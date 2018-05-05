Чем будет заниматься на Марсе новый спускаемый аппарат

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В субботу, 5 мая, с базы в Калифорнии к Марсу должен отправиться посадочный модуль InSight. Его главной задачей станет изучение состава красной планеты. Ожидается, что модуль достигнет Марса в ноябре 2018 года.

Посадочный зонд доставит на поверхность сейсмометры, которые будут измерять тектоническую активность Марса. Выявленные колебания помогут пролить свет на то, как образовалась планета 4,6 млрд лет назад.

"Сейсмические волны, передвигаясь через Марс, проходят через разные виды грунта и собирают информацию, - говорит один из участников проекта Брюс Банердт. - Ученые знают, как интерпретировать все эти закорючки, которые вы видите на сейсмограммах. Когда мы соберем информацию о сейсмической активности Марса с разных направлений, мы сможем создать трехмерную схему внутреннего состава планеты".

Ракета "Атлас", старт которой намечен на 04:05 утра по местному времени, отправится в полет с военно-воздушной базы "Ванденберг" в Калифорнии. Но старт может быть отложен из-за тумана.

НАСА уже отправляло сейсмометры на красную планеты в 1970-х годах в рамках программы "Викинг". Но тогда обнаружить сейсмическую активность Марса не удалось, потому что инструменты находились на корпусе спускаемых аппаратов.

Им удалось зафиксировать лишь движения зонда под действием ветра. В отличие от него InSight поместит сейсмометры непосредственно в марсианский грунт.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption НАСА уже отправляло сейсмометры на красную планеты в 1970-х годах в рамках программы "Викинг"

Неясно, какое число подземных толчков удастся зафиксировать, но, как ожидается, их будет более 20. Скорее всего, они будут едва различимы - не более магнитуды 3.

Но даже слабые сигналы дадут достаточно информации о составе планеты, что позволит ученым создать модель Марса в разрезе.

Предполагается, что у планеты - металлическое ядро, плотная мантия и более легкая кора, но где точно проходят границы между ними, ученым установить пока не удалось.

Во главе эксперимента с сейсмометрами стоят французские разработчики. Они создали специальные датчики, которые способны улавливать низкочастотные колебания в земле. В свою очередь британские специалисты разработали для зонда сейсмометры размером с небольшую монету, которые будут следить за высокочастотными колебаниями.

Вместе эти инструменты позволят определить, откуда происходят толчки, с точностью до нескольких сотен километров. "Схема землетрясений Марса будет играть важную роль, - говорит Том Пайк из Имперского колледжа Лондона. - На Земле землетрясения в значительной степени случаются на границах тектонических плит".

"Нам не кажется, что на Марсе есть активная тектоника плит, но нам это просто пока неизвестно. Поэтому возможность получить представление о сейсмической активности будет само по себе очень важной информацией", - считает он.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption InSight изучит состав красной планеты

Исследователи полагают, что когда-то у Марса было жидкое ядро, о чем можно сделать вывод по некоторым до сих пор намагниченным частям ее коры. InSight опытным путем попытается выяснить, осталась ли в коре жидкость. Для этого в InSight есть радиооборудование, которое будет отслеживать смещение оси вращения Марса.

"Если взять сырое яйцо и сваренное яйцо и раскрутить их, их движения будут разными из-за отличающегося содержания жидкости внутри, - рассказала участник проекта InSight Сюзанн Смрекар. - Отслеживая наш космический аппарат с высокой точностью, мы сможем понять, как движется Марс, благодаря чему мы сможем многое понять о ядре Марса".

Среди инструментов InSight также есть теплоанализатор, который пробурит пятиметровую скважину для измерения теплового потока. Это позволит понять, достаточно ли во внутренних слоях Марса энергии, чтобы влиять на происходящие на поверхности процессы.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption InSight войдет в атмосферу Марса со скоростью 6 км/с

У миссии есть окно для старта в несколько недель, когда время полета до планеты будет оптимальным. Если все пойдет по плану, то космический аппарат сядет на красную планету 26 ноября.

Как и в предыдущих экспедициях, приземление будет одним из главных испытаний для InSight. Спускаемый аппарат должен будет выдержать "семь минут страха" - именно столько ему потребуется, чтобы войти в атмосферу Марса на скорости 6 км/с и замедлится до полной остановки.