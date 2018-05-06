Беспилотники, роботы и нацгвардия. Новинки парада Победы-2018

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Мотовездеход АМ1 - одна из новинок парада 2018 года

То, что военный парад Победы в 2018 году в Москве не будет скучным, стало понятно после послания Владимира Путина Федеральному Собранию в начале марта. Это выступление президента оказалось беспрецедентно воинственным, почти половину своей речи он посвятил рассказу о новых стратегических вооружениях. Логично было предположить, что хотя бы часть этого оружия можно будет увидеть на Красной площади 9 мая.

6 мая в Москве прошла генеральная репетиция. От настоящего парада она отличалась только отсутствием Владимира Путина. Министр обороны точно так же объехал парадные "коробочки" военных, поздравил всех с праздником, после чего диктор торжественно объявил выступление президента, и наступила тишина.

Несколько минут все присутствующие в полной тишине ждали, пока завершится виртуальная речь. Ее прервали на минуту молчания, которую также отстояли молча, но уже по другой причине. Прождав отведенное на речь время, парад начался.

Парад Победы еще в советское время стал своего рода неофициальной витриной ВПК и важным инструментом пропаганды: на нем традиционно показывали новое оружие, с одной стороны, отчитываясь о вложенных в оборонку средствах, с другой - демонстрируя всему миру (и военным атташе на трибунах) стальные мускулы Советского Союза.

Так происходит и до сих пор, причем часто военные настолько торопятся произвести эффект, что техника оказывается на параде задолго до того, как попадает в войска.

В 2015 году, например, на Красной площади показали боевые машины, которые на тот момент ещё находились на разных стадиях разработки: танк Т-14 семейства "Армата", тяжелые БМП Т-15, боевые машины пехоты на платформе "Курганец-25", а также самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" и тяжелые бронетранспортеры "Бумеранг".

Танк Т-14 тогда во время одной из репетиций заглох, и его пришлось буксировать военной эвакуационной машиной.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Т-14 "Армата" участвует в каждом параде последних лет

Ни одна из этих машин до сих пор не начала поступать в армию, хотя Т-14 на парадах второй год подряд движется в колонне Таманской дивизии наравне с действующими Т-72В3.

В 2015 году, после аннексии Крыма и событий на востоке Украины отношения России с западными странами стремительно портились, и показ новой техники тогда сочли демонстрацией решительной воинственности.

В прошлом году на параде была впервые показана арктическая техника (на этот раз действующая) - ЗРК Панцирь-СА и "Тор" на гусеничном ходу, а также арктический бронетранспортер, что также вполне укладывалось в политику усиления российского военного присутствия в арктическом регионе.

2018 год не стал исключением, судя по репетиции, на параде 9 мая будет довольно много нового.

Новинки 2018 года

Во-первых, в параде 9 мая впервые будут участвовать военнослужащие и техника Росгвардии, включая автомобили ВПК-233136 "Тигр" и бронированный "Урал-432009". Это, наверное, главная новость, поскольку Росгвардия, созданная только в апреле 2016 года, в парадах пока не участвовала.

Image caption В параде 2018 года впервые участвовала Росгвардия

Серые машины Росгвардии пройдут в самом конце, перед баллистическими ракетами "Ярс" и по новой традиции замыкающими парад тяжелыми колесными бронемашинами "Бумеранг".

Другим отличием этого парада будет участие в нем роботов: бронированной машины разминирования "Уран-6", дистанционно управляемого танка "Уран-9", беспилотного самолета "Корсар" и вертолета "Катран".

О разведывательном дроне "Корсаре" впервые сообщалось несколько лет назад, "Катран" известен меньше. Сообщается, что этот беспилотный вертолет сможет нести оружие и наносить удары, но пока на нем не видны даже узлы подвески вооружений.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption "Уран-6" был разработан на базе хорватского комплекса MV-4

Наземные машины известны лучше: робот-сапер был создан в России на базе хорватского комплекса MV-4, а боевой "Уран-9" - полностью российская разработка.

Их уже показывали на выставках, однако если саперный комплекс уже довольно активно используют, то об испытаниях "Уран-9" пока известно немного. Неизвестно, в частности, будет ли этот комплекс роботизированным, или всего лишь дистанционно управляемым.

На выставке "Армия" в 2016 году представитель разработчика рассказал корреспонденту Би-би-си, что у аппарата есть сложности с автоматической идентификацией целей. Он попросту не отличает своего от чужого. Но из этих слов следует, что как минимум эту задачу перед ним пытаются ставить.

Правообладатель иллюстрации LYSTSEVA/TASS Image caption Роботизированный танк "Уран-9" участвовал в параде на платформе

Image caption Беспилотники "Катран" на платформе выглядели немного странно

Беспилотные летательные и наземные аппараты в парадах также до сих пор не участвовали. Кроме того, впервые бронетехнику и авиацию на параде будут везти на платформе. Обычно такие аппараты передвигаются сами (в арктической части парада на платформах провезут также новые снегоходы, но их за неимением снега в мае было бы сложно показать иначе).

Еще одной сравнительно новой машиной станет зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Его арктическую версию показали на параде в прошлом году, в этом покажут мобильную пусковую установку для средней полосы.

Image caption "Тор-М2" вызвал, наверное, самый большой интерес у специалистов

"Тор-М2" - глубокая модернизация комплекса, разработанного еще в 1980-х годах. Это мобильная зенитная ракетная установка ближнего радиуса для защиты войск на поле боя. Особенность "Тор-М2" - способность вести огонь на ходу.

Большая часть сухопутной техники, которая будет показана на параде, была либо разработана после развала СССР, либо это глубоко модернизированные советские разработки. Однако в большинстве своем они уже участвовали в парадах или были показаны на выставках.

"Кинжал"

Если повезет с погодой, главным событием станет демонстрация гиперзвуковой ракеты "Кинжал" из списка вооружений, который Владимир Путин огласил Федеральному Собранию.

В воздушной части парада участвуют два истребителя МиГ-31, которые будут нести под фюзеляжем две таких ракеты. Скорее всего, это будут их массо-габаритные макеты, однако выглядеть они будут точь в точь как гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Это первый случай с конца 1950-х годов, когда над Москвой в параде будет участвовать самолет со стратегическим оружием на борту.

Правообладатель иллюстрации YULIA LORES/TASS Image caption Впервые в конца 1950-х над Москвой во время парада пролетят самолеты с ракетным вооружением

Кроме него, впервые в параде будут участвовать истребители пятого поколения Т-50 (им уже присвоен военный индекс Су-57).

Впрочем, гарантии того, что 9 мая парад пройдет с участием авиатехники, нет. Год назад воздушную часть парада отменили из-за плохой погоды. В этом году произошло то же самое во время репетиции.