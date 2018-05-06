Корона без блеска: скандалы из личной жизни королевской семьи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За блеском королевских корон иногда скрываются довольно скандальные истории

19 апреля принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Многие с нетерпением предвкушают тот исторический день, когда член британской королевской семьи женится на разведенной американской актрисе, мулатке из католической семьи. Но, как выяснилось, у этого союза есть и противники.

Сводный брат невесты написал открытое письмо принцу Гарри, одновременно отправив копию в американский журнал In Touch.

Правообладатель иллюстрации Chris Jackson Image caption Брат Меган Маркл написал принцу Гарри, что его сестра ему не пара

"Близится день королевской свадьбы. И становится ясно, что это крупнейшая ошибка в истории королевских свадеб", - пишет Томас Маркл.

Назвав предстоящее бракосочетание "фальшивой сказкой", Томас добавил, что не считает свою сестру подходящей для Гарри женщиной: "Я не понимаю, как вы не видите настоящую Меган, которую теперь уже видит весь мир. Это просто попытка сыграть роль принцессы, которую предпринимает третьеразрядная стареющая голливудская актриса".

Больше всего Томаса, кажется, обидел тот факт, что ни ему, ни их общему с Меган отцу приглашения на свадьбу так и не было отправлено.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган и Гарри. Еще не герцогиня, но получается прекрасно

Что, правда, было опровергнуто 4 мая, когда пресс-секретарь принца Гарри, Джеймс Науф, сообщил, что Меган захотела, чтобы в церемонии участвовали оба ее родителя.

В нарушении традиции к месту венчания ее будет сопровождать мать, а вот к алтарю поведет отец.

Родители невесты в разводе, и свадьба будет для них прекрасной возможностью познакомиться с будущими родственниками.

Отправят ли приглашение брату Томасу, автору обличительного письма, пока не сообщается.

Принц, как он есть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С прабабушкой, папой и старшим братом. На этой фотографии Гарри как раз 17 лет

Это далеко не единственный скандал из личной жизни королевской семьи и принца Гарри.

Когда принц Чарльз узнал, что его младший сын, которому тогда было 17 лет, несколько раз курил марихуану и был замечен в излишнем потреблении алкоголя, он отправил его на один день в центр лечения наркозависимости.

Один из представителей Сент-Джеймсского дворца сказал, что это было сделано для того, "чтобы молодой человек узнал о последствиях, к которым может привести употребление каннабиса".

Биллиард на раздевание

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption История в Лас-Вегасе обошла все таблоиды мира

В августе 2012 года почти все таблоиды мира обошла фотография голого принца Гарри в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Принц и несколько веселых молодых людей играли в биллиард на раздевание, и, судя по всему, Гарри проигрывал по-крупному, раз на нем вообще не осталось никакой одежды.

Как раз после этого веселого уикенда принц должен был отправиться в Афганистан в рядах британской армии. Об этой истории он потом рассказывал так: "В конце концов, наверное, я сам себя подвел. Я подвел мою семью. Я подвел других людей. Видимо, во мне было слишком много от армии, и недостаточно от принца. Все просто".

Скандалы в королевской семье случались и до принца-бунтаря. В сомнительных ситуациях оказывались представители предыдущих поколений

Роман с женатым

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцессе Маргарет и капитану Таунсенду пришлось расстаться. Эта фотография сделана за две недели до официального объявления о разрыве

Сестра королевы, принцесса Маргарет стала главным персонажем королевского скандала после того, как у нее случился роман с капитаном Питером Таунсендом, одним из помощников ее отца, короля Георга VI. Основная проблема заключалась в том, что капитан был женат.

Скандал разразился в 1953 году, когда Таунсенды развелись, и Питер немедленно сделал предложение принцессе. Им пришлось расстаться два года спустя, когда стало понятно, что этот брак не одобрит ни церковь, ни правительство, ни королевская семья.

Эта история стала одним из лейтмотивов первого сезона сериала "Корона".

Куда сестра, туда и дочь

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Брак принцессы Анны с Марком Филипсом оказался неудачным. После развода она вышла замуж за своего бывшего помощника Тима Лоуренса.

Единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна была замужем за членом олимпийской сборной Британии по конному спорту Марком Филипсом. Этот брак продолжался почти 20 лет. Люди, близко знавшие пару, говорили, что это был не брак, а "безрадостное притворство".

После развода она вышла замуж за своего бывшего помощника Тима Лоуренса.

Таблоид Sun заявил, что получил в распоряжение письма, написанные принцессой не своему мужу. Публиковать их, однако, газета не решилась.

Неверная Диана

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Диана, Гарри, Уильям и Чарльз. До официального развода меньше полугода

В 1992 году таблоид The Sun опубликовал расшифровку телефонного разговора между принцессой Уэльской и ее предполагаемым любовником, Джеймсом Гилби. В то время Диана все еще официально была замужем за Чарльзом.

В разговоре Гилби назвал Диану домашним прозвищем squidgy (перевести толком невозможно, что-то типа "мяконькая") 53 раза, и сказал ей, что ее любит.

Этот скандал вошел в королевскую историю под названием Squidgygate.

И очень неверный Чарльз

Правообладатель иллюстрации ADRIAN DENNIS Image caption Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз все-таки поженились. Хотя на это ушло много лет, несколько скандалов и два развода

Вскоре после публикации любовного воркования принцессы Уэльской австралийский журнал опубликовал еще одну расшифровку интимного разговора, на сей раз между Чарльзом, принцем Уэльским, и его многолетней любовницей Камиллой Паркер-Боулз.

Пара обменивалась шутливыми замечаниями довольно сомнительного качества.

Ниже идет расшифровка самой скандальной части диалога:

Чарльз: Боже! Да я бы просто жил в твоих брюках, или что-то в этом роде. Это было бы гораздо проще!

Камилла (Смеясь): Ну и во что ты превратишься, в пару трусов? (оба смеются).

Чарльз: Боже сохрани! Тампакс. Ну мне и везет! (смеется)

Камилла: Ты - полный идиот (смеется) О, какая прекрасная мысль!

Этот скандал вошел в историю под названием Camillagate.