Фестивали и профилактические задержания: как готовятся к инаугурации Путина

Правообладатель иллюстрации TASS/Alexei Druzhinin Image caption Оппозиция снова протестует накануне четвертой инаугурации Путина

Власти и оппозиция подготовились к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок: оппозиционеры анонсировали массовые акции протеста в десятках российских городов, московская мэрия назначила свой фестиваль на день протестной акции, а полиция накануне анонсированных митингов задержала полтора десятка активистов.

С ночи на 4 мая активисты оппозиционных движений из разных городов сообщали о задержаниях сторонников основателя ФБК Алексея Навального и движения Михаила Ходорковского "Открытая Россия". В Тамбове был задержан и арестован на 20 суток сторонник Навального Игорь Сливин, в Рязани полиция задержала активиста штаба Навального Всеволода Паршина.

В Красноярске сотрудницу штаба Навального Марию Маковозову арестовали на трое суток, а в Краснодаре активиста "Открытой России" Виктора Чирикова - на пять суток. Их обвиняют в участии в несогласованных акциях, прошедших в последние месяцы.

Image caption 7 мая 2012 года Путин ехал по безлюдной Москве. Скриншот видео kremlin.ru

В Санкт-Петербурге 3 мая был задержан волонтер штаба Навального Илья Гантварг, обвиненный по статье "неповиновение сотрудникам полиции" - в штабе утверждают, что его задержали за участие в акции памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

По данным портала "ОВД-Инфо", всего накануне протестных акций задержано более десяти активистов.

Правозащитники называют эти задержания "профилактическими". Председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков отметил, что "активистов задерживают как за призывы в соцсетях к участию в акции 5 мая, так и за прошлые акции, по которым до этого не было претензий (срок давности 1 год, иногда специально придерживают)".

Что профилактируют?

Задержания проходят накануне анонсированных оппозицией массовых выступлений против инаугурации Путина на четвертый срок.

На акцию 5 мая под лозунгом "Он нам не царь" призвал прийти оппозиционер Алексей Навальный. Власти Москвы не согласовали ее, но Навальный приглашает своих сторонников на Тверскую улицу в 14:00. "Мы выйдем на улицы страны против установления монархии, против коррупции, против неравенства, цензуры и беззакония", - говорится на страницах мероприятия в соцсетях.

Московские власти предложили оппозиционерам выйти на проспект Сахарова, но Навальный отклонил это предложение. С мэрии это назвали "провокацией и безответственным поведением" и предостерегли жителей от участия в несанкционированной акции.

"Мы видим эти призывы, оцениваем как провокацию. Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер. Они будут руководствоваться, в том числе, вынесенным прокуратурой предупреждением", - цитирует РИА Новости руководителя столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

Правообладатель иллюстрации TASS/Anatoly Strunin Image caption Акция оппозиции "Марш миллионов" 6 мая 2012 года

На этот же день, 5 мая, московские власти запланировали другие мероприятия, на которые позвали жителей города. С 12 утра во всей Москве будет проходить фестиваль "Московская весна А Cappella", который организует московская мэрия. Некоторые выступления, по данным сайта конкурса, пройдут в центре города в районе Тверской. Так, в 12:30 на Тверском бульваре у ресторана "Армения" выступит исполнитель Макс Нилл. А в 14:00 на Тверском бульваре будут выступать певицы Оксана Тригуб, Полина Клинквурт и другие.

Кроме того, с 12:00 по 17:00 на Тверской площади в рамках того же фестиваля пройдет флешмоб для любителей рисования. Там же пройдут мастер-классы преподавателей Московской школы радио и телевидения.

Похожая ситуация была почти год назад, 12 июня, когда на той же Тверской улице, где проходила акция оппозиции, мэрия решила провести фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи".

Еще одну акцию протеста на 6 мая запланировал другой оппозиционер, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Его митинг пройдет под лозунгом "Долой царя" на Суворовской площади. Эту акцию мэрия согласовала. Одним из требований мероприятия станет освобождение политзаключенных, поскольку перед прошлой инаугурацией Владимира Путина, 6 мая 2012 года, на акции оппозиции произошли стычки с полицией. Следствие позже квалифицировало их как массовые беспорядки и привлекло у уголовной ответственности более 30 человек, включая самого Удальцова.