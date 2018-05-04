Дональд Трамп и порнозвезда: сравниваем, кто что говорил

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп отрицает заявления Сторми Дэниэлс

В США продолжает раскручиваться скандал вокруг предполагаемой связи президента Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниэлс.

Сторми Дэниэлс подала в суд на Трампа, требуя расторгнуть соглашение о неразглашении, заключенное незадолго до президентских выборов 2016 года.

В обмен на свое молчание о романе с Трампом Стефани Клиффордс (это ее настоящее имя, а Сторми Дэниэлс - сценический псевдоним) получила от адвоката Трампа Майкла Коэна 130 тысяч долларов. Коэн признал эту выплату, но источник средств остается предметом спора, как и то, в чьих интересах была сделана выплата.

Заявления Трампа и его адвокатов по этому поводу с течением времени сильно менялись.

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От отрицаний до признаний - вот что заявляли главные герои до сих пор:

"Его это, похоже, не сильно беспокоило. Он был довольно самоуверенным"

Сторми Дэниэлс, 2011 год.

В интервью журналу In Touch Weekly в 2011 году, опубликованном полностью в январе этого года, Дэниэлс в подробностях рассказывала о встрече с Трампом на благотворительном гольф-турнире в июле 2006 года.

По ее словам, у них был секс в номере Трампа на курорте на озере Тахо, а потом их отношения продолжались. Трамп отрицает эти заявления.

"Президент Трамп… категорически отрицает, что что-то подобное имело место"

Майкл Коэн, 12 января 2018 года.

Газета Wall Street Journal опубликовала в начале года статью, где утверждалось, что Майкл Коэн заплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов в октябре 2016 года в рамках соглашения о том, что она не может публично обсуждать эту связь.

Коэн факт выплаты отрицал, а также отмечал, что все подобные заявления "неоднократно отрицались всеми участниками" в течение нескольких лет.

"Старая и опровергнутая история"

Майкл Коэн, 17 января 2018 года

Когда было опубликовано интервью в In Touch Weekly, Коэн выступил с заявлением, отрицающим как связь, так и выплату.

"Это никакая не сенсация… это старая новость, которая была неправдой тогда и остается неправдой сейчас",- заявил Коэн изданию New York Daily News. "Они просто вновь пустили в оборот старую и опровергнутую историю", - отметил юрист.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Выплата, которую сделал Майкл Коэн, теперь стала предметом федерального расследования

"Это была законная выплата"

Майкл Коэн, 13 февраля 2018 года.

В феврале Коэн впервые признал, что он все-таки заплатил деньги Сторми Дэниэлс.

Но, по его словам, ни Trump Organization, ни предвыборный штаб Трампа ничего не знали о выплате, которую он сделал из своих личных средств.

"Ни одна из этих сторон не компенсировала мне эту выплату, ни прямо, ни косвенно", - заявил Коэн газете New York Times.

"Выплата не являлась ни пожертвованием в фонд предвыборной кампании, ни расходом избирательного штаба", - добавил он.

"Сторми обо всем расскажет"

Джина Родригес, менеджер Сторми Дэниэлс, 14 февраля 2018 года

После того как Коэн признал, что заплатил Дэниэлс, ее менеджер заявила, что Дэниэлс больше не связана соглашением о неразглашении.

"Теперь все отменяется, и Сторми расскажет свою историю",- заявила она.

"Да"

Майкл Авенатти, адвокат Дэниэлс, 7 марта 2018 года.

Адвокат Дэниэлс в программе Today телеканала Эн-би-си дал недвусмысленный ответ на вопрос о том, были ли у Дэниэлс сексуальные отношения с Дональдом Трампом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Адвокат Дэниэлс Майкл Авенатти считает, что все американцы должны быть в ярости

"Ни о каких выплатах известно не было"

Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, 7 марта 2018 года.

"Я говорила об этом с президентом", - сказала Сара Сандерс по поводу выплаты. "Ни о каких выплатах от президента известно не было, он отрицает все эти заявления", - отметила пресс-секретарь.

"Оставь Трампа в покое. Забудь об этом"

Сторми Дэниэлс, 25 марта 2018 года.

В широко разрекламированном интервью в программе "60 минут" на телеканале Си-би-эс Дэниэлс заявила, что ей угрожали, чтобы заставить ее молчать о связи с Трампом.

По ее словам в 2011 году, вскоре после того, как он согласилась дать интервью In Touch Weekly, на парковке в Лас-Вегасе к ней подошел мужчина и сказал ей, как он выразился "оставить Трампа в покое".

"Нет"

Дональд Трамп, 5 апреля 2018 года.

В своих первых публичных комментариях о предполагаемой связи Трамп отрицал, что знал о выплате в размере 130 тыс. долларов США.

Отвечая на вопрос репортера о том, почему Коэн сделал это, он сказал: "Майкл - мой адвокат, вот и спросите у Майкла Коэна".

"Президент вернул деньги"

Руди Джулиани, адвокат Трампа, 3 мая 2018 года.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, недавно присоединившийся к команде адвокатов президента Трампа, заявил телеканалу Fox News, что Трамп лично вернул своему адвокату Майклу Коэну 130 тыс. долларов.

"Это не были деньги из бюджета избирательной кампании", - сказал Джулиани. "Они прошли через адвокатскую контору, и президент их возместил", - добавил он.

По словам Джулиани, деньги возвращались в течение нескольких месяцев.

Он отметил, что президент "не знал деталей, насколько я понимаю, но знал о договоренности в общих чертах, о том, что Майкл [Коэн] решает такие вопросы".

"Все американцы должны быть в ярости"

Майкл Авенатти, 3 мая 2018 года.

Адвокат Дэниэлс Майкл Авенатти ответил на заявления Джулиани в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @MichaelAvenatti 1/2. We predicted months ago that it would be proven that the American people had been lied to as to the $130k payment and what Mr. Trump knew, when he knew it and what he did in connection with it. Every American, regardless of their politics, should be outraged... — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 3 мая 2018 г.

"Это никогда не должно стать приемлемым в нашей Америке. Мы не успокоимся, пока не свершится правосудие", - сказал он.

"Несколько месяцев назад мы предсказали, что докажем, что американцам солгали про выплату 130 тысяч и о том, что на самом деле знал Трамп"…"Это должно привести всех американцев в ярость, независимо их политических взглядов…" - написал он в "Твиттере".

"Бюджет избирательной кампании не был затронут"

Дональд Трамп, 3 мая 2018 года

Президент Трамп сказал, что Дэниэлс действительно были выплачены деньги и что Коэну эта сумма была возмещена в рамках ежемесячной оплаты его услуг, а не из средств кампании.

"Деньги из предвыборного фонда или взносы в предвыборный фонд не играли никакой роли в этой транзакции", - отметил он в серии твитов.

Он заклеймил заявления Дэниэлс об их связи, назвав их "ложными и вымогательскими".