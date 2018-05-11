Всё, что вы хотели знать о свадьбе принца Гарри и Меган

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В субботу, 19 мая, британский принц Гарри и его избранница американская актриса Меган Маркл пойдут под венец. Читатели Русской службы Би-би-си прислали нам свои вопросы о предстоящем торжестве, и мы собрали ответы на самые популярные из них.

Каким будет титул Меган после замужества?

Самый популярный и, видимо, животрепещущий вопрос для читателей - будет ли Меган Маркл принцессой после замужества.

И правильный ответ - скорее нет: как и в случае с её будущей невесткой (см. ниже) Кейт, американской актрисе предстоит стать герцогиней.

В данном случае, Меган может стать герцогиней Сассексской - этот титул вакантен с 1843 года.

В таком случае и Гарри, подобно старшему брату, официально станет герцогом Сассексским.

Написали ли принц Гарри и Меган Маркл друг для друга свадебные клятвы? И если "да" - можно узнать в чем они клянутся?

Клятвы молодожёнов королевской крови в Британии мало менялись с 1662 года, поэтому строго говоря, Меган и Гарри особо не разгуляются в "написании", однако есть важное дополнение, введённое принцессой Дианой в ходе её церемонии бракосочетания.

Традиционно жених клянётся невесте "любить и заботиться, пока смерть не разлучит нас". В то же время, невеста в ответ обещает "любить, заботиться и слушаться".

Этот последний глагол - obey - и выбросила из своей речи Диана.

Кейт Миддлтон также избавилась от "повиновения" в своей клятве, и теперь все комментаторы сходятся в том, что активистка борьбы за равноправие женщин Меган Маркл также не будет использовать архаичный глагол в своей речи.

Этот материал подготовлен в качестве ответа на один из вопросов, присланных нашими читателями. Задать вопросы по другим темам вы можете по этим ссылкам (О жизни в Британии, О культурной жизни Лондона, О британской королевской семье).

Будет ли заключен брачный контракт?

Принц Гарри ещё в марте официально объявил, что не будет заключать брачного контракта с невестой, следуя примеру брата и отца.

Никто из детей королевы Елизаветы II не заключал брачный контракт, хотя трое из четырёх впоследствии прошли через процедуру развода.

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Автор книги "Гарри: жизнь, утрата и любовь" Кэти Николл замечает, что в королевской семье брачные контракты попросту не приняты.

Более того, поскольку именно королеве официально принадлежит большая часть состояния короны, ни при каких разводах в монаршей семье на него никто не посягал.

Будет ли королева и ее супруг на свадьбе - в церкви и на приёме?

На этот вопрос нет точного ответа, поскольку супруг королевы герцог Эдинбургский, в прошлом году отошел от общественных обязанностей. Однако свадьба Гарри и Меган представлена именно как частное событие, пройдет она в домашней церкви семьи Виндзоров часовне Св. Георгия на территории королевской резиденции в Виндзоре. Это означает, что принц Филипп может быть на церемонии вместе с Елизаветой II.

Есть ли странные законы в Великобритании, которые могут "подставить" Меган во время свадьбы или замужества?

Сами по себе законы не должны стать для Меган преградой, однако выход замуж за принца вынуждает её пройти тест "Жизнь в Британии" перед получением гражданства.

Этот тест считается крайне сложным даже для тех, кто родился британским гражданином. Согласно опросу Рейтер, почти у половины респондентов были проблемы с прохождением теста, в котором, например, нужно указать год постройки Биг Бена и человека, открывшего первый индийский ресторан в королевстве.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган Маркл в основном была известна как исполнительница одной из главных ролей в американском сериале "Форс-мажоры"

Когда результаты тестирования Меган станут достоянием общественности, и станут ли, - неизвестно.

Учтены ли при подготовке к свадьбе какие-то пожелания Меган?

Да. Так, на благотворительных пожертвованиях вместо свадебных подарков (см. ниже) настояла именно актриса.

Она лично отобрала семь благотворительных организаций, среди которых - ассоциации по борьбе с ВИЧ и браконьерством, организация помощи бездомным и ассоциация за равноправие женщин.

Кроме того, Меган захотела, чтобы в самой церемонии приняли участие оба ее родителя. Именно поэтому, наперекор английским традициям, к церкви в машине ее повезет мать Дория Раглан, а уже к алтарю поведет отец Томас Маркл.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Майкл Миддлтон с дочерью перед ее венчанием в Вестминстерском аббатстве проехал по центру Лондона в Роллс-Ройсе

Весь путь от двери лондонского отеля до алтаря в Вестминстерском соборе на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма невесту сопровождал ее отец Майкл.

Как молодожёны из королевской семьи относятся к искренним поздравлениям и символическим подаркам от незнакомых людей?

Кенсингтонский дворец настаивает, что королевская семья не принимает подарков. Но как поступает в подобных ситуациях Меган, которая официально еще не является членом королевской семьи, пока не ясно.

Например, когда Би-би-си поинтересовалась у производителя сумок Strathberry, заплатила ли невеста принца за их товар, там ответили: "Без комментариев".

Однако на саму свадьбу влюблённые категорически не хотят подарков, предложив через пресс-службу Кенсингтонского дворца перевести деньги на благотворительность.

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Как можно поздравить молодожёнов, куда писать, ну и, конечно, как попасть на свадьбу?

Принц Гарри с Меган Маркл пригласили на свадьбу 1200 рядовых граждан разного возраста и происхождения со всех уголков Великобритании. Сначала их предупредили брать еду с собой, но впоследствии Кенсингтонский дворец уточнил, что какие-то угощения всё же планируются.

На данный момент никаких новых гостей на церемонии не ожидается.

Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек, среди которых - кроме примерно 1200 не имеющих никакого отношения к королевской семье людей из разных уголков королевства - ещё и 100 учащихся из школ Виндзора и окрестностей.

Но если вы собересь ехать в Виндзор специально на свадьбу в день торжества, вряд ли вы на него попадете. Парк и центр города будут заранее оцеплены, не говоря о том, что в этот день в число поездов в Виндзор сократят.

Писать можно письма в канцелярию и соцсети Кенсингтонского дворца, но вряд ли вы получите индивидуальный ответ.

Сбреет ли принц бороду к свадебной церемонии?

Точно сказать никто не может до свадьбы, но близкие к королевской семье люди предполагают, что этого не произойдёт.

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption Гарри (справа), как и брат Уильям, предстаёт в униформе безбородым

Единственное обстоятельство, которое может заставить Гарри лишиться растительности на лице, - его желание прийти в армейской униформе на торжество: военный дресс-код весьма суров и не поощряет бороду.

Как и где они познакомились?

Отношения Меган с Гарри начались в июле 2016 года - за полгода до того, как об этом стало известно широкой публике. Представили будущую пару друг другу общие друзья, а вскоре после знакомства принц Гарри пригласил актрису в поездку по Ботсване.

"Мы на самом деле счастливы и влюблены друг в друга", - не раз говорила телезвезда.

Гарри, похоже, только рад был подтвердить их чувства на публике. В первом совместном интервью после помолвки принц сказал: "Звезды сошлись, все было идеально. Эта прекрасная женщина как будто оступилась и буквально упала в мою жизнь, а я упал в ее".

Какие отношения сложились между Меган и Кейт?

В последние месяцы британские таблоиды муссировали слухи, будто две будущие родственницы (в имперской России их бы назвали невестками) не очень ладят между собой.

Однако автор книги "Гарри: жизнь, утрата и любовь" Кэти Николл утверждает, что это совсем не похоже на правду: "Уверена, они дружат и проводят всё больше времени друг с другом. Я знаю, что Меган любит видеться с детьми Кейт, и она делает это с удовольствием".

При этом для американки Меган важно было найти себе свой круг друзей в Лондоне, поэтому, по словам Николл, она не стремится поводить всё время поближе с Кейт.

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Тем не менее, репортёры не заметили и тени недружелюбия между женщинами на общественных мероприятиях, где они обе присутствовали. Более того, иногда их туалеты - как на этой фотографии туфли - гармонировали и дополняли друг друга.

Впрочем, ценители моды отмечают, что герцогиня Кейт одевается более консервативно и предпочитает наряды прежде всего британских дизайнеров. Стиль одежды Меган - более современный, а в ее туалетах превалируют вещи канадских и американских модных брендов.