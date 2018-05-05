Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Памятник создал один из самых известных современных скульпторов Китая Ву Вэйшань

Власти Китая решили сделать подарок Германии в честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса и отправили туда огромный бронзовый памятник знаменитому мыслителю. Правда, такой сюрприз понравился далеко не всем.

Власти небольшого городка Трир на западе Германии, где родился Маркс, согласились принять 4,5-метровую статую, созданную одним из самых известных современных скульпторов Китая Ву Вэйшанем, однако этому предшествовали горячие споры.

В Германии фигура Карла Маркса остается очень противоречивой, в то время как в Китае его работы уже много лет служат основой государственной идеологии.

Памятник был торжественно открыт в субботу в 11:00 по местному времени. На церемонию пришли в том числе группы демонстрантов, выступающих против открытия монумента. Местные власти призвали всех собравшихся сохранять спокойствие.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Несколько активистов провели в Трире антикитайские пикеты

"Если вы хотите критиковать Маркса, то можете делать это, но без насилия и разрушительного гнева", - сказал представитель властей Трира Мишель Шмитц агентству DPA.

По данным агентства, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) 5 мая собиралась провести шествие в память о жертвах коммунизма, также ожидается акция в поддержку запрещенной в Китае секты Фалуньгун.

Почему Маркс продолжает вызывать споры среди немцев?

Теории Карла Маркса стали основой для формирования коммунистической идеологии, которая предусматривала создание общества без классов и упразднение частной собственности.

Однако со временем коммунистические государства - СССР, Северную Корею, Китай, Кубу - стали все чаще уличать в репрессиях нарушениях прав человека.

Восточная часть современной Германии - ГДР - находилась под управлением коммунистов с 1949 по 1990 год и в этот период сильно отставала по уровню жизни и экономики от своего западного соседа - ФРГ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По улицам Трира прошли в том числе и сторонники коммунизма

Глава региона Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер отметила, что мероприятия в честь юбилея Маркса - это в первую очередь возможность обсудить его личность и его труды, а не праздник.

Другие немецкие политики высказались более категорично.

"Дорогой Карл Маркс, какими бы блестящими ни были ваши идеи, их воплощение никогда не работало. Миллионы человеческих жизней и судеб были сломлены", - написал в соцсетях министр экономики Германии Петер Альтмайер из правящей партии "Христианско-демократический союз".

Сопредседатель немецкой Левой партии Бернд Риксингер высказал противоположное мнение.

"Карл Маркс все еще очень актуален и через 200 лет после его рождения. Сегодняшние технологические новшества делают возможными улучшения в обществе. Однако капитализм препятствует этому: он разрушает людей и природу. Стоит почитать Маркса, чтобы увидеть, как именно это происходит", - написал он.

Выступая в Трире в пятницу, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Маркса сегодня "обвиняют в вещах, за которые он не отвечает и к которым он не причастен, поскольку многие его идеи были истолкованы в противоположном значении".

Как развивался спор вокруг памятника в Трире?

Власти Трира сообщили, что дебаты по поводу установки китайского памятника продолжались около двух лет из-за ситуации с правами человека в Китае.

В пятницу члены немецкого ПЕН-клуба заявили, что статую нельзя устанавливать до тех пор, пока власти Китая не выпустят из-под домашнего ареста вдову лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо.

Лидер АдГ Александер Гауланд заявил, что нальзя устанавливать памятники коммунизму, поскольку он принес страдания многим людям.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Демонстранты пытались сорвать памятные мероприятия в Трире в пятницу

Мэр Трира Вольфрам Лейбе заявил, что статуя может побудить людей к переоценке отношения к прошлому.

"Мы приняли ее как жест дружбы, и эта статуя должна пробудить интерес людей к Карлу Марксу. Возможно, какие-то суждения и предрассудки будут переосмыслены", - сказал он.

В Германии есть несколько памятников Марксу, в том числе дом, где он родился, и статуя в берлинском парке. По словам Лейбе, Трир ежегодно посещают 4,5 миллиона туристов, в том числе 50 тысяч китайцев.

Как относятся к Карлу Марксу в Китае?

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступил с речью, в которой назвал Маркса величайшим мыслителем всех времен.

Он призвал Коммунистическую партию Китая вернуться к корням марксизма и заявил, что партия всегда останется "гарантом и последователем" его теорий.

Студенты и большинство госслужащих в Китае сегодня обязаны прослушать курсы по марксизму.

При этом в Китае насчитывается несколько сотен капиталистов-миллиардеров, а разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В парке Берлина установлен памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу

Кто такой Карл Маркс?