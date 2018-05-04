Проверка фактов: выиграла ли экономика Ирана от ядерной сделки?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На экспорт продуктов сельского хозяйства Ирана засухи влияют гораздо сильнее, чем санкции

Ядерная сделка 2015 года, заключенная Ираном с шестью мировыми державами - США, Китаем, Россией, Британией, Францией и Германией, - позволила снять международные санкции в отношении Тегерана.

Санкции эти тяжким бременем легли на иранскую экономику, в том числе - на нефтяной сектор, торговлю и банки. Взамен на их снятие Тегеран обязался свернуть свою ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно грозился выйти из ядерной сделки. Окончательно решение по этому поводу должно быть принято в Вашингтоне 12 мая.

Если США выйдут из договора, они могут снова ввести санкции в отношении Ирана.

Пока приближается эта дата, давайте разберемся, какое влияние на иранскую экономику оказало подписание ядерного договора.

Как повлиял экспорт нефти?

В годы, предшествовавшие подписанию договора, иранская экономика находилась в глубокой рецессии. По данным МВФ, в первый же год после подписания соглашения ВВП Ирана увеличился на 12,5%.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главный рынок для персидских ковров - Соединенные Штаты

С тех пор темпы роста снизились. МВФ оценивает рост экономики в этом году в 4%. Это хороший показатель, но он в два раза ниже плановых 8%, которые правительство Ирана заложило на пять лет, следующие за подписанием договора.

Первоначальный скачок ВВП объясняется резким ростом экспорта нефти.

Санкции, введенные против нефтяного сектора Ирана, привели к падению экспорта в два раза. В 2013 году он составлял 1,1 млн баррелей в день. Сейчас Иран ежедневно экспортирует почти 2,5 млн баррелей нефти.

Как насчет других видов экспорта?

Не считая нефти, в марте 2018 года иранский экспорт достиг 47 млрд долларов. Это почти на 5 млрд долл. больше, чем до подписания договора.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фисташки - одна из основных статей сельскохозяйственного экспорта Ирана

По данным иранского министерства сельского хозяйства, экспорт основных сельхозпродуктов, таких как фисташковые орехи, за тот же период 2018 года составил 1,1 млрд долл. Это немногим меньше прошлогодних показателей.

Но на сельскохозяйственный экспорт Ирана, в котором важнейшую роль играют фисташки и шафран, засуха в стране влияет куда сильнее, чем санкции или торговые отношения.

После заключения договора с Ираном США сняли санкции на персидские ковры и икру. США - основной экспортный рынок для иранских ковров, после введения санкций продажи американцам ковров из Ирана упали почти на треть.

В результате снятия санкций заметно активизировалась и торговля Ирана с ЕС, однако основными торговыми партнерами Тегерана по-прежнему остаются Китай, Южная Корея и Турция.

Как ядерная сделка сказалась на курсе иранской валюты?

В 2012 году иранский риал потерял почти две трети своей стоимости к доллару. Это произошло из-за санкций и ошибочных действий иранских властей на внутреннем валютном рынке.

Санкции снизили доходы казны от продажи нефти и ограничили доступ Ирана к мировой финансовой системе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на подписании договора в 2015 году

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал иранцам, что после подписания ядерной сделки те увидят, как курс национальной валюты "растет не по дням, а по часам".

В какой-то степени Роухани выполнил обещание: курс риала оставался стабильным почти четыре года. Но в 2017 году, когда новый президент США Дональд Трамп в конгрессе поставил дальнейшее выполнение договора под вопрос, иранская валюта вновь начала падать.

С сентября риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару. Многие иранцы запасаются твердой валютой, чтобы защититься от возможной отмены ядерного договора, возвращения санкций - и нового падения курса риала.

Как сообщается, в первом квартале 2018 года из Ирана было выведено примерно 30 млрд долларов, в основном - в соседние страны и на Кавказ.

Иранские власти уже ужесточили регулирование валютного рынка в стране. Обменникам запретили продавать твердую валюту, а гражданам - хранить наличность в такой валюте, если сумма превышает 12 тысяч долларов.

Все это делается для поддержания курса риала.

Стали ли простые иранцы богаче?

Анализ данных иранского Центробанка, проведенный Персидской службой Би-би-си, показывает, что средний семейный бюджет в стране (стоимость всех товаров и услуг, которыми пользуется семья) в реальных показателях упал с 14 800 долларов в 2007-2008 годах до 12 515 долларов - в 2016-17 годах.

Семейный бюджет сокращался на протяжении течение семи лет до 2014-15 годов, когда была заключена ядерная сделка. В следующем году он немного подрос.

Анализ также показывает, что больше других за последние 10 лет пострадал средний класс. В среднем бюджет семьи в стране упал на 15%, но для среднего класса это показатель составил 20%.

Эксперты считают причинами сокращения семейных трат ошибки в управлении экономикой и международные санкции.

Рост благосостояния после отмены санкций объясняется возросшими доходами от экспорта нефти, которые идут прямиком в государственную казну.

Со временем какая-то часть этих денег оседает в карманах налогоплательщиков.