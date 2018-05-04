СМИ России: инаугурация - плохой повод для акции Навального?

В обзоре российских газет 4 мая:

"Ведомости": слабый повод для акции?

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Алексей Навальный намерен провести в Москве 5 мая массовую акцию "Путин нам не царь". Для его сторонников это будет пятая акция в центре Москвы за последний год, все они не были согласованы с властями, отмечает газета "Ведомости", которая пишет на эту тему. Издание со ссылкой на мнения экспертов пишет, что планируемая акция - лишь очередная возможность для Навального не остаться в тени.

Один из способов оставаться активным для оппозиционера - организовывать уличные акции, но инаугурация - слабый повод для мобилизации существенного числа участников, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

"С фактическим началом четвертого срока наступил какой-то штиль, политики - и имитационные, и настоящие - совершенно незаметны: где Зюганов, Собчак, Жириновский, Грудинин, куда все подевались? Навальному важно находиться в повестке, но такой повод слабоват", - считает Колесников.

Протест становится более прагматичным, а общеполитическая повестка превращается в рутину, что сужает пространство для Навального, говорит эксперт: "Городская среда, экология, техногенные ситуации - эти темы несут конфликтный заряд, но Навальный в них не лидер. Это не его вина, просто произошло изменение повестки".

Как всякий политик, Навальный должен говорить о себе, напоминать о ценности своих лозунгов, говорит директор "Левада-центра" Лев Гудков. "Накануне инаугурации ему важно подчеркнуть конфронтацию с режимом вне зависимости от того, сколько людей придет на акцию. Он должен артикулировать себя и свою позицию в общественном мнении, чего не делает больше никто из демократов", - объясняет социолог.

В Москве у Навального есть поддержка, а эффект в соцсетях не менее значим, добавляет он.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров с этим согласен: "Навальный хочет показать, что после триумфальных для Путина выборов все еще остается значимым игроком, для чего ему достаточно вывести несколько тысяч человек на улицы, чтобы о нем хорошо отписались СМИ".

"Ведомости", "Коммерсант", Газета.ru: полная легализация

Центральные СМИ разбираются, будет ли эффективной новая налоговая система, призванная вывести из тени доходы самозанятых россиян: для людей, работающих на самих себя без наемных сотрудников планируется ввести налог 3 или 6% от профессионального дохода, который можно будет платить через мобильное приложение и без всякой отчетности.

Для этого им нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог.

Реальных механизмов, чтобы отследить доходы самозанятых, нет, приводит газета "Ведомости" мнение партнера EY Ивана Родионова, принимавшего участие в обсуждении проекта, но, считает эксперт, если их мотивировать, люди будут регистрироваться в приложении. Условия легализации должны быть комфортными, сказал федеральный чиновник: выявить людей можно, но затраты не окупятся - их доходы низкие, а значит, и налоги будут невелики.

Главная цель - создать комфортный режим, который будет удобен для людей и позволит им полностью легализоваться, рассказал "Ведомостям" министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, новая система сделает самозанятых полностью понятными не только для госорганов, но и для банковской системы.

"Ведомости" пишут, что минфин планирует закончить подготовку проекта в нынешнем мае, а саму систему запустить с 2019 года сначала в виде пилота в отдельных регионах.

Впрочем, вице-президент "Деловой России" Анастасия Алехнович, мнение которого приводит газета "Коммерсант", отмечает, что предложение минфина менее выгодно самозанятым, чем существующая сейчас система патента.

Схожего мнения придерживается и бизнес-омбудсмен Борис Титов, мнение которого приводит Газета.ru. "Непонятно, что побудит этих людей, до сих пор официально не регистрировавшихся, "выйти на свет", - уверен он. - Если люди до сих пор работали без регистрации, их не соблазнит никакое мобильное приложение. Их могут заинтересовать только приемлемые условия, в том числе и по деньгам".

"Известия": воспоминания о марксизме

Имя Карла Маркса знают 98% россиян. Однако уточнить, кто это, могут далеко не все, следует из данных опроса ВЦИОМа, проведенного к 200-летию немецкого философа, результаты которого комментирует газета "Известия".

54% опрошенных не читали труды Карла Маркса, 66% не вспомнили ни одной из основных идей его учения. Еще 16% граждан о марксизме не слышали совсем.

О марксизме люди вспоминают во время экономических кризисов, а также когда возникает недовольство большой разницей в доходах богатых и бедных, отмечает аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев.

"В массовом сознании россиян марксизм основательно подзабыт, идеи Маркса смешались с идеями ленинизма и политическими лозунгами, выдвигавшимися КПСС. Наиболее памятны россиянам экономические теории Маркса, и именно они до сих пор воспринимаются позитивно. Негатив по отношению к марксизму больше связан с обманутыми ожиданиями - так и не наступившим коммунизмом и двусмысленными политическими лозунгами в духе "Землю - крестьянам...", - полагает социолог.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков замечает: имя Карла Маркса известно россиянам, потому что оно достаточно широко представлено в топонимике отечественных населенных пунктов. А позитивное отношение к марксизму эксперт объяснил тем, что идеи "социальной справедливости" и "государства для народа" вызывают живой отклик у россиян.

Симпатии части населения к марксизму вызваны симпатиями к "левым идеям" в принципе, указывает политолог Антон Хащенко. В эмоциональном плане это является следствием чувства социальной несправедливости, которое испытывают многие россияне.

"Но если мы посмотрим на процент симпатизирующих в разрезе возрастных групп, окажется, что основная часть поддерживающих - люди из категории 45+. То есть не просто заставшие Советский Союз, но и попавшие под мощную идеологическую накачку пропагандистской машины в СМИ и в период своего обучения", - подчеркнул политолог.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си