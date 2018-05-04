Турецкие Звездные войны: треш-фильм, ставший культовым
Сегодня 4 мая - день, когда свой праздник отмечают фанаты киновселенной "Звездных войн". Дата отсылает к знаменитой фразе "May the force be with you" ("Да пребудет с тобой сила") из киносаги. Напутствие рыцарей-джедаев превратилось в "May the fourth be with you" ("Да пребудет с тобой четвёртое мая") и положило начало неофициальному празднику "Звездных войн".
В этом году Музей кино в Лондоне решил приурочить к этой дате специальный показ турецкого фильма, снятого по мотивам всемирно известной кинофраншизы Джорджа Лукаса.
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О "Турецких Звездных войнах", появившихся на экранах в 1982 году, забыли вскоре после выхода. Однако несколько лет назад фильм приобрел популярность и стал в буквальном смысле культовым.
Его ежегодно методично включают в список "худших фильмов за всю историю кино", чем его создатели во всеуслышание гордятся.
Любители абсурдных фильмов считают "Турецкие Звездные войны" шедевром: он настолько плох, что он прекрасен.
Его официальное название - Dunyayi Kurtaran Adam ("Человек, который спасает мир"), но он более известен как "Турецкие Звездные войны", потому что в нем были заимствованы идеи, персонажи и даже кадры из картины Джорджа Лукаса.
Турецкий режиссер Четин Инанч хотел снять научно-фантастический фильм, который бы затмил знаменитую киносагу.
Но была одна серьезная проблема: у него не было бюджета. Поэтому он поступил очень просто.
Он дал взятку охраннику в турецком кинотеатре, позаимствовал шедший там фильм "Звездные войны", быстро сделал с него копию и затем вырезал все сцены космических битв.
Таким образом он мог заполучить столь необходимые для зрелищного кино спецэффекты.
В турецкой версии фильма актер Джунейт Аркын, который на тот момент снимался в главных турецких блокбастерах, находится в космическом корабле с мотоциклетным шлемом на голове. За ним проецируются кадры из канонических "Звездных войн".
Фильм полностью игнорирует законы об авторском праве. Музыкальное сопровождение авторы фильма также позаимствовали у голливудских блокбастеров, среди которых "Индиана Джонс", "Флэш Гордон" и "Звездный крейсер "Галактика"".
Сценарий картины не копирует оригинальный сюжет на все 100%. В действии появились элементы, которых в "Звездных войнах" Лукаса не было.
Двое турецких мужчин прилетают из космоса, чтобы спасти Землю от злобного колдуна. Одержать победу им помогают приемы кунг-фу, с помощью которого они расправляются с существами, среди которых роботы с голубыми головами, похожие на йети чудовища с красной шерстью, скелеты и зомби.
Это не первый случай, когда другие страны, в том числе Индия, Филиппины и Нигерия, снимали собственные ремейки известных голливудских блокбастеров. Однако, по словам специалиста по истории киноискусства Иэна Смита из королевского колледжа Лондона, Турция занимает особое место в списке киноплагиата.
"Турецкая киноиндустрия в 1960-х, 70-х и начале 80-х без всякого стеснения снимала переработанные голливудские фильмы ".
Любители подобного кино особенно ценят турецкие ремейки "Экзорциста", "Бэтмена", "Человека-паука" и "Капитана Америки", снятые в тот же период.
Считалось, что копии "Турецких Звездных войн" на 35мм пленке были утрачена навсегда, но благодаря содействию американского энтузиаста кино Эда Глэйсера одну из них удалось обнаружить в Стамбуле.
"Вряд ли есть что-либо сравнимое с ними ["Турецкими Звездными войнами"]. В некоторых моментах происходящее на экране настолько экстравагантно и возмутительно, что начинаешь этим восхищаться", - сказал он.
Создатели "Звездных войн" не пытались подавать в суд на своих турецких коллег за нарушение авторских прав.
Режиссер Четин Инанч говорит о своем творении с гордостью.
В интервью турецкому журналу о кино Beyaz Perde он сказал: "Сейчас есть столько возможностей и технологических достижений, но удастся ли кому-либо повторить мой фильм?"