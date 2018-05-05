Фото: как протестовали сторонники Навального

  • 5 мая 2018

5 мая в российских городах прошли акции сторонников Алексея Навального против Владимира Путина, инаугурация которого пройдет 7 мая. По данным правозащитников, задержано выше полутора тысяч человек. Ключевые моменты протеста - в фотогалерее Русской службы Би-би-си.

  • Перечеркнутый портрет на акции протмв его инаугурации 5 мая 2018 года в Санкт-Петербурге AFP

    В десятках российских городов 5 мая прошли акции сторонников Алексея Навального. Перед инаугурацией Владимира Путина они вышли на улицы под лозунгом "Он нам не царь"

  • Задержание Алексея Навального на акции протеста 5 мая 2018 года Mikhail Pochuyev/TASS

    Алексей Навальный скрывался на конспиративной квартире, чтобы его не задержали до акции в Москве на Пушкинской площади. В итоге он он даже успел выступить, но все равно был задержан

  • Протестующие на проезжей части Невского проспекта Санкт-Петербурга BBC

    В Санкт-Петербурге протестующие хотели собраться на Дворцовой площади, но ее закрыли для репетиции парада. Тогда они устроили шествие по проезжей части Невского проспекта

  • Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на акции протеста сторонников Алексея Навального Donat Dorokin/TASS

    В Екатеринбурге к прогулке протестующих присоединился мэр города Евгений Ройзман

  • Казак бьет нагайкой сторонника Навального нагайкой на акции протеста 5 мая 2018 года AFP

    В Москве произошли потасовки между сторонниками Навального и казаками с нагайками

  • Задержание мужчины на акции протеста 5 мая 2018 года AFP

    Задержания в Москве в этот раз были жесткими, отметили корреспонденты Русской службы Би-би-си на месте событий

  • Полиция задерживает участника акции протеста 5 мя 2018 года в костюме царя AFP

    "Я ж за Путина агитирую, вы что?", - возмущался один из участников акции в Москве в наряде царя, когда его задерживали

  • Задержание несовершеннолетнего на акции протеста 5 мая 2018 года Lev Arpishkin/Dozhd

    На акциях в Москве было немало несовершеннолетних, и некоторые из них не избежали задержаний

  • Задержание несовершеннолетнего на акции протеста 5 мая 2018 года Ivan Krasnov/RTVI

    Один из задержанных подростков даже не собирался участвовать в митинге - его родители уверяют, что он просто проходил мимо

  • Задержание несовершеннолетнего на акции протеста 5 мая 2018 года в Саратове Matvey Flyazhnikov/Free News Volga

    На акции в Саратове задержали одного из выступавших, 12-летнего мальчика. Агентство fn-volga.ru пишет, что из полиции его позже забрал отец, на которого составили административный протокол

  • Женщина с флагом России на митинге сторонников Алексея Навального AFP

    В итоге, по данным "ОВД-Инфо" на 21:00 субботы, по всей стране задержали более 1600 человек