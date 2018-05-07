Взял пиджак и пошел на четвертый срок. Инаугурация Путина в картинках

  • 7 мая 2018
Путин Правообладатель иллюстрации kremlin.ru

Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. В понедельник в Кремле состоялась церемония его инаугурации. Избранный президент принес присягу, выступил с речью и принял парад президентского полка. Как это было - в фотографиях.

гости Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS
Image caption Гости начали собираться в Большом Кремлевском дворце за два часа до начала инаугурации. Приглашения на церемонию получили больше пяти тысяч человек
подготовка к инаугурации
Image caption Корреспонденту Русской службы Би-би-си Петру Козлову удалось заснять момент последних приготовлений к появлению во дворце избранного президента
конституция Правообладатель иллюстрации kremlin.ru
Image caption Торжественная церемония началась с внесения во дворец символов президентской власти - штандарта и знака президента. Специальный экземпляр конституции Российской Федерации 1993 года, переплетенный кожей варана, утратил официальный статус символа президентской власти в 2000 году, но именно на нем по-прежнему произносится текст президентской присяги
Путин Правообладатель иллюстрации kremlin.ru
Image caption Избранный президент дожидался своего выхода в рабочем кабинете. Получив звонок из секретариата, он поднялся со своего места, надел пиджак, висевший на спинке кресла, и отправился на церемонию. Проходя до длинным коридорам Кремля, Путин рассматривал висящие на стенах картины
лимузин Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS
Image caption От проезда президентского кортежа по центру Москвы в администрации президента на этот раз решили отказаться, но от Первого корпуса Кремля до Большого Кремлевского дворца Путин все-таки прокатился - на новом лимузине проекта "Кортеж". Его не только впервые использовали во время инаугурации, но и впервые продемонстрировали публике
Путин Правообладатель иллюстрации kremlin.ru
Image caption Ровно в полдень под бой курантов Путин вошел Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца и через Александровский проследовал в Андреевский, где принес присягу на конституции
Зорькин и Путин Правообладатель иллюстрации kremlin.ru
Image caption После этого председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил его вступившим в должность президента - до 2024 года
президентский полк Правообладатель иллюстрации Tass
Image caption Дальше Путин отправился на Соборную площадь, где принял парад президентского полка. День инаугурации избранного президента, кстати, уже в пятый раз совпадает с Днем президентского полка. В этом году ему исполнилось 82 года
Гурцкая, Яровая, Зара Правообладатель иллюстрации Tass
Image caption Приема в честь четвертой инаугурации Путина не будет, но на саму церемонию пригласили пять тысяч человек. В том числе певицу Диану Гурцкую, вице-спикера Ирину Яровую и певицу Зару
Безруков Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/POOL/TASS
Image caption Художественный руководитель Московского губернского театра, актер Сергей Безруков
шредер и медведев Правообладатель иллюстрации kremlin.ru
Image caption Премьер Дмитрий Медведев в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и главы совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова. Медведев в хорошем настроении - уже совсем скоро станет известно, что его снова выдвинули в премьеры
Дмитрий Конов и Леонид Михельсон Правообладатель иллюстрации Grigory Sysoyev/TASS
Image caption Представители крупного бизнеса тоже наблюдали за инаугурацией. Председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, например
Наина Ельцина Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS
Image caption Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина
Актер Стивен Сигал с супругой Эрденетуей Батсух Правообладатель иллюстрации kremlin.ru
Image caption Актер Стивен Сигал с супругой Эрденетуей Батсух и директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем
Хирург Правообладатель иллюстрации Tass
Image caption Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) сообщил журналистам, что ради инаугурации впервые надел белую рубашку
Путин в соборе Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/POOL/TASS
Image caption После церемонии инаугурации Путин по традиции направился на службу в Благовещенский собор Кремля. Благодарственный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Эта часть в прямую трансляцию телеканалов не вошла

.

Похожие темы

Новости по теме