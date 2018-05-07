СМИ России: протест под свист нагаек

В обзоре российских газет за 7 мая:

"Ведомости", Republic.ru: казаки в помощь

Газета "Ведомости" пишет об особенностях субботней несанкционированной акции сторонников Алексея Навального "Он нам не царь" и анализирует ее последствия.

Издание отмечает, что акция отличалась от предыдущих: сторонникам Навального активно противостояли представители провластных движений, в том числе казаков, действия силовиков были беспрецедентно жесткими. ОМОН предупреждал о применении силы и спецсредств и массово задерживал участников акции, а казаки стегали протестующих нагайками. Всего по стране, пишут "Ведомости", было задержано почти 1600 человек.

Член Совета по правам человека Максим Шевченко потребовал срочного созыва совета в связи с "использованием властью черносотенных и фашиствующих боевиков". Полиция же заявила, что появление на акции "представителей различных социальных групп" не было их инициативой.

Государство взяло в союзники казаков и нодовцев, которые, по сути, являются незаконными вооруженными формированиями, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. "Это не предвещает ничего хорошего: видимо, такие формирования в дальнейшем будут использовать для подавления протестов", - говорит эксперт.

Власть готовится к тому, что протестов будет больше - уже сейчас поводы для них становятся более разнообразными, расширяется их география, отмечает эксперт.

А интернет-портал Republic.ru пишет, что нападавшие на участников митинга 5 мая казаки получили от мэрии Москвы 15,9 млн рублей. Их обучали разгонять протестующих.

"Коммерсант", Znak.com: Роскомнадзор заподозрили в излишествах

Газета "Коммерсант" ознакомилась с заключением рабочей группы "Связь и IT" Экспертного совета при правительстве РФ на новую версию проекта приказа Роскомнадзора о "порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа".

По мнению экспертов, документ фактически наделяет ведомство возможностью заблокировать любой ресурс. В частности, Роскомнадзор получит право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, "в случае выявления ошибок". Но это значит, что ведомство получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной, говорится в заключении рабочей группы.

Ожидалось, что Роскомнадзор подготовит приказ о том, как идентифицировать сайты, веб-страницы, программное обеспечение и информационные системы, используемые для обхода блокировок, то есть VPN и прокси-серверы, отмечает источник "Коммерсанта" в интернет-отрасли, знакомый с подготовкой заключения.

"В Роскомнадзоре же написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок. Но это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и т. д., оснований хватает, - подчеркивает собеседник "Коммерсанта". - А закончили тем, что, если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток".

Интернет-портал Znak.com сообщает, что 13 мая в центре Москвы пройдут митинг и шествие против действий Роскомнадзора и ограничения пользования интернет-ресурсами. Мэрия Москвы уже согласовала мероприятие.

"Известия": инаугурация с корректировками

С подробностями о церемонии инаугурации Владимира Путина вышла газета "Известия". По данным издания, церемония претерпит небольшие корректировки по сравнению с 2012 годом. Программа должна стать короче - в связи с тем, что президентом избран действующий глава государства, рассказали "Известиям" эксперты по протоколу.

"Президентом был избран действующий глава государства, а значит, в программе не будет моментов, связанных с передачей власти от одного человека к другому, - например, передачи ядерного чемоданчика", - обратила внимание директор Центра международного протокола РАНХиГС Гилана Михайлова.

По той же причине из сценария выпадает и речь уходящего главы государства.

По сравнению с 2012 годом сократится и маршрут следования президента. В прошлый раз Владимир Путин переезжал в Кремль из Дома правительства, сейчас ему предстоит переместиться из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, пишут "Известия" со ссылкой на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Трансляция события в прямом эфире займет в общей сложности 50 минут, следует из телепрограммы центральных каналов. Церемонию покажут "Первый канал", "Россия 1" и НТВ. В прошлый раз на трансляцию был заложен час. Так, в программе "Первого канала" на 7 мая 2012 года церемония инаугурации занимала время с 12:30 до 13:30 по московскому времени. На этот раз для трансляции предусмотрен интервал с 12:00 до 12:50.

В целом же, по словам Дмитрия Пескова, сценарий нынешней инаугурации во многом будет схож "с той традиционной церемонией, которая существует".

От аналогичных церемоний в других странах инаугурацию российского президента отличает максимальная торжественность, считает эксперт по протоколу Альбина Холгова.

"В США или, например, во Франции, где год назад состоялась инаугурация Эммануэля Макрона, нет Кремля и его интерьеров, нет Золотого зала. Соответственно, нет и торжественной проходки и аплодисментов. У нас же есть возможность сделать эту церемонию максимально красивой. В этом наша гордость", - заявила она "Известиям".

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си