Беспилотники, роботы и нацгвардия. Новинки парада Победы-2018
То, что военный парад Победы в 2018 году в Москве не будет скучным, стало понятно после послания Владимира Путина Федеральному Собранию в начале марта. Это выступление президента оказалось беспрецедентно воинственным, почти половину своей речи он посвятил рассказу о новых стратегических вооружениях. Логично было предположить, что хотя бы часть этого оружия можно будет увидеть на Красной площади 9 мая.
6 мая в Москве прошла генеральная репетиция. От настоящего парада она отличалась только отсутствием Владимира Путина. Министр обороны точно так же объехал парадные "коробочки" военных, поздравил всех с праздником, после чего диктор торжественно объявил выступление президента, и наступила тишина.
Несколько минут все присутствующие в полной тишине ждали, пока завершится виртуальная речь. Ее прервали на минуту молчания, которую также отстояли молча, но уже по другой причине. Прождав отведенное на речь время, парад начался.
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Парад Победы еще в советское время стал своего рода неофициальной витриной ВПК и важным инструментом пропаганды: на нем традиционно показывали новое оружие, с одной стороны, отчитываясь о вложенных в оборонку средствах, с другой - демонстрируя всему миру (и военным атташе на трибунах) стальные мускулы Советского Союза.
Так происходит и до сих пор, причем часто военные настолько торопятся произвести эффект, что техника оказывается на параде задолго до того, как попадает в войска.
В 2015 году, например, на Красной площади показали боевые машины, которые на тот момент ещё находились на разных стадиях разработки: танк Т-14 семейства "Армата", тяжелые БМП Т-15, боевые машины пехоты на платформе "Курганец-25", а также самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" и тяжелые бронетранспортеры "Бумеранг".
Танк Т-14 тогда во время одной из репетиций заглох, и его пришлось буксировать военной эвакуационной машиной.
Ни одна из этих машин до сих пор не начала поступать в армию, хотя Т-14 на парадах второй год подряд движется в колонне Таманской дивизии наравне с действующими Т-72В3.
В 2015 году, после аннексии Крыма и событий на востоке Украины отношения России с западными странами стремительно портились, и показ новой техники тогда сочли демонстрацией решительной воинственности.
В прошлом году на параде была впервые показана арктическая техника (на этот раз действующая) - ЗРК Панцирь-СА и "Тор" на гусеничном ходу, а также арктический бронетранспортер, что также вполне укладывалось в политику усиления российского военного присутствия в арктическом регионе.
2018 год не стал исключением, судя по репетиции, на параде 9 мая будет довольно много нового.
Новинки 2018 года
Во-первых, в параде 9 мая впервые будут участвовать военнослужащие и техника Росгвардии, включая автомобили ВПК-233136 "Тигр" и бронированный "Урал-432009". Это, наверное, главная новость, поскольку Росгвардия, созданная только в апреле 2016 года, в парадах пока не участвовала.
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Серые машины Росгвардии пройдут в самом конце, перед баллистическими ракетами "Ярс" и по новой традиции замыкающими парад тяжелыми колесными бронемашинами "Бумеранг".
Другим отличием этого парада будет участие в нем роботов: бронированной машины разминирования "Уран-6", дистанционно управляемого танка "Уран-9", беспилотного самолета "Корсар" и вертолета "Катран".
О разведывательном дроне "Корсаре" впервые сообщалось несколько лет назад, "Катран" известен меньше. Сообщается, что этот беспилотный вертолет сможет нести оружие и наносить удары, но пока на нем не видны даже узлы подвески вооружений.
Наземные машины известны лучше: робот-сапер был создан в России на базе хорватского комплекса MV-4, а боевой "Уран-9" - полностью российская разработка.
Их уже показывали на выставках, однако если саперный комплекс уже довольно активно используют, то об испытаниях "Уран-9" пока известно немного. Неизвестно, в частности, будет ли этот комплекс роботизированным, или всего лишь дистанционно управляемым.
На выставке "Армия" в 2016 году представитель разработчика рассказал корреспонденту Би-би-си, что у аппарата есть сложности с автоматической идентификацией целей. Он попросту не отличает своего от чужого. Но из этих слов следует, что как минимум эту задачу перед ним пытаются ставить.
Беспилотные летательные и наземные аппараты в парадах также до сих пор не участвовали. Кроме того, впервые бронетехнику и авиацию на параде будут везти на платформе. Обычно такие аппараты передвигаются сами (в арктической части парада на платформах провезут также новые снегоходы, но их за неимением снега в мае было бы сложно показать иначе).
Еще одной сравнительно новой машиной станет зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Его арктическую версию показали на параде в прошлом году, в этом покажут мобильную пусковую установку для средней полосы.
"Тор-М2" - глубокая модернизация комплекса, разработанного еще в 1980-х годах. Это мобильная зенитная ракетная установка ближнего радиуса для защиты войск на поле боя. Особенность "Тор-М2" - способность вести огонь на ходу.
Большая часть сухопутной техники, которая будет показана на параде, была либо разработана после развала СССР, либо это глубоко модернизированные советские разработки. Однако в большинстве своем они уже участвовали в парадах или были показаны на выставках.
"Кинжал"
Если повезет с погодой, главным событием станет демонстрация гиперзвуковой ракеты "Кинжал" из списка вооружений, который Владимир Путин огласил Федеральному Собранию.
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В воздушной части парада участвуют два истребителя МиГ-31, которые будут нести под фюзеляжем две таких ракеты. Скорее всего, это будут их массо-габаритные макеты, однако выглядеть они будут точь в точь как гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Это первый случай с конца 1950-х годов, когда над Москвой в параде будет участвовать самолет со стратегическим оружием на борту.
Кроме него, впервые в параде будут участвовать истребители пятого поколения Т-50 (им уже присвоен военный индекс Су-57).
Впрочем, гарантии того, что 9 мая парад пройдет с участием авиатехники, нет. Год назад воздушную часть парада отменили из-за плохой погоды. В этом году произошло то же самое во время репетиции.