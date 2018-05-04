Главный вопрос в истории о Трампе и порноактрисе

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Президент США Дональд Трамп впервые признал, что имеет отношение к выплате шестизначной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждающей, что у нее был с ним роман. Это признание вызывает один важный вопрос.

Более раннее заявление Трампа о том, что он понятия не имел о каких-либо выплатах Дэниэлс с целью купить ее молчание, "можно считать недействительным", если позаимствовать оборот, примененный в свое время Роном Зиглером, пресс-секретарем президента Ричарда Никсона.

Новая версия Трампа и его юристов заключается в том, что он возместил своему личному адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил Сторми Дэниэлс, чтобы она прекратила свои "ложные и вымогательские заявления" по поводу этой интимной связи.

Если это та "высота", на которой Трамп и его юристы намерены окопаться и держать оборону, возникает серьезный вопрос. И каким бы ни был ответ на него, проблемы президента еще далеко не позади.

И вопрос этот…

Если Дэниэлс лжет, зачем платить ей 130 тысяч, чтобы она молчала?

На этот вопрос есть три варианта ответа.

Ответ первый: Она не лжет. История в номере отеля (или что-то похожее)действительно имела место.

Возможно, это самое простое и внятное объяснение. Ранее президент Трамп и пресс-секретарь Белого Сара Сандерс уже отказались от своих предыдущих заявлений о том, что Трамп якобы не знал о выплатах. Так что их правдивость по поводу подробностей этой истории вызывает сомнения.

Разумеется, президенту придется потерять определенное количество политических очков, признавшись в том, что он допустил очередное вводящее в заблуждение заявление. Но американские избиратели и до выборов были достаточно осведомлены о личных слабостях Трампа, а все равно проголосовали за него.

В 1998 году Билл Клинтон сделал свое знаменитое признание о том, что солгал по поводу своей связи со стажеркой Белого дома Моникой Левински, но оно мало повлияло на рейтинги президента , которые у него тогда были намного выше, чем сейчас у Трампа.

Юрист Сторми Дэниэлс намекнул, что существуют некие доказательства того, что актриса говорит правду, и поэтому мало шансов, что этим последним признанием Трампа вся эта история и закончится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп признал, что возместил Майклу Коэну 130 тыс. долларов

Ответ второй: Она лжет, но ее обвинения наносили такой ущерб президентской кампании Трампа, что ее нужно было остановить.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, недавно назначенный личным юристом Трампа, пробовал привести этот аргумент в различных вариациях в первые же часы после того, как стало известно, что Трамп действительно возместил деньги Коэну.

"Представьте себе, что это бы вышло наружу 15 октября 2016 года, в разгар последних дебатов с Хиллари Клинтон, - сказал в четверг утром Джулиани в интервью телеканалу Fox. - Он (Трамп об этом) даже не просил. Коэн сделал так, чтобы этого не случилось".

Проблема этого ответа в том, что он фактически признает: Коэн сделал это, чтобы помочь президентской кампании Трампа. Даже если Трамп позже и возместил Коэну эту сумму из своих личных средств, первоначальный платеж Коэна фактически является займом в целях президентской кампании. По закону, об этом необходимо было сообщить в Федеральную избирательную комиссию.

В 2011 году бывшему кандидату на должность вице-президента демократу Джону Эвансу было предъявлено несколько обвинений в мошенничестве, из-за того что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги, чтобы скрыть роман с сотрудницей своего штаба.

Тогда присяжные после долгих дебатов так и не смогли прийти к решению. Но этот пример показывает, что подобные нарушения закона в ходе предвыборной кампании чреваты серьезными правовыми последствиями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторми Дэниэлс оказалась в центре внимания американских СМИ после своих заявлений о связи с Трампом

Ответ третий: Она лжет, но "знаменитости и другие богачи" в подобных ситуациях часто платят, чтобы избежать неприятных ситуаций.

В четверг утром в одном из своих твитов президент заявил, что подобные выплаты - даже лжецам и шантажистам - часть бремени, ложащегося в нашем мире на плечи богатых и знаменитых.

Если Трамп действительно постоянно делал через Коэна такие выплаты, а не только актрисе Сторми Дэниэлс, чтобы избежать порочащих его заявлений накануне выборов, он смог бы избежать потенциальных обвинений в нарушении закона.

Трудность расшифровки президентской юридической стратегии в последние дни заключается в том, что Джулиани предложил целый набор порой противоречащих одно другому объяснений того, почему все-таки были сделана эта выплата.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Юрист Сторми Дэниэлс намекнул, что у них есть доказательства своей правоты

В том же интервью программе "Fox и друзья", в котором Джулиани рассказал, какой потенциально разрушительной для кампании Трампа обладала история Сторми Дэниэлс, он заявил, что актрисе заплатили, чтобы спасти брак Дональда Трампа с Меланией.

"Некоторыми из этих обвинений президент был обижен лично. Не политически, а лично - и очень сильно. И он, и первая леди", - сказал Джулиани.

Он добавил, что выплата размером в 130 тысяч долларов - незначительная сумма для такого человека, как Дональд Трамп.

"Это звучит, как огромные деньги, - сказал Джулиани. - Но это не так, если вы тратите сто миллионов долларов на президентскую кампанию. Это не то чтобы карманная мелочь, но в целом не слишком отличается".

Подобная стратегия защиты, однако, тоже имеет политическую цену. "Синим воротничкам" в рядах избирателей Трампа может не понравиться то, что юрист президента называет "карманной мелочью" сумму, которую сами они зарабатывают за несколько лет.

Многие сторонники нынешнего президента набросились с обвинениями на лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси, после того как та назвала "крохами" объявленное республиканцами снижение налогов для малоимущих.

Теперь Джулиани, возможно, дал демократам повод для ответных нападок.

И все же, если сравнить все возможные варианты, помимо этих трех, ответ "да в этом вообще нет ничего особенного" кажется наименее проигрышным.