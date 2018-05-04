Семь королевских невест, сделавших карьеру до замужества

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Свадьба прицна Монакко стала одним из самых ярких событий в истории княжества

В то время, как мир с нетерпением ждет свадьбу британского принца Гарри и его американской невесты Меган Маркл, Би-би-си смотрит на избранниц принцев из разных стран, которые до замужества состоялись профессионально.

В июле 2011 года известный сердцеед монакский князь Альбер взял в жёны южноафриканскую пловчиху, учительницу и инструкторшу Шарлен Уиттсток. В 2000-м году она представляла свою страну на Олимпиаде в Сиднее.

Свадьба стала колоссальным медийным событием: только во Франции прямую трансляцию торжества смотрели более 7 млн человек. Помимо фейерверков, в ночь с 1 на 2 июля жители княжества стали свидетелями лазерного шоу с Жаном-Мишелем Жарром над водой.

Княгиня Шарлен была одета в длинное шелковое платье от Giorgio Armani, которое стало такой же классикой, как и свадебное платье ее покойной свекрови, Грейс Келли.

Шарлен оставила карьеру в спорте еще до замужества, а после активно занялась благотворительностью. Сейчас пара растит двух малышей-близнецов.

Швеция

В июне 2015 года браком сочетались шведский наследный принц Карл Филипп и звезда реалити-шоу, модель, инструктор йоги и бывшая официантка София Хелльквист. До замужества София также успела основать благотворительную организацию, помогающую детям из бедных семей в Южной Африке.

Дату бракосочетания назначили за год вперёд, при этом в коммюнике королевского дворца указывалось, что торжества назначили на июнь, поскольку Швеция в это время года невероятно красива.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карл Филипп и София Хелльквист в день свадьбы буквально светились счастьем

На невесте в праздничный день было платье от её соотечественницы Иды Шёстедтв в трёх оттенках белого из шёлка и органзы.

После объявления о бракосочетании пушки при королевском дворце Дроттнингхольм дали 21 залп.

Япония

Июнь - крайне популярный месяц для бракосочетаний августейших особ: например, наследный принц японского императорского дома Нарухито и дипломат Масако Овада выбрали этот же месяц для свадьбы в 1993 году.

Для церемонии они облачились в традиционные японские одеяния.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Японский принц и его невеста Масако в день свадьбы

Будущая принцесса выросла в семье дипломатов и в детстве вместе с родителями жила в Москве.

По некоторым данным, принцесса хорошо говорит по-русски.

До свадьбы она состояла на дипломатической службе и работала во время госвизитов президентов США и России - Билла Клинтона и Бориса Ельцина, соответственно.

После бракосочетания ей пришлось отказаться от карьеры что, как позже говорил её супруг Нарухито, могло послужить толчком к длительной депрессии.

Бутан

Свадьба бутанского короля Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука и его невесты Джецун Пемы, учившейся дипломатии и психологии в Лондоне, стала событием национальной важности в октябре 2011 года.

И жених, и невеста были одеты в традиционные буддистские наряды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Желтый цвет, столь важный в буддизме, доминировал в свадебных одеяниях короля и его невесты

По желанию очень популярного в соцсетях Восточной Азии короля, они с невестой поцеловались на публике, что немало удивило консервативных жителей королевства.

Джигме также настоял, что его брак будет моногамным - в отличие от отца и предшественников по мужской линии.

В отличие от жены японского принца королева-консорт Бутана вскоре замужества стала послом ЮНЕП по охране озонового слоя Земли и активно занимается благотворительностью.

Иордания

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зейна несла флаг Иордании на Играх в Пекине в 2008 году

Один из иорданских принцев, Хасан, взял себе в жёны чемпионку страны по настольному теннису Зейну Шабан. Именно она несла флаг Иордании на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

На их свадьбе в Аммане в июле 2011 года невысокий принц был облачён в армейскую форму, а Зейна, чей рост в 174 сантиметра, была в длинном белом платье.

Люксембург

Наследный великий герцог Люксембурга Гийом сочетался браком с уроженкой Бельгии, специалистом по филологии и скрипачке Стефани де Ланнуа в октябре 2012 года.

Специально для будущей супруги наследника престола люксембургский парламент принял закон об упрощённом получении гражданства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стефания родилась в семье бельгийского графа де Ланнуа, а гражданство Люксембурга получила незадолго до свадьбы

Невеста училась в Москве русскому языку и литературе и впоследствии защитила в Берлинском университете диплом о сравнении романтизма в Германии и России. До замужества она также успела поработать в инвестиционной фирме.

Марокко

В июле 2002 года сочетались браком и Мохаммед VI и Сальма Беннани, впоследствии известная как Лалла Сальма.

24-летняя на тот момент невеста имела специальность инженера информационных систем и степень бакалавра точных наук.

Сальма - первая супруга монарха Марокко, кто носит титул принцессы. Но королевой она не станет: патриархальные традиции в Марокко строги к женщинам. Раньше жен глав государства называли лишь "матерью детей короля", и в лицо их подданные не знали.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Принцесса Сальма проводит экскурсию жене президента Франции по музею современного искусства в Рабате

Кроме того, публичная активность и благотворительная деятельсть супруги правящего с 1999 года Мохаммеда VI часто воспринимается в обществе, как свободное самовыражение.

Раньше марокканский двор был одним из самых закрытых в мире, а сегодня некоторые жительницы страны красят волосы в рыжий цвет и считают прицессу Сальму примером для подражания.