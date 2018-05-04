Пресса Британии: Лондон построил антироссийский альянс и будет его развивать

В обзоре британской прессы за 4 мая:

Антироссийский альянс?

Guardian в эксклюзивном материале пишет, как Великобритания планирует упрочить антироссийский альянс.

Как сообщает газета, в рамках целого ряда международных саммитов Великобритания будет призывать к выработке комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией и пересмотру традиционного дипломатического диалога с Москвой в свете того, что Кремль активно отрицает применение химического оружия в Британии и сирийском городе Дума.

В рамках саммитов "Большой семерки", "Большой двадцатки", НАТО и ЕС британские дипломаты намерены углубить антироссийский альянс, мобилизованный ими после отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

"Министр иностранных дел [Борис Джонсон] считает реакцию России на Солсбери и Думу поворотным моментом и полагает, что международное сообщество поддержит предложение принять дополнительные меры", - цитирует газета неназванного представителя британского правительства.

Бывшие сотрудники министерства иностранных дел подтверждают, пишет Guardian, что если в прошлом британские дипломаты крайне неохотно обвиняли Россию в чем бы то ни было, то сейчас эти настроения улетучиваются.

Британские министры хотят убедить союзников в необходимости комплексной стратегии сдерживания России в сфере кибербезопасности, конфигурации военного потенциала НАТО, санкций против олигархов Владимира Путина, а также выступают за более широкий подход к борьбе с дезинформацией.

Алиша Кернс, которая в прошлом возглавляла в Форин-офисе отдел стратегической борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке, говорит, что Россия считается практически уникальной страной благодаря ее готовности скрывать правду.

"Когда мы имеем дело с самыми злонамеренными странами, или даже террористическими группировками, то мы исходим из того, что какие-то элементы истины повышают эффективность их дезинформации. А у России нет никакой приверженности к правде", - цитирует ее газета.

"Например, в течение первых 10 дней российской операции в Сирии она при помощи массовой пропагандистской кампании настаивала, что ее самолеты бомбят лишь позиции "Исламского государства", хотя это категорически было неправдой", - добавляет бывшая чиновница британского МИДа.

Но некоторые бывшие британские дипломаты считают, что стратегия демонизации России принесет катастрофические результаты.

Так, бывший британский посол в Москве сэр Энтони Брентон уверен, что с Москвой возможно плодотворное сотрудничество по целому ряду вопросов, от ядерного разоружения до борьбы с терроризмом и разработке правил киберконфликтов.

Брентон и другие опасаются, что британская кампания против Москвы подтолкнет Россию к более тесным отношениям с Китаем, а кроме того, они не уверены, что у британской дипломатии достаточно сил для того, чтобы убедить союзников, пишет Guardian.

"Мы не сопротивляемся"

Guardian публикует статью Люка Хардинга, одного из самых известных своих репортеров.

"Твиттер"-аккаунт российского посольства в Лондоне, пишет он, был чрезвычайно активен последние два месяца, предлагая самые разнообразные теории, объясняющие отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Все эти версии намекают на существование страшного и растущего британского заговора.

Британское правительство, со своей стороны, настаивает лишь на одной версии: премьер-министр Тереза Мэй говорит, что "с высокой степенью вероятности" нападение было организовано Москвой, что было применено разработанное в Советском Союзе нервно-паралитическое вещество и что только у Кремля были и возможность, и причины, чтобы совершить это нападение.

Российское посольство и министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвигают самые разнообразные теории о том, что именно произошло со Скрипалями.

Лавров говорил, что швейцарская лаборатория установила, что речь идет не о "Новичке", а о веществе BZ, которого у России нет. Говорили, что нападение было совершено США, Британией и НАТО. Москва также утверждала, что никто не отравлял Скрипалей, что Юлию Скрипаль похитили, что британские власти уничтожили вещественные доказательства и не соблюдают международные нормы.

Дело Скрипалей отлично демонстрирует, что Кремль решил полностью отказаться от обычных норм дипломатии, резюмирует Хардинг.

Его дипломаты превратились в троллей. Тактика Москвы опирается на намеки, сарказм, отрицание всего и встречные обвинения.

Хардинг цитирует Дэвида Кларка, бывшего специального советника бывшего министра иностранных дел Великобритании, который говорит, что Москва создает "бесконечный цикл дезинформации и полусформулированных точек зрения, которые затем повторяются российскими ботами".

Кларк, правда, не уверен в эффективности кремлевской пропаганды.

Он отмечает, что у большинства людей в мире нет аккаунта в "Твиттере", и напоминает, что согласно недавнему опросу YouGov 75% британцев считают, что Россия стоит за нападением на Скрипалей. В эту цифру входят 37%, которые "практически в этом уверены". Только 5% считают, что Россия тут ни при чем. Примерно такие же цифры преобладают и в Европе.

"Мы следили за всей ложью в российских СМИ. Их тактика: отрицать, отвлекать внимание и обвинять других", - цитирует Люк Хардинг Наталью Попович из Ukraine Crisis Media Center.

На международной арене подобная тактика может быть малоэффективной, но она хорошо работает в самой России, говорит Попович. Даже критики Путина не уверены в том, что он имеет отношение к нападению на Скрипалей.

По словам Натальи Попович, российские СМИ ведут постоянную пропагандистскую войну против Европы - в среднем они сообщают о ней 18 негативных историй в сутки.

Европа изображается как опасное, загнивающее и аморальное место, где процветают фашизм и ревизионизм.

Государственные телеканалы рассказывают, что Европа раскалывается на куски, а в Скандинавии и Германии власти отбирают детей у этнических русских и отдают их геям.

Великобритания на российских госканалах представляется в еще более страшном свете, как указывает анализ телепередач за последние три года. Британия представляется как наиболее русофобская страна, а также лживый и ненадежный партнер.

Госканалы в России отзываются положительно лишь о Беларуси и Швейцарии.

Пока что, пишет Люк Хардинг, британское министерство предприняло лишь самые осторожные шаги в борьбе с этой дезинформацией.

Например она распространило короткометражный фильм, в котором объясняется, как именно работает российская пропаганда.

Даунинг-стрит слишком медленно реагирует на циничные нападки со стороны России.

Даже сейчас британская элита еще не определилась, что делать с Россией.

"Нам объявили войну, но мы не сопротивляемся", - цитирует Люк Хардинг Дэвида Кларка в своей статье в Guardian.

Британия уже не та

Газета "i" публикует статью своего комментатора Майкла Дэя, в которой тот напоминает, что в интервью Би-би-си генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш восхвалял роль, которую Великобритания играет в этой организации.

Для тех, кто страдает ностальгией по прошлому, эти слова были, несомненно, приятны, пишет Майкл Дэй.

Но не стоит заблуждаться. Влияние Великобритании в стенах ООН не то, что прежде.

"В Нью-Йорке хорошо видно, что влияние Британии снижается. Тут играет свою роль и "брексит", но это не единственная причина", - цитирует Дэй Иэна Мартина, бывшего специального посланника генерального секретаря ООН в Ливии.

С ним согласная Натали Самарасинге из британской Ассоциации Объединенных Наций. "В ООН представители стран Азии и Африки сейчас чаще интересуются мнением Франции. Великобритании стоит привыкнуть к роли государства среднего звена", - говорит она.

Да, пишет Майкл Дэй, многие сейчас сомневаются в эффективности самой ООН. Критики указывают на тот факт, что Совет Безопасности ООН не мог прийти ни к какому решению ни по кризису в Руанде, ни по конфликту в Сирии.

Но Великобритания могла бы играть более весомую роль в ООН, если бы она обращала больше внимания на позиции и мнения всей Генеральной Ассамблеи, а не только стран-членов Совета Безопасности, полагает автор.

К сожалению, постоянные члены Совета Безопасности играют все более доминирующую роль.

Но у западных стран из числа постоянных членов - США, Франции и Великобритании - нет монополии на мораль.

А Британии все равно придется свыкнуться с мыслью, что ее влияние понемногу сходит на нет, пишет Майкл Дэй в газете "i".

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com