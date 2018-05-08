"Всегда быть подтянутым и улыбаться". Семь громких цитат Медведева

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В понедельник президент России Владимир Путин сразу после инаугурации внес в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра. Он предложил снова назначить Дмитрия Медведева. Госдума рассмотрит этот вопрос во вторник.

Медведев впервые возглавил правительство в 2012 году, а с 2008-й по 2012 год занимал пост президента. Во время своего президентского срока и в первые годы на посту премьер-министра Медведев часто делал заявления, которые считались либеральными.

Позже его риторика изменилась: премьер стал чаще говорить об импортозамещении, активно критиковать оппозицию и прочее.

Русская служба Би-би-си собрала известные и не очень цитаты Медведева.

Навозбуждать-то можно все, что угодно, особенно по заказу и за деньги, что происходит часто, когда одна структура борется с другой" Дмитрий Медведев на совещании в городе Тутаеве раскритиковал следственные органы за возбуждение дел против бизнесменов. Ноябрь 2013 года Mikhail Tereshchenko/TASS

Так Медведев критиковал законопроект, который возвращал правоохранительным органам возможность возбуждать налоговые уголовные дела без материалов от налоговиков.

При президенте Медведеве была проведена налоговая либерализация. В частности, правоохранительные органы утратили право возбуждать налоговые дела без материалов от налоговиков.

Осенью 2013 года Владимир Путин после вступления в должность президента в третий раз внес законопроект, сворачивающий налоговую либерализацию Медведева. Позже Путин вернул силовикам право возбуждать налоговые дела без налоговой проверки.

В феврале этого года глава комитета Госдумы по налогам и бюджета Андрей Макаров предложил запретить это вновь, но пока идеи депутата не получили какого-либо развития.

"Всегда быть подтянутым и улыбаться - это и есть моя жизненная философия" Дмитрий Медведев на встрече со студентами Московского института стали и сплавов. Январь 2014 года Ekaterina Shtukina/TASS

В январе 2014 года Медведев на встрече со студентами Московского института стали и сплавов выглядел оптимистично. Он рассуждал о своей жизненной философии, рассказывал студентам, что у каждого человека свой путь и что родителям нельзя навязывать детям будущую профессию.

Как раз в это время на Украине на акции протеста против президента Виктора Януковича вышли тысячи граждан, а в конце февраля Янукович ушел в отставку. Российские власти критиковали события на Украине, выбор украинцев и поддерживали Януковича.

Уже в марте 2014 года Россия аннексировала Крым, за чем последовало введение санкций против России.

Apple напрягся" Дмитрий Медведев - Сергею Чемезову, гендиректору компании "Ростех", после того, как получил в подарок смартфон YotaPhone российского производства. Декабрь 2013 года Getty Images

Cреди высших руководителей страны Медведев считается самым большим любителем технических новинок. Особенно премьер-министр любит технику Apple. В 2010 году во время посещения Кремниевой долины он получил iPhone 4 из рук основателя Apple Стива Джобса.

А iPhone X у него заметили в ноябре 2017 года - через две недели после старта продаж.

Россия пыталась создать свой смартфон. Первый Yota Phone выпустили в 2013 году. Но этому телефону не получилось достичь заметной доли на российском рынке смартфонов, в отчеты аналитиков в 2017 году он не попадал.

На "Яндекс.Маркете" аппарат представлен только в одном магазине. Да и российским телефон быть перестает. В феврале 2018 года китайская China Baoli Technologies довела свою долю в компании Yota Devices до 40%. А "Ростех", который сейчас владеет в компании 25,1%, собирается продать свою долю - также китайским инвесторам. Они планируют сфокусировать развитие на китайском рынке.

То, чего мы так добиваемся, но, скажем прямо, что пока у нас не очень получается" Дмитрий Медведев о переходе от сырьевой к инновационной модели экономики на заседании Совета по модернизации и экономики и инновационному развитию. Октябрь 2015 года Marat Abulkhatin/TASS

В последние десять лет чиновники, в том числе Владимир Путин и Дмитрий Медведев, постоянно говорят о том, что надо слезть с "нефтяной иглы" и построить в России современную инновационную экономику. После того, как в 2014 году обострились отношения с Западом, российские власти начали говорить об импортозамещении - замене западной продукции на произведенную в России.

Медведев в октябре 2015 года признался, что пока власти не добились особых усилий в перестройке экономики. Он также призвал продолжать попытки ее диверсифицировать, несмотря на санкции.

В это время в российской экономике бушевал кризис: ВВП по итогам года сократился на 2,5% (согласно уточненным данным Ростата), Россия пережила первую девальвацию рубля в 2014 году, а на подходе было второе падение российской валюты, доходы населения сокращались, инфляция ускорялась.

Просто денег нет. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья" Дмитрий Медведев на встрече с жителями Крыма в 2016 году Getty Images

Так Медведев объяснил пенсионерам в Феодосии, почему власти частично отказались от индексации пенсий. В 2016 году правительство не стало проводить вторую индексацию пенсий, что позволило бы увеличить их на уровень инфляции 2015 года.

Медведев посоветовал крымским пенсионерам "держаться".

Если хочется деньги зарабатывать - есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю" Дмитрий Медведев - на вопрос о низких зарплатах учителей. Август 2016 года Getty Images

Еще Медведев посоветовал дагестанскому учителю пойти работать в бизнес. И хотя впоследствии он не раз пытался исправиться, говоря о необходимости роста доходов учителей и врачей, это высказывание также создало большой резонанс.

Сам Медведев в свое время следовал совету, который дал учителям - он ведь когда-то преподавал в Санкт-Петербургском госуниверситете, но предпочел карьеру в бизнесе, а затем в госсекторе.

Делается всё по принципу компота: берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают" Дмитрий Медведев - про расследование Алексея Навального "Он вам не Димон", которое вышло весной 2017 года Getty Images

Большим ударом по репутации премьера считается расследование Алексея Навального "Он вам не Димон". В нем говорилось о недвижимости близких к премьер-министру бизнесменов. Медведев назвал его "чушью".

Но после публикации расследования весной 2017 года в России прошли митинги против коррупции, на которые вышли тысячи людей, в том числе подростков. А рейтинг Медведева, по данным ВЦИОМ, за время премьерства упал на 43% - с 17,3% до 9,8%.