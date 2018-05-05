Китай передал Германии статую Маркса. Как немцы восприняли такой подарок?
Власти Китая решили сделать подарок Германии в честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса и отправили туда огромный бронзовый памятник знаменитому мыслителю. Правда, такой сюрприз понравился далеко не всем.
Власти небольшого городка Трир на западе Германии, где родился Маркс, согласились принять 4,5-метровую статую, созданную одним из самых известных современных скульпторов Китая Ву Вэйшанем, однако этому предшествовали горячие споры.
В Германии фигура Карла Маркса остается очень противоречивой, в то время как в Китае его работы уже много лет служат основой государственной идеологии.
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Памятник был торжественно открыт в субботу в 11:00 по местному времени. На церемонию пришли в том числе группы демонстрантов, выступающих против открытия монумента. Местные власти призвали всех собравшихся сохранять спокойствие.
"Если вы хотите критиковать Маркса, то можете делать это, но без насилия и разрушительного гнева", - сказал представитель властей Трира Мишель Шмитц агентству DPA.
По данным агентства, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) 5 мая собиралась провести шествие в память о жертвах коммунизма, также ожидается акция в поддержку запрещенной в Китае секты Фалуньгун.
Почему Маркс продолжает вызывать споры среди немцев?
Теории Карла Маркса стали основой для формирования коммунистической идеологии, которая предусматривала создание общества без классов и упразднение частной собственности.
Однако со временем коммунистические государства - СССР, Северную Корею, Китай, Кубу - стали все чаще уличать в репрессиях нарушениях прав человека.
Восточная часть современной Германии - ГДР - находилась под управлением коммунистов с 1949 по 1990 год и в этот период сильно отставала по уровню жизни и экономики от своего западного соседа - ФРГ.
Глава региона Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер отметила, что мероприятия в честь юбилея Маркса - это в первую очередь возможность обсудить его личность и его труды, а не праздник.
Другие немецкие политики высказались более категорично.
"Дорогой Карл Маркс, какими бы блестящими ни были ваши идеи, их воплощение никогда не работало. Миллионы человеческих жизней и судеб были сломлены", - написал в соцсетях министр экономики Германии Петер Альтмайер из правящей партии "Христианско-демократический союз".
Сопредседатель немецкой Левой партии Бернд Риксингер высказал противоположное мнение.
"Карл Маркс все еще очень актуален и через 200 лет после его рождения. Сегодняшние технологические новшества делают возможными улучшения в обществе. Однако капитализм препятствует этому: он разрушает людей и природу. Стоит почитать Маркса, чтобы увидеть, как именно это происходит", - написал он.
Выступая в Трире в пятницу, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Маркса сегодня "обвиняют в вещах, за которые он не отвечает и к которым он не причастен, поскольку многие его идеи были истолкованы в противоположном значении".
Как развивался спор вокруг памятника в Трире?
Власти Трира сообщили, что дебаты по поводу установки китайского памятника продолжались около двух лет из-за ситуации с правами человека в Китае.
В пятницу члены немецкого ПЕН-клуба заявили, что статую нельзя устанавливать до тех пор, пока власти Китая не выпустят из-под домашнего ареста вдову лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо.
Лидер АдГ Александер Гауланд заявил, что нальзя устанавливать памятники коммунизму, поскольку он принес страдания многим людям.
Мэр Трира Вольфрам Лейбе заявил, что статуя может побудить людей к переоценке отношения к прошлому.
"Мы приняли ее как жест дружбы, и эта статуя должна пробудить интерес людей к Карлу Марксу. Возможно, какие-то суждения и предрассудки будут переосмыслены", - сказал он.
В Германии есть несколько памятников Марксу, в том числе дом, где он родился, и статуя в берлинском парке. По словам Лейбе, Трир ежегодно посещают 4,5 миллиона туристов, в том числе 50 тысяч китайцев.
Как относятся к Карлу Марксу в Китае?
Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступил с речью, в которой назвал Маркса величайшим мыслителем всех времен.
Он призвал Коммунистическую партию Китая вернуться к корням марксизма и заявил, что партия всегда останется "гарантом и последователем" его теорий.
Студенты и большинство госслужащих в Китае сегодня обязаны прослушать курсы по марксизму.
При этом в Китае насчитывается несколько сотен капиталистов-миллиардеров, а разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться.
Кто такой Карл Маркс?
- Сын юриста из еврейской семьи, Карл Маркс увлекся революционными идеями в Париже, где познакомился со своим ближайшим соратником Фридрихом Энгельсом
- Маркс и Энгельс являются авторами "Манифеста Коммунистической партии", в котором говорилось, что вся история человечества прошла под знаком классовой борьбы и что рабочие в конце концов отберут власть у правящих элит
- Затем Маркс переехал в Лондон, где написал свой знаменитый труд "Капитал", где подчеркивал нестабильность капиталистической системы, основанной на частной прибыли. Он отмечал, что рабочие эксплуатируются владельцами фабрик и не получают продуктов своего труда, что делает их похожими на машины.
- Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин назвал Маркса "выдающейся фигурой", отметив, что он многое предвидел и у него можно многому научиться
- Маркс умер в 1883 году и похоронен на лондонском кладбище Хайгейт