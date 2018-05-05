Фото: как протестовали сторонники Навального
5 мая в российских городах прошли акции сторонников Алексея Навального против Владимира Путина, инаугурация которого пройдет 7 мая. По данным правозащитников, задержано выше полутора тысяч человек. Ключевые моменты протеста - в фотогалерее Русской службы Би-би-си.
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AFP
В десятках российских городов 5 мая прошли акции сторонников Алексея Навального. Перед инаугурацией Владимира Путина они вышли на улицы под лозунгом "Он нам не царь"
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Mikhail Pochuyev/TASS
Алексей Навальный скрывался на конспиративной квартире, чтобы его не задержали до акции в Москве на Пушкинской площади. В итоге он он даже успел выступить, но все равно был задержан
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BBC
В Санкт-Петербурге протестующие хотели собраться на Дворцовой площади, но ее закрыли для репетиции парада. Тогда они устроили шествие по проезжей части Невского проспекта
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Donat Dorokin/TASS
В Екатеринбурге к прогулке протестующих присоединился мэр города Евгений Ройзман
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AFP
В Москве произошли потасовки между сторонниками Навального и казаками с нагайками
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AFP
Задержания в Москве в этот раз были жесткими, отметили корреспонденты Русской службы Би-би-си на месте событий
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AFP
"Я ж за Путина агитирую, вы что?", - возмущался один из участников акции в Москве в наряде царя, когда его задерживали
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Lev Arpishkin/Dozhd
На акциях в Москве было немало несовершеннолетних, и некоторые из них не избежали задержаний
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Ivan Krasnov/RTVI
Один из задержанных подростков даже не собирался участвовать в митинге - его родители уверяют, что он просто проходил мимо
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Matvey Flyazhnikov/Free News Volga
На акции в Саратове задержали одного из выступавших, 12-летнего мальчика. Агентство fn-volga.ru пишет, что из полиции его позже забрал отец, на которого составили административный протокол
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AFP
В итоге, по данным "ОВД-Инфо" на 21:00 субботы, по всей стране задержали более 1600 человек
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