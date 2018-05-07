Новые "майские указы": чем новые обещания Путина отличаются от прошлых

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Президент России Владимир Путин подписал новый "майский указ" - цели и задачи по достижению новых экономических и социальных показателей до 2024 года. Среди них - вхождение России в пятерку самых крупных мировых экономик, рост реальных доходов населения и повышение доступности ипотеки. Русская служба Би-би-си сравнила "майский указ" 2018 года с указами 2012 года.

7 мая через несколько часов после инаугурации президента Путина на сайте Кремля опубликовали новый указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Это план работы на четвертый президентский срок Путина.

Публикация таких планов - уже традиция. В мае 2012 года сразу после вступления в должность Путин подписал "майские указы". Тогда это были 11 разных документов, каждый охватывал отдельную сферу.

В "майский указ" 2018 года вошли уже 15 направлений деятельности. Путин, в частности, озаботился ставшей в этом году особенно острой экологической проблемой, пообещав ликвидировать несанкционированные свалки и наладить обращение с отходами. Отдельно обозначены задачи по строительству инфраструктуры.

Русская служба Би-би-си сравнила указы президента 2012 и 2018 годов. Между документами не так много различий, как может показаться на первый взгляд.

Демография и здравоохранение

Цели в области демографии и здравоохранения мало отличаются от тех, что были в 2012 году. Изменились лишь количественные показатели. Власти все также нацелены на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности от ряда заболеваний, например, от рака.

В этом году из указа пропал пункт по снижению смертности от туберкулеза.

Из нового: Путин распорядился обеспечить россиянам регулярные (не реже одного раза в год) профосмотры.

Указ 2018 года "Майские указы" 2012 года Повышение ожидаемой продожительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году Обеспечение ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет к 2018 году Рост коэффициента рождаемости до 1,7 Повышение коэффициента рождаемости до 1,753 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, занимающихся спортом Популяризация культуры здорового питания и спорта Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч человек. Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза, до четырех на 100 тысяч человек Снижение смертности от ДТП до 10,6 случаев на 100 тысяч (11,2 в марте 2018 года) и смертности от туберкулеза до 11,8 случаев. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч человек и смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тысяч человек (615,4 в марте 2018 года) и от новобразований до 192,8 случая (203,3 случая в марте 2018 года) Рост объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом до 1 млрд долларов в год Доведение объемов отечественных лекарственных средств из списка жизненно необходимых до 90% Сокращение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тысячу родившихся Снижение младенческой смертности до 7,5 на 1 тысячу родившихся (в 2017 году младенческая смертность составила 7,3 случая на 100 тысяч человек)

Экономика: поддержка бизнеса и сельского хозяйства

В области экономики новые задачи также напоминают те, что были поставлены в 2012 году. Разница лишь в том, что в 2012 году основной акцент был сделан на необходимости увеличивать инвестиции и повышать производительность труда, а теперь - на построении в России цифровой экономики.

Из "майских указов" пропала цель по повышению позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Ее заменила цель по вхождению России в пятерку крупнейших экономик мира.

В указе также говорится о различных мерах по поддержке бизнеса и несырьевого экспорта, а также по снижению административной нагрузки на бизнес. Подобные меры были изложены и в указах от 2012 года.

Указ 2018 года "Майские указы" 2012 года Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира к 2024 году и обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении инфляции не выше 4% Повышение позиции России в рейтинге Doing Business до 20-й ступени в 2018 году (в 2017 году - 35-е место) Повышение доли несырьевого экспорта до 20% ВВП, а общего объема несырьевого экспорта - до 250 млрд долларов в год Рост производительности труда не ниже, чем на 5% в год Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза Увеличение затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом Увеличение численности предпринимателей до 25 млн человек Создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году Увеличение объема инвестиций до 27% ВВП в 2018 году (сейчас, по разным оценкам, около 17%)

Социальная политика: больше квартир

Из нового "майского указа" исчез пункт о повышении зарплат преподавателей и врачей до 200% от среднего уровня зарплат в регионах и повышении зарплат учителей и медперсонала до 100%. Выполнение этих обещаний создало большие трудности региональным бюджетам. Многие эксперты указывали, что эти цели выполнялись лишь формально.

Кроме того, в 2012 году президент в указах обещал увеличить размер реальных зарплат в 1,4-1,5 раза. В этом году обещания стали менее конкретны: президент просто обещает обеспечить реальный рост доходов населения. Отчасти это может быть связано с тем, что в 2015-2017 годах доходы населения не росли на фоне кризиса и высокой инфляции.

В указах этого года также появились меры по созданию комфортной городской среды и участию граждан в принятии решений в жизни города.

В сфере образования президент обещал создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня и обеспечить вхождение росссийских вузов в пятерку ведущих вузов мира.