Тонометры, костры, салюты: сколько в Москве потратят на День Победы

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption В 2017 году пролет авиации на параде пришлось отменить из-за плохой погоды. На фото - репетиция парада.

Традиционный праздничный набор к 9 мая - парад, концерты, салюты и поздравления для ветеранов в Москве - обойдутся почти в полмиллиарда рублей (8 млн долларов), свидетельствуют подсчеты Русской службы Би-би-си на основе данных сайта госзакупок. Из чего складывается эта сумма?

Затраты на поздравления ветеранов, которые от имени президента рассылает "Издательство Известия" и "Почта России", в этом году уменьшились на 20% до 57 млн рублей.

Управделами разошлет 1,6 млн поздравлений, а в прошлом году их было 2,1 млн.

Еще 800 тысяч рублей потратит на подарки ветеранам Московская дирекция массовых мероприятий - подразделение столичной мэрии. Дирекция закупила чай, растворимый кофе и конфеты, а также 200 тонометров.

Но подарки ветеранам - не самая крупная статья расходов к 9 мая. Что еще власти закупают для празднования Дня Победы?

Парад и сувениры

Самый дорогой элемент праздника - военный парад, который пройдет на Красной площади. В нем примут участие 13 тысяч военных. Их перевозка обойдется в 147 млн рублей, как и в прошлом году. На эту услугу минобороны заключило контракт с индивидуальным предпринимателем из Новосибирска Александром Зацепиным. В прошлом перевозкой занимался он же, только через свою фирму "НКН-Строй".

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Для парада разгоняют облака, и в контракте на это заложено 100 млн рублей. Исполнителем, как и в прошлом году, станет "Агентство атмосферных технологий". Разгонять облака будут 11 самолетов.

В прошлом году услуги этой компании на 9 мая обошлись мэрии дешевле - в 70 млн рублей. Правда, тогда разогнать облака не получилось и пролет авиации на параде пришлось отменить из-за плохой погоды. В компании тогда объясняли, что создание безоблачного неба в план не входило.

"Речь не идет об обеспечении безоблачного неба над Москвой, поскольку такая задача современными технологиями может быть достигнута при определенных (наиболее простых) метеоусловиях", - объяснил тогда РБК заместитель гендиректора "Агентства атмосферных технологий". Летом 2017 года работу подрядчика по контракту разбирала экспертная комиссия, которая не обнаружила нарушений.

Еще одна крупная статья расходов: приглашения на парад Победы и сувениры.

В прошлом году единственным официальным иностранным гостем на параде стал президент Молдавии Игорь Додон. В этом году российские власти не будут приглашать глав других государств на парад, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На печать приглашений для "обычных" гостей управделами президента России потратит 3,3 млн рублей. За эти деньги напечатают приглашения на сам парад и торжественный прием, который пройдет в Кремле после него (8,5 тыс. и 500 штук соответственно). Еще напечатают обложки и конверты для приглашений, буклеты с программой парада, таблички с надписью "ваш стол" для приема.

Закажет управделами и сувениры на сумму 23,5 млн рублей: сборные пластиковые модели боевой машины "Катюша", латунные значки "9 мая", военные пилотки. Самый дорогой лот - дождевики. Их закупят на 7,5 млн рублей.

Еще 280 тыс. рублей управделами потратит на питьевую воду для тех, кто приедет на парад.

5,6 млн рублей потратит минобороны на музыку и презентацию самого парада, его репетиции на подмосковном полигоне Алабино и мероприятия у Могилы Неизвестного Солдата.

Концерты и полевая кухня

В Москве 8 и 9 мая будут проходить уличные мероприятия. Концерты на Поклонной горе обойдутся бюджету Москвы в 14 млн рублей, а у Храма Христа Спасителя - в 12 млн рублей. Оба контракта достались компании "Сэлма". По условиям контракта, она должна получить "высочайшее благословение от Патриарха Московского и всея Руси".

По данным СПАРК, домен почты компании совпадает с почтой "МФ Групп", крупным организатором предприятий. На сайте компании указано, что она проводила концерты на 9 мая и раньше. Кроме того, в 2017 году компания организовывала ежегодную пресс-конференцию и прямую линию с Владимиром Путиным, а в 2018 году - чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу и финал конкурса "Лидеры России", который проходил в парке "Сириус" в Сочи.

Еще по меньшей мере 50 млн рублей потратят на праздники и концерты районные управы и префектуры московских округов. В Таганском районе, например, будет концерт, куда исполнитель должен пригласить артистов - Центральный пограничный Ансамбль песни и пляски ФСБ РФ, певца Александра Маршала, группу "Сладка ягода".

В Пресненском районе организуют бесплатную полевую кухню и выступления военных ансамблей.

"Флаговые костры" и 10-метровая звезда

Украшение города к празднику обошлось примерно в 80 млн рублей. 50 млн рублей потрачено на оформление Красной площади и Васильевского спуска, а еще 30 млн потратили на украшение московские округа. Дороже всего обойдется оформление центрального округа столицы. Там установят украшения на 6,3 млн рублей: 10-метровую звезду с подсветкой, флагштоки и "флаговые костры".

Праздничные салюты в Москве обойдутся властям, по данным сайта госзакупок, примерно в 6 млн рублей.

За информационную поддержку мероприятий Московская дирекция массовых мероприятий заплатила 3 млн рублей. Подрядчик, агентство "Полилог", призовёт жителей посетить мероприятия по празднованию 9 мая с помощью постов в соцсетях, в том числе Telegram, подготовит фото и видео отчеты с мероприятий.

Контракт пока не опубликован, а победителя тендера выбирали 20 апреля - уже после блокировки Telegram, которая произошла 16 апреля.