Пресса Британии: если бы не Путин, врагов у России могло быть меньше

В обзоре британской прессы за 7 мая:

Владимир Путин уверенно догоняет Иосифа Сталина

Сегодня в Кремле Владимир Путин в четвертый раз станет президентом, - пишет в редакционной заметке Daily Telegraph. Он уже 18 лет возглавляет страну, часть этого срока - такая вот неудобная конституция - он провел на посту премьер-министра, поменявшись местами с Дмитрием Медведевым. Но при этом ни у кого не было сомнений в том, кто на самом деле главный.

Путин вернулся на свой пост в марте после выборов, ставших пародией на демократию, приверженность которой он всегда декларирует.

О какой-либо оппозиции Путину говорить не приходится, поскольку его основной соперник, Алексей Навальный, до выборов допущен не был, а единственная достойная альтернатива в лице Бориса Немцова была убита.

В выходные Навальный и сотни других антипутинских активистов были арестованы за участие в несанкционированных демонстрациях протеста в Москве и ряде других городов.

Лидер оппозиции сравнил Путина с царем, хотя по правде русская царская фамилия держала власть в руках не так прочно. Если Путин пробудет на посту весь срок, он по продолжительности пребывания у власти почти сравняется с Иосифом Сталиным.

Русским нравятся жесткие лидеры, и Путин хорошо подходит под этот критерий. Противостояние с Западом в сирийском конфликте и вмешательство в европейскую и американскую политику привело к созданию климата международного недоверия к России, что дало Путину лишний повод обвинять своих оппонентов в непатриотичности.

Поэтом нынешние протесты, по мнению Daily Telegraph, - это скорее крик ярости оппозиции, нежели признак по-настоящему народного волнения масс, недовольных правлением Путина. И пускай выборы были сфальсифицированы: он остается популярен в народе именно потому, что в нем видят человека, способного вернуть национальную гордость и дать отпор врагам России. Только вот врагов у нее могло бы быть куда меньше, если бы не Путин, полагает издание.

Почему лейбористы вспомнили Маркса

Daily Telegraph напоминает читателям, что ровно 40 лет назад, в 1978 году, в Британии был учрежден праздник Первомая (выходной день, который приходится на первый майский понедельник).

И хотя сегодня многие воспринимают это просто как встречу весны (тем более что погода стоит теплая и солнечная), изначально праздник и в самом деле задумывался как день солидарности трудящихся всего мира. Таким образом тогдашний министр по вопросам труда и занятости, а позже и лидер лейбористов Майкл Фут хотел примирить правительство с непокорными профсоюзами. Впрочем, это не сильно помогло: через несколько месяцев страну охватила волна забастовок и беспорядков, и на следующий год правительство Каллагэна ушло в отставку.

Но праздник остался, и вот теперь представители левой идеологии в лице лейбористов решили вспомнить о его первоначальном смысле. В выходные дни министр финансов теневого кабинета Джон МакДоннелл принял участие в торжествах по случаю 200-летия со дня рождения Карла Маркса.

Джон назвал марксизм двигателем перемен сегодняшнего дня и признал, что Джереми Корбин и вся партия находятся под влиянием этого учения. "Капитализм, - продолжил он, - изобилует кризисами, поэтому люди выбирают марксизм как альтернативу".

Министр теневого кабинета и ранее говорил, что наибольшее влияние в интеллектуальном смысле на него оказали Маркс, Ленин и Троцкий. Однако как многие коммунисты и крайне левые, он отказывается ассоциировать идеологические воззрения с чудовищными преступлениями, совершенными во имя идеологии. Такие люди настаивают на том, что марксизм никогда не был толком испытан на практике, а иначе в мире наступила бы утопия. Но такое отношение есть ничто иное, как триумф надежды над опытом истории, замечает газета.

МакДоннелл хочет выглядеть разумным человеком, который не стал бы разрушать капиталистическую систему и производителей капитала, без которых не осталось бы государства. Однако тем, кто не видит в этих идеях национальной угрозы или слишком молод, чтобы помнить события 1978 года, стоило бы почаще заглядывать в учебники истории, заключает газета.

Как британские спецслужбы доказали, что НЛО нет

В 1997 году, в 50-ю годовщину так называемого Розуэлльского инцидента, когда в районе американской военно-воздушной базы якобы разбился инопланетный корабль, весь англоязычный мир вновь охватила мания НЛО, пишет корреспондент газеты Guardian Дэмиан Гейл.

Но то, что служило поводом для задорного любопытства публики, обернулось сильной головной болью для британского министерства обороны.

Аналитиков из отдела ДС-55, которые по долгу службы все это время собирали данные о случаях наблюдения НЛО, немедленно забросали вопросами все, кому не лень, от "экспертов" по внеземном цивилизациям до членов парламента: все требовали предоставить им материалы по "летающим тарелкам".

Разобраться с этим решили, наконец, и сами генералы, которые поняли, что так просто им не отделаться. Но, как следует из рассекреченных документов, целью военных было не расследовать возможные контакты с пришельцами, а снять с себя всякую ответственность за такое расследование.

В итоге сотрудникам ДС-55 пришлось менять имена свидетелей и следователей, которые вели протоколы, и даже вымарывать некоторые показания, ссылаясь на требования государственной безопасности и риски для международных отношений.

При этом не все авторы отчетов придерживались заданной министерством обороны линии: мы не можем полностью отвергать вероятность того, что НЛО на самом деле существуют, писал один из них, или же это могут быть природные явления, но с "потенциалом военного применения", так что теоретически они "могут угрожать безопасности страны, поскольку мы не имеем представления об их природе".

О том, как чиновники опасались мании НЛО, можно судить хотя бы по этой внутренней записке: "Следует быть крайне острожными с расширением расследований НЛО, поскольку это дает общественности намек на то, что министерство обороны интересуется этим вопросом".

Отчет был завершен к 2000 году. Его основной вывод сводился к тому, что все наблюдаемые НЛО на самом деле были некими плазменными формированиями в атмосфере и что дальнейшая регистрация таких явлений не имеет смысла.

Так отдел ДС-55, как казалось, умыл руки. И тут же разведчики совершили шаг, еще более загадочный, чем все НЛО вместе взятые: они уничтожили файлы, на основе которых был составлен отчет, и даже базу данных, которая была собрана для анализа.

"Они всегда говорят, что общественность заблуждается насчет НЛО, но своей паранойей при этом вдохновляют сторонников теории заговоров", - приводит Guardian слова исследователя из Шеффилдского университета, специалиста по современному фольклору Дэвида Кларка.

Обзор подготовилЛеонидЛунеев, bbcrussian.com