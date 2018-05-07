Нарядились на Путина: кто пренебрег дресс-кодом на инаугурации

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Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода. Звезды и чиновники щеголяли во фривольных куртках, а фасон женского платья не всегда соответствовал дневному протоколу.

К приглашению на церемонию инаугурации 7 мая, которое неделю назад получили несколько тысяч человек, прилагалась инструкция по времени прохода и пожелания к внешнему виду: "Форма одежды: платье обычной длины, темный костюм, парадная военная форма". Это традиционное пожелание к парадным кремлевским мероприятиям: такая же просьба была и к участникам предыдущей церемонии шесть лет назад, как и к большинству официальных встреч в Кремле.

Темный костюм и парадная военная форма - обычная мужская одежда для торжественных мероприятий. Платье "обычной длины" - это платья-миди: ниже колена, но выше середины икры, объясняет консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева. Нарядные вечерние платья на подобном событии смотрятся неуместно, так как мероприятие деловое и проходит в дневное время, добавляет эксперт. Также предполагается, что гости таких церемоний выбирают сдержанные фасоны и тона.

Впрочем, далеко не все гости церемонии решили соблюдать эти правила.

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Рэп-исполнитель Тимати пришел в Кремль в зеленой куртке и кепке, а байкер Хирург (Александр Залдостанов) - в рубашке и свитере, поверх которых надел кожаный жилет. Тимати не в первый раз на инаугурации, но в 2012 году он пришел в пиджаке с бабочкой. Хирург, хоть и облачился в кожу, потом сказал, что ради Путина впервые в жизни надел белую рубашку. "Кто знает, может, это последняя инаугурация, куда меня пустили", - пошутил он.

Голливудский актер Стивен Сигал появился на церемонии в сопровождении своей супруги. Правилами, указанными в приглашении, они пренебрегли. Сам Сигал облачился в свободную рубашку в восточном стиле, поверх нее он иногда надевал темный пиджак. Его супруга, Эрдэнэтуе Бацук, пришла в желтом традиционном монгольском платье в пол - дээл.

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая пришла на инаугурацию со своей ученицей, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, выбрала платье сдержанного серого цвета. Но его длина - выше колена.

В коротком платье пришла и член общественной палаты Кристина Потупчик.

Супруга премьер-министра Светлана Медведева для церемонии выбрала белое платье с длинными рукавами. Судя по опубликованным снимкам, из-за кроя и посадки у супруги главы правительства просвечивали контуры нижнего белья. Наина Ельцина, вдова первого президента России Бориса Ельцина, пришла в Кремль в темно-синем костюме.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Премьер Дмитрий Медведев, партиарх Кирилл, Светлана Медведева и Наина Ельцина на инаугурации в Кремле

По словам Татьяны Николаевой, костюм с юбкой или брюками или же жакет с платьем вполне уместны на подобном мероприятии. Однако, указывает эксперт, одежда должна быть выдержана в спокойных цветах и быть однотонной. Что касается обуви, по словам эксперта, протоколу не будут соответствовать высокие тонкие шпильки, а также лакированная обувь или туфли из кожи экзотических животных - все это, скорее, подойдет к вечернему приему. Представления о сдержанных тонах у гостей инаугурации оказались разными.

"Коралловый, яркий, жизнеутверждающий!" - так описала свой костюм уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пришла в Кремль в ярко-розовом костюме

Правообладатель иллюстрации Mikhail Merzel/TASS Image caption Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова и художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным встречала Путина на подиуме Андреевского зала, надела пиджак с яркой вышивкой и юбку в складку.

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также надела цветастое платье, сопроводив его ярко-красным пиджаком и зеленым плащом.

Правообладатель иллюстрации Маргарита Симоньян/Telegram Image caption Николай Цискаридзе, глава RT Маргарита Симоньян и депутат Николай Валуев в Кремле

Депутат Госдумы Альфия Когогина пришла в Кремль в ярко-красном брючном костюме.

Певица Зара, доверенное лицо президента, появилась в Кремле в брючном костюме с глубоким вырезом. Вице-спикер Думы Ирина Яровая выбрала белый костюм и лакированные туфли, а также прикрепила к пиджаку георгиевскую ленточку. Вице-спикер Александр Жуков надел на церемонию темно-серый костюм-тройку в клетку.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Вице-премьер Ольга Голодец пришла на инаугурацию в темном костюме, а вот глава ЦБ Эльвира Набиуллина выбрала светлые цвета

Некоторые из приглашенных гостей предпочли не отказываться от излюбленных деталей гардероба. Например, актер Михаил Боярский пришел в своей шляпе.

Ведущий "России-1" Владимир Соловьев появился в своем фирменном пиджаке с воротником-стойкой. Глава Чечни Рамзан Кадыров пришел в полувоенном кителе. Режиссер Федор Бондарчук и мэр Москвы Сергей Собянин предпочли традиционные варианты мужского костюма.

Заметно выделялся в толпе глава Конституционного суда Владимир Зорькин, который, по протоколу, пришел в судейской мантии и шапочке.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Именно глава КС, согласно правилам, объявляет о вступлении президента в должность

Фотографиями из Кремля в соцсетях делились и менее знаменитые участники церемонии. Руководитель Омского регионального отделения ВОО "Молодая гвардия Единой России" пришел на инаугурацию в красной толстовке в цветах движения Putin Team.

Не несоблюдение протокола обратили внимание и некоторые гости церемонии. "Про дресс-код даже начинать не стану. В своём черном смокинге чувствовала себя ископаемым", - написала писательница Марина Юденич в своем Telegram-канале. Она также раскритиковала тех, кто делал селфи на фоне Путина в тот момент, когда он проходил по залам Кремля.

"Стоя чуть ли не в первом ряду. Про то, что фотографировать его, перегибаясь через ограждение, даже спрашивать не буду. Это как бы немного другая красная дорожка, чем в Каннах, не? Ну там сакральность власти, святость места, торжественность момента, уважение к Гаранту вот это вот все", - посетовала Юденич.

Делать селфи в подобной ситуации действительно не очень уместно, соглашается Татьяна Николаева. "Не стоит этим заниматься. Понятно желание гостей сфотографироваться на фоне президента. Но поворачиваться спиной в кадре во время прохода президента, особенно когда он сам действует по протоколу, неправильно", - говорит эксперт по этикету.