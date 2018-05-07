Взял пиджак и пошел на четвертый срок. Инаугурация Путина в картинках
- 7 мая 2018
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Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. В понедельник в Кремле состоялась церемония его инаугурации. Избранный президент принес присягу, выступил с речью и принял парад президентского полка. Как это было - в фотографиях.
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