Один на улице. Почему в Юте разрешат оставлять детей без присмотра

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По закону Юты, дети, "достигшие определенного возраста и зрелости", смогут находиться на улице без сопровождения родителей

Во вторник американский штат Юта станет первым в США, где упростят закон об обязанностях родителей и свободе передвижений детей. Корреспондент Би-би-си Виктория Олдридж выяснила, почему было принято такое решение, и что о нем думают местные жители.

Когда в 2014 году житель штата Мэриленд Александр Мейтив отвез двух своих детей - 10 и шести лет от роду - поиграть в местный парк, он и понятия не имел, какими неприятностями для него обернется эта поездка. Некий случайный прохожий, увидев, что дети возвращаются домой сами по себе - без сопровождения взрослых, - немедленно позвонил в службу спасения 911. Полиция остановила детей и отвезла их домой.

Вскоре после этого к Мейтивам пожаловали представители службы детской опеки. По словам Даниэлы Мейтив, они пригрозили арестовать обоих родителей и забрать у них детей.

Спустя несколько месяцев Мейтивы отпустили детей поиграть в другом парке - в котором, по их словам, те играли уже не один десяток раз, - но в положенное время домой они не вернулись. Лишь позвонив в службу экстренной помощи, они узнали, что детей забрала полиция, которая передала их службе опеки.

"У них есть право забрать наших детей прямо из-под нашего носа. Тогда я и решила рассказать о нашем случае", - говорит Даниэла Мейтив.

В обоих случаях обвинения в адрес Мейтивов были в итоге сняты, а в полицейские инструкции в их округе были внесены изменения. После этой истории Даниэла Мейтив решила принять участие в местных выборах. В своей предвыборной программе она назвала себя мамой, "дающей детям свободу передвижения".

При этом она считает, что нет такого отдельного понятия как "родитель, дающий детям свободу передвижения", потому что именно такое поведение и является нормальным.

Случаи, наподобие тех, что произошел с Мейтивами, и общественные дебаты по поводу того, какую степень свободы передвижения можно давать детям, в итоге привели к принятию первого в США "закона о свободе перемещения детей".

Во вторник этот закон вступит в силу в штате Юта. Документ пересматривает понятие "пренебрежение родительскими обязанностями" и устанавливает, что по достижении "достаточного возраста и зрелости" ребенок может считаться самостоятельным в каких-то действиях - например, ходить в школу без сопровождения взрослых.

Один из инициаторов законопроекта - сенатор Линкольн Филмор - говорит, что активно продвигал этот документ, надеясь на то, что его собственные дети "будут расти, учась быть самостоятельными".

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При этом Филмор признается, что сам пока еще не решил, какую степень свободы передвижения он готов предоставить собственным детям (им всем еще не исполнилось и четырех), но это и не важно.

"Предложенный мной закон - это не попытка сказать, что какая-то модель воспитания лучших других. В законе нет каких-либо оценок по этому поводу. Мы просто говорим родителям, которые хотят предоставить своим детям некую степень свободы, что они имеют право так поступить", - говорит сенатор.

Хотя Филмор не слышал о том, чтобы в штате Юта происходили случаи наподобие истории Мейтивов, он решил действовать загодя, чтобы не допустить возможности наказания родителей, которые позволяют своим детям "делать все то, что мы сами делали в детстве".

"Хотя законы штата Юта практически не отличаются от других штатов в том смысле, что неисполнение родительских обязанностей является преступлением, нет четкого определения этих обязанностей. Это толкование мы оставляем на усмотрение государственных органов", - поясняет Филмор.

Ленор Скенази стала одной из первых матерей, высказавшихся за предоставление детям свободы передвижения. Она считает, что в некоторых ситуациях просто необходимо оставлять ребенка без присмотра, поскольку это поможет ему во взрослой жизни.

По ее словам, впервые она поняла, что есть некий зазор между тем, чего родители хотят, и тем, что они делают, когда ее пригласили на популярную телепрограмму - обсудить широко разошедшуюся в соцсетях запись в ее блоге, где она упомянула, что позволяет своему девятилетнему сыну самостоятельно ездить на метро.

Сотрудники программы признались, что им в детстве давали такую свободу, но сейчас они бы не рискнули позволить подобное своим детям.

"Мы ведем себя как лицемеры, поскольку исходим из ошибочной установки, что в любой момент, когда ребенок не под присмотром, ему угрожает опасность. Но ведь это не так", - говорит она.

Так что же изменилось?

"С годами изменилось восприятие родителей о том, насколько опасным может быть мир", - говорит психолог Пресвитерианской больницы Нью-Йорка Гэйл Солц.

Родительские тревоги, по словам Солц, усиливаются непрекращающимся потоком новостей и сообщениями в соцсетях, которые вновь и вновь говорят о похищениях детей, изнасилованиях и других жутких случаях.

Хотя на самом деле уровень насильственных преступлений в США за последние 25 лет резко сократился, по данным опроса Pew Research Center, большинство американцев по-прежнему считают, что уровень преступности продолжает расти.