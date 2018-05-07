"Министры не работают, тренеры не тренируют": о чем говорили на инаугурации

Media playback is unsupported on your device "Вперед, работать!": что рассказали гости инаугурации

В четвертый раз, в Кремле, в окружении нескольких тысяч гостей, Владимир Путин прочитал присягу и вновь стал президентом. Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов спросил у гостей церемонии, видят ли они отличие этой инаугурации и нового срока Путина от предыдущих.

Александровский, Георгиевский и Андреевский залы Кремля начали заполняться ВИП-гостями примерно за 3 часа до начала церемонии.

Сюда по кремлевской брусчатке люди приходили группами. Актеры и по совместительству доверенные лица Путина Владимир Машков и Михаил Боярский увлеченно дискутировали перед входом. Следом за ними пришли глава минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Аркадий Дворкович и примкнувший к ним телеведущий Владимир Соловьев в своем фирменном пиджаке, похожем на френч.

Популярный актер и комик Михаил Галустян, поприветствовав узнавших его военнослужащих, неожиданно выхватил свой телефон и сам стал их фотографировать.

А тем временем по территории Кремля вышагивал знаменитый голливудский актер Стивен Сигал в сопровождении своей супруги в ярко-желтом традиционном монгольском платье.

За несколько часов до церемонии в сторону Большого Кремлевского дворца уже тянулась нескончаемая толпа из знаменитостей, среди которых были тренер Татьяна Тарасова, актеры Владимир Машков и Галина Волчек, их встречал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, хоккеист Илья Ковальчук. Популярный DJ Smash вел прямую трансляцию с места событий при помощи своего смартфона, делая селфи на фоне идущего позади него продюсера Игоря Матвиенко.

Бизнесмен Александр Мамут в черных солнцезащитных очках, активно жестикулируя, что-то обсуждал с бывшим министром культуры Михаилом Швыдким. Вместе появились и бизнесмен Владимир Потанин и министр культуры Владимир Мединский.

"Рабочий день, а никого на работе нет. Министры и чиновники не работают, тренеры не тренируют", - в сердцах бросил один из присутствующих.

"С праздником вас!", - поздравляла всех депутат Госдумы Ирина Яровая.

На кортеже по Кремлю

За несколько минут до полудня в кабинете Владимира Путина зазвонил телефон: так ему доложили, что к церемонии все готово, объяснил комментировавший телетрансляцию ведущий Сергей Брилев. Путин вышел из кабинета, рассмотрел висящую в холле картину, прошел по длинным коридором Первого корпуса Кремля, вышел из него и сел в новый лимузин проекта "Кортеж".

В отличие от прошлой церемонии 2012 года, кортеж не проследовал по пустынным московским улицам: он проехался только по территории Кремля, но все равно с сопровождением и спецсигналами.

Выступление Путина на церемонии было коротким: он зачитал присягу, произнес недлинную речь, пожал руки председателям обеих палат парламента, главе Конституционного суда, председателю правительства Дмитрию Медведеву и бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру. Долго жать руки в зале он не стал и сразу ушел.

Media playback is unsupported on your device Инаугурация 4.0 : как менялась церемония при Путине?

Впрочем, гостям церемонии все равно все очень понравилось. Они даже нашли свои, позитивные, тренды в этой инаугурации. Хотя многие из них смотрели присягу Путина уже не в первый раз.

"Приветственные слова, в которых на первом месте права и свободы человека, мне кажется, это очень важно для сегодняшнего дня", - ответила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос, чем отличалась инаугурация от двух предыдущих, на которых она также присутствовала. А эмоциональный настрой, по мнению Москальковой, был столь же высок, как и прежде.

"Я на инаугурации Владимира Путина впервые. Мне очень понравилось", - сказал Би-би-си американский актер Стивен Сигал.

"Я на работу - и завтра, надеюсь, тоже"

Спустя несколько часов Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства, а Медведев успел рассказать о кандидатурах вице-премьеров - но не министров. Но на момент инаугурации гости церемонии на вопрос о будущем правительства чиновники отвечали неохотно.

"Вы не оригинальны!" - сказал Би-би-си министр культуры Владимир Мединский.

Шедший с ним рядом солист группы "Любэ" Александр Расторгуев решил помочь Мединскому в общении с журналистами. "Он занят! Но везде войдет", - пошутил Расторгуев в ответ на вопрос, войдет ли Мединский в новый кабинет министров.

"Я впервые на инаугурации. Поэтому впечатлений очень много. Я сейчас еду на работу. И завтра, надеюсь, тоже!", - сказал Би-би-си министр природных ресурсов уже ушедшего в отставку правительства Сергей Донской.

Экс-министр энергетики Александр Новак в ответ на вопрос о том, будет ли он работать в новом правительстве, просто промолчал.

"Торжественное мероприятие для нас, для страны. Мы очень рады! Перед нами стоят новые вызовы", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Я думаю, все испытывают большое воодушевление, яркие эмоции и оптимизм. Спасибо президенту за каждое слово, которое было сказано о людях, о каждом человеке и о нашей стране", - делилась впечатлениями от инаугурации депутат Ирина Яровая.

"Великолепные впечатления. Все прошло здорово! Ожидания только в лучшую сторону", - согласился фигурист Евгений Плющенко.

"Все очень достойны и на высоком уровне", - оценил событие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Это праздник для нашей страны. Очень достойный и очень большой!", - сказал Би-би-си врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Последний срок"

"Если Владимир Путин будет главой государства, то все будет положительно. Потому что все в мире сейчас так накалилось. Он делает всегда так, чтобы Россия оставалась всегда Россией и процветала. Правда, немножко трудные времена наступили. Но все вернется в свое русло, это дело времени", - поделился своими мыслями герой России Руслан Нальгиев, бывший старший оперуполномоченный по противодействию экстремизму в молодежной среде в Ингушетии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал инаугурацию праздничным днем, который дарит всем жителям страны надежду. По его словам, от четвертого срока он ждет прорыва страны во всех сферах: "Уверен, вместе мы это сделаем!"

"Я всегда говорю: у человека нет двух жизней. Прежде всего, его нужно благодарить за то, что он дал согласие, возглавил и несет эту миссию и пожелать ему здоровья. А мы должны помочь. Потому что нельзя допускать, чтоб наше государство было слабым", - сказал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

"Дело в том, что это последний срок. Потом будет другой президент. Но кто может исключить, что через один срок не будет вновь избран Владимир Владимирович? Если он захочет. Потому что я-то лично бы считала (это правильным), потому что вы посмотрите, он очень сильно поднял Россию!", - оптимистично смотрела в будущее депутат Елена Мизулина.