом военные расходы в мире росли последовательно с 1999 по 2011 годы, а потом оставались более-менее на одном уровне с 2012 по 2016 годы, а в 2017 выросли на 1,1%.

Семерка стран с самыми большими военными расходами сильно изменилась с 2016 года. Саудовская Аравия поднялась с четвертого на третье место, Россия опустилась с третьего на четвертое, Индия поднялась на одну позицию, поменявшись местами с Францией, и только Соединенное Королевство осталось на седьмом месте.

В докладе отмечается, что в 2017 году Китай увеличил свои расходы на 5,6% до 228 миллиардов долларов. И на следующем графике видно, как тонкая красная линия приближается к уровню расходов лидера - Соединенных Штатов. Китай - главная причина общего роста военных расходов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Следующий график - военные расходы в исчислении процента от валового национального продукта. Это важнейший показатель, который показывает, насколько тяжелы затраты на оборону для национальной экономики.

Очевидно, что рост военных расходов не является такой же головной болью для Китая, какой он стал для Саудовской Аравии или для России.

Расходы России на оборону в 2017 году, по данным SIPRI, составили 66,335 миллиарда долларов. Этот показатель, как объясняют в сопроводительном тексте, был рассчитан с учетом курса доллара за 2017 год.

По данным SIPRI, военные расходы в 2016 году составляли 69,245 миллиарда. Тогда они рассчитывались по среднему курсу доллара за тот год. Падение на 20% военных расходов в России образуется в том случае, если расходы 2017 года рассчитывать по курсу 2016-го. Тогда они составят 55,327 миллиарда долларов.

По данным SIPRI, расходы на оборону в рублях в 2016 году в России составили 4,645 трлн, а в 2017-м - 3,869 трлн. Соответственно, сокращение военного бюджета в национальной валюте составило 16%.

Изменения курса доллара США часто сильно влияют на оценку изменений расходов на оборону. На следующем графике видно, как по-разному менялись "долларовый" и "рублевый" военные бюджеты России (отрицательные показатели 2017 года объясняются сокращением расходов):

"Модернизация российской армии остается приоритетом для России. Тем не менее, военный бюджет был ограничен в результате экономических проблем, с которыми страна столкнулась 2014 году", - говорится в комментарии Симона Веземана, старшего научного сотрудника Программы вооружений и военных расходов института.

В России ранее отмечали снижение расходов на оборону. В декабре прошлого года, выступая на коллегии минобороны, президент Владимир Путин сказал, что военный бюджет страны должен не превышать 2,8% ВВП. При этом в 2016 году фактически расходы на оборону составили почти 3,7% ВВП. По итогам года ВВП превысил 86 трлн рублей, а если бы требование президента было бы соблюдено, то расходы на оборону были почти на 1 трлн меньше - 2,4 трлн рублей.

Путин тогда заявил, что России предстоит экономить военные расходы, состоящие "из содержания и оснащения". "Во всяком случае не транжирить, не разбрасываться деньгами, как сеятель, который зерна бросает, но это содержание [должно быть] современным, достойным наших вооруженных сил и наших военнослужащих, но достаточно экономным в то же самое время".

В России эксперты отмечают, что в последние годы завершаются многие программы перевооружения армии, которые требовали большого финансирования. Кроме того, объем финансирования новой программы вооружений в процессе согласования также претерпел изменения. На оценку расходов также сильно влияет и процесс финансирования программ разработки и производства вооружений, выдачи кредитов предприятиям ВПК и расчетов по ним.