Дубинки, нагайки, перекрытый Невский. Как прошли акции "Он нам не царь"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейские задерживают молодых людей в районе Пушкинской площади, где проходила акция "Он нам не царь"

Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального "Он нам не царь" накануне инаугурации Владимира Путина закончилась задержаниями по всей стране.

По данным "ОВД-Инфо" на 21:00 субботы, речь идет о почти 1600 задержанных. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си наблюдали за попытками выразить протест против очередного президентского срока Путина в Москве и Санкт-Петербурге.

Русская служба Би-би-си также вела онлайн-трансляцию происходящего в российских городах.

К 14 часам дня пространство у памятника Пушкину в Москве было заполнено людьми. Сторонники Алексея Навального, вышедшие на акцию "Он нам не царь", делили площадь со сторонниками президента.

В толпе группами ходили люди, одетые в казачью форму, и мужчины с повязанными на одежде георгиевскими ленточками - знаком, который обычно носят представители прокремлевского движения НОД.

Несколько человек с оранжево-черным флагом и надписью "Национально-освободительное движение" заняли место у постамента памятника и оттуда скандировали "Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин!".

Из окружавшей их толпы оппозиционеров добавляли: "Вор! Вор! Вор!". Многие из них пришли на Пушкинскую площадь с нарисованными на листах ватмана плакатами - "Мы против вот этого вот всего!", "Открой глаза, ты раб царя!", "Не мешайте нам жить!".

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать акцию Навального в центре Москвы и предложила площадки далеко за пределами Садового кольца. Политик от них отказался и призвал единомышленников выйти на Тверскую улицу. В ответ московские власти запретили ему проводить акцию.

Уже через 10 минут после начала акции полицейские в громкоговоритель начали предупреждать участков: "Уважаемые граждане, ваши действия незаконны. Просьба разойтись. В противном случае против вас будет применена физическая сила и спецсредства".

Еще через несколько минут сотрудники полиции активно начали пользоваться и тем, и другим.

Дубинки, нагайки и задержания

Полицейские группами вклинивалась в толпу, хватали людей и тащили их к припаркованным на Тверской автобусам. Некоторых задержанных силой ударяли о корпус машины и пинками по ногам заставляли встать в удобную для обыска позу. Кто-то попадал в полицейские автобусы волоком по асфальту.

В другой части Пушкинской площади силы полиции врывались в толпу со стороны Страстного бульвара, по дороге разгоняя людей дубинками и вдавливая их в ограждения и бордюры. Протестующие кричали полицейским: "Позор!".

Image caption Полиция жестко вытеснила большую часть людей с площади, а затем разделила толпу и цепями сотрудников выдавила участников на бульвар, по ходу задерживая людей

Люди в казачьей форме, которые неторопливо прогуливались здесь до начала задержаний, в общей суматохе начали устраивать потасовки и бить людей нагайками. В те моменты, когда полицейские оттесняли толпу, одетые казаками мужчины двигались за цепью силовиков и оттуда атаковали участников акции.

Инициатор акции Алексей Навальный был задержан спустя несколько минут после того, как он появился на Пушкинской площади. Несколько сотрудников полиции схватили его за руки и за ноги и унесли в полицейскую машину.

Многие из тех, кто таким образом попадал в автобус, по дороге кричали силовикам, что могут идти сами и не собираются сопротивляться.

Попытки объясниться с волочащими задержанных полицейскими ни к чему не приводили. "Я ж за Путина агитирую, вы что?!", - удивлялся человек в косоворотке, красном кафтане и короне, когда четверо полицейских заталкивали его внутрь.

Media playback is unsupported on your device "Он нам не царь": как в России протестовали против Путина

На самой площади вскоре стало заметно меньше людей: их вытесняли на Страстной бульвар, где цепочки сотрудников полиции сначала делили толпу на плотные группы, а затем быстро и жестко проталкивали подальше от площади. Оказавшиеся заблокированными люди скандировали "Россия без Путина" и интересовались у стоящих в оцеплении силовиков, успеют ли они на шашлыки.

По расчищенному от машин Страстному бульвару то и дело волокли протестующих. Задержания продолжались до тех пор, пока полиция полностью не вытеснила людей с периметра Пушкинской площади и с прилегающих к ней улиц.

"Грамотная и спокойная" полиция

В числе тех, кто попал в отделения, оказался подросток, который, по словам его близких, даже не собирался участвовать в акции.

14-летний Алексей (имя изменено по просьбе семьи молодого человека - прим. Би-би-си) днем 5 мая вместе со своим другом шел по Тверской улице к нему в гости.

"Друг успел убежать, а он нет", - рассказала Русской службе Би-би-си его сестра. Мальчика отпустили около 21:00, он провел в отделении несколько часов.

Правообладатель иллюстрации IVAN KRASNOV/RTVI Image caption Четверо сотрудников ОМОНа задерживают 14-летнего мальчика на Пушкинской площади

Один из участников акции после встречи с силами московской полиции оказался в больнице. Дмитрия Карасева избили дубинками при задержании, после этого он начал задыхаться и жаловаться на боль и тошноту, - сообщало издание "ОВД-Инфо".

Корреспондент Русской службы Би-би-си стала свидетелем того, как во время задержаний на прилегающей к площади Малой Дмитровке упала и сильно ударилась головой об асфальт девушка. Когда ее волокли в автобус, она кричала, что ей очень больно, и она не может двигаться.

Корреспондента издания "МБХ Медиа" ударил дубинкой полицейский, врач диагностировал у него разрыв легочных тканей, сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Московские власти, тем не менее, похвалили полицейских за работу на Пушкинской площади. "Полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно", - сказал Интерфаксу глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

По данным "ОВД-Инфо" на 21:00 5 мая, в общей сложности в Москве были задержаны 702 предполагаемых участника акции "Он нам не царь". Большее количество задержаний на оппозиционной акции в последние годы было только на антикоррупционной акции, последовавшей за фильмом-расследованием Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" в марте 2017 года. Тогда, по сведением "ОВД-Инфо" в московские отделения полиции попали свыше одной тысячи человек.

Перекрытый Невский проспект

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники акции в Санкт-Петербурге протестовали против нового срока Владимира Путина

Власти Петербурга в эти дни ремонтируют Невский проспект, поэтому нескольким тысячам протестующим легко удалось перекрыть главную магистраль. Они фактически оказались вытеснены на Невский с Дворцовой, где байкеры открывали мотосезон, военные репетировали парад, а рабочие конструировали сцену к 9 мая.

Оказавшись на Невском, петербургские сторонники Алексея Навального действовали стихийно. Пока одни конструировали баррикады из коммунальной утвари, другие принимали их за полицейские ограждения и брали штурмом.

Полиция в этот момент бездействовала, автомобилисты на соседних улицах теряли надежду попасть на Невский и разворачивались.

Невский сдали на втором часу акции в районе площади Восстания - это в двух станциях метро от Дворцовой.

Полицейские -"космонавты" в боевой униформе своим видом перебили у протестующих желание идти дальше, хотя на баррикадах происходили единичные стычки с полицией.

Участники акции распределились по соседним улицам и до конца акции так и не объединились вновь. Массовые задержания происходили на Исаакиевской площади и у Эрмитажа. Полицейские не обращали внимания на кричалки "Зарплата выше чести" в их адрес.

На момент публикации, по данным "ОВД-Инфо", в Петербурге было 229 задержанных. Большинству выписывают штрафы 500 рублей за выход на проезжую часть, но, как показывает опыт предыдущих оппозиционных акций, чаще всего точечные аресты самых активных участников происходят уже в следующие дни.

По неофициальным сведениям, как минимум на одного из задержанных на несогласованной акции "Он нам не царь" в Санкт-Петербурге могут завести уголовное дело по статье о применении насилия к сотруднику полиции.