Как аутофагия может сохранить здоровье и продлить жизнь
Этот малоизученный процесс, происходящий в нашем организме, в последнее время оказался в центре внимания. На аутофагию возлагают большие надежды: считается, что она активно способствует потере веса, оздоровлению и увеличению продолжительности жизни.
Аутофагия - это естественный процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне, уменьшающий вероятность возникновения некоторых заболеваний и продлевающий жизнь.
В 2016 году японский ученый Йосинори Осуми был удостоен Нобелевской премии за открытие и исследование механизмов аутофагии. Благодаря этим исследованиям удалось лучше понять такие заболевания как болезнь Паркинсона и деменция.
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С тех пор фармацевтические компании и ученые пытаются разработать лекарства, которые могли бы стимулировать этот процесс, а эксперты в сфере здорового питания и образа жизни также загорелись этой идеей и заявляют, что этот процесс может быть стимулирован естественным путем - голоданием, интенсивными физическими упражнениями и ограничением углеводов.
Что говорят ученые?
"Несомненно, результаты экспериментов на мышах демонстрируют, что это именно так", - говорит Давид Рубинштейн, профессор молекулярной нейрогенетики Кембриджского университета и Британского научного института по исследованию деменции.
"Проводились исследования, в ходе которых этот процесс запускался с помощью генетических инструментов, медикаментов или голодания, и в этих случаях животные жили дольше, были более здоровыми в целом", - говорит он.
Однако пока неясно, насколько эффективны эти приемы на людях.
"Например, у мышей можно наблюдать эффект в мозге после 24 часов голодания, а в некоторых других органах, таких как печень, намного быстрее. И, хотя мы знаем, что поститься полезно, мы не знаем точно, как долго люди должны голодать, чтобы добиться положительных результатов", - отмечает доктор Рубинштейн.
Тем не менее, по словам исследователя, голодание действительно стимулирует аутофагию, а польза для организма доказана и другими исследованиями.
Что такое аутофагия?
- Слово "аутофагия" происходит от греческих "ауто" ("сам") и "фагин" ("есть")
- Это процесс, посредством которого клетки разрушают и перерабатывают свои компоненты
- Он обеспечивает источник энергии и строительные блоки для обновления клеток
- После попадания в организм инфекции посредством аутофагии могут быть уничтоженные бактерии и вирусы
- Клетки используют аутофагию, чтобы избавляться от поврежденных белков и органелл и таким образом бороться с негативными последствиями старения организма
Процесс аутофагии был открыт в 60-х годах ХХ века, однако его важность была оценена только в 90-х, после публикации исследований Йосинори Осуми.
"Мы обнаружили, что он защищает от таких болезней, как болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона и некоторых форм деменции", - говорит Давид Рубинштейн
"Также, судя по всем, этот процесс помогает бороться с инфекцией и воспалительными процессами", - добавляет профессор Рубинштейн.
В новых пособиях по здоровому образу жизни утверждается, что процесс может быть запущен в результате изменений в диете и поведении - например, периодичным голоданием или голоданием согласно диете 5:2.
Мышечная масса
В одной из новых книг "Сияние 15" ("Glow 15") самопровозглашенного консультанта-диетолога Наоми Уиттел, предлагается 15-дневная программа, включающая 16-часовое голодание 3 раза в неделю.
Программа также подразумевает сокращение потребления белка в определенные дни, потребление углеводов во второй половине для и сессии крайне интенсивных упражнений.
Наоми Уиттел протестировала свою базовую программу на добровольцах в Университете Джексонвиля во Флориде, и утверждает, что зафиксировала определенные положительные результаты.
"Некоторые люди похудели, сбросив до 3 килограммов за 15 дней. У других нормализовалось артериальное давление, прибавилась мышечная масса, а также частично разгладились морщины", - говорит она.
По словам профессора Рубинштейна, эти рекомендации повредить не могут.
"Если вы ведете нездоровый образ жизни, все время что-то едите или едите всякую дрянь, у вас и не будет возможности запустить этот процесс", - отмечает он.
Нервные клетки
Кончено же, длительное или частое голодание может нанести вред здоровью, и если вы собрались изменить свою диету или образ жизни, вам необходимо посоветоваться с врачом.
Но профессор Рубинштейн убежден, что в будущем с помощью аутофагии можно будет эффективно бороться с болезнями.
В ходе экспериментов в его лаборатории было обнаружено, что белки образуют сгустки в нервных клетках людей, страдающих такими болезнями, как Альцгеймер или Паркинсон.
"Мы обнаружили, что если запустить аутофагию, можно быстро удалить эти белки и защитить организм от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Гентингтона и некоторых видов деменции", - утверждает ученый.