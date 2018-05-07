Взял пиджак и пошел на четвертый срок. Инаугурация Путина в картинках

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От проезда президентского кортежа по центру Москвы в администрации президента на этот раз решили отказаться, но от Первого корпуса Кремля до Большого Кремлевского дворца Путин все-таки прокатился - на новом лимузине проекта "Кортеж". Его не только впервые использовали во время инаугурации, но и впервые продемонстрировали публике