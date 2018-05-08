Пресса Британии: Хоум-офису пора дать бой преступности

В обзоре британской прессы за 8 мая:

Хоум-офису пора взять ситуацию с преступностью под контроль

За первую неделю в должности министра внутренних дел Саджид Джавид наверняка получит немало ценных советов от тех, кто хотел бы заполучить его в качестве союзника, предсказывает в редакционной статье Daily Telegraph.

Многие надеются, что как первый представитель этнического меньшинства на этом посту, он будет проводить более либеральную иммиграционную политику, чем та, что была принята еще во времена Терезы Мэй. Однако такой подход может стать ошибочным, учитывая пристальное внимание общественности к этой теме и требования избирателей ужесточить меры в отношении нелегальных иммигрантов.

Джавида также могут попытаться призвать под свои знамена сторонники "брексита" в надежде, что он укрепит решимость премьер-министра в вопросе о сохранении Британии в таможенном союзе с ЕС.

И все же, по мнению газеты, общественность будет судить о Джавиде-министре в первую очередь по тому, сможет ли он дать бой преступности.

Собственно, в этом и заключался главный смысл работы министерства, несмотря на то, что в прошлом в сферу его ответственности входили и тюрьмы, и благотворительные организации и даже Би-би-си. Однако с годами министерство избавилось от лишней обузы и теперь идет в ногу со временем и Европой, отвечая за полицию, безопасность и границы.

Для большинства людей главная задача Хоум-офиса заключается в обеспечении безопасности граждан и поддержания порядка на улицах.

Как могли на собственном опыте убедиться прошлые министры, если выпустить из-под контроля преступность, это может обернуться довольно печальными последствиями. А недавняя череда смертей молодых людей в результате преступных разборок в Лондоне и других городах - это как раз показатель того, что ситуация становится неконтролируемой.

По мнению газеты, отчасти это связано с противоречивыми посылами политиков. С одной стороны, они твердят полиции, что безопасность граждан превыше всего, а с другой - критикуют тех же полицейских за практику задержания и досмотра подозреваемых на месте.

И теперь, если новый министр хочет взять ситуацию под контроль, ему необходимо в качестве первоочередной задачи восстановить законность и порядок на улицах страны, позволив полиции спокойно делать свое дело.

Чем опасен выход Трампа из ядерной сделки с Ираном

Daily Telegraph публикует статью бывшего лидера консерваторов Уильяма Хейга, в которой тот в преддверии переговоров Трампа с северокорейским лидером и принятия президентом США решения по иранской ядерной программе задается вовсе не риторическим вопросом: если Трамп откажется от иранской сделки, то почему ему должен верить Пхеньян?

Это трудно признать, но несмотря на все скандалы и противоречия в администрации Трампа, в том, что касается его подхода к северокорейской ядерной программе, ему следует отдать должное.

Его угроза начать войну с режимом, приоритетное значение северокорейского вопроса в отношениях с Китаем, а затем готовность к такому дипломатическому риску, как предложение Ким Чен Ыну встретиться на саммите, создали реальный потенциал для заключения договора с Пхеньяном.

Конечно, привыкший к спонтанным решениям Трамп может наделать ошибок в переговорах с хитрым оппонентом, позволить вбить клин между США и Южной Кореей, да и всерьез рассчитывать на то, что Пхеньян сразу откажется от своего ядерного арсенала, не приходится. И все же такой договор был бы лучше, чем загнанный в угол диктатор и безудержное распространение ядерного оружия. К тому же весь мир вздохнул бы с облегчением, а у Трампа появился бы реальный шанс на второй срок.

Так почему же американский президент, решивший сделать ставку на диалог с северокорейским режимом, стремится разорвать столь схожую по сути ядерную сделку с Ираном?

Хейг видит на то сразу три причины: договор этот заключал не сам Трамп, а его предшественник Барак Обама, республиканцы считали его слабым, и в ходе предвыборной кампании Трамп обещал от этой сделки отказаться.

Во-вторых, на Трампа оказывает сильное давление Израиль и его сторонники в США.

И в-третьих, у него в самом деле есть повод быть недовольным этим договором, поскольку иранцы хотя формально и соблюдают его условия, тем не менее заметно продвинулись в разработке баллистических ракет и активно укрепляют свое влияние на Ближнем Востоке.

Кроме того, срок действия договора истекает в 2025 году, и после этого укрепившему свои позиции Тегерану теоретически ничто не мешает вернуться к ядерной программе.

С другой стороны, выход США из договора расколет западный альянс, сильно затруднит принятие дальнейших санкций в случае такой необходимости, оставит моральную победу за Тегераном и в принципе может вызвать гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

Учитывая все это, пишет Хейг, очень может быть, что Трамп еще далее отложит принятие решения по Ирану. И если он колеблется, ему нужно представить себя за столом переговоров с Ким Чен Ыном. Тот намерен править куда дольше, чем любой американский президент, и его интересует не слово Трампа, а слово Америки.

Отказ от иранской сделки будет означать, что Америка может сегодня подписаться под чем-то, а через три года отозвать свою подпись. А это может свидетельствовать о том, что Вашингтон не держит данное им слово. И это никак не будет способствовать ни заключению договора с Северной Кореей, ни миру на Ближнем Востоке, ни спокойствию во всем мире, делает вывод Уильям Хейг.

Хотите замуж? Не водитесь с владельцем роскошной машины!

Чарльза Дарвина раздражали павлины, пишет в редакционной заметке Daily Telegraph. "Мне тошно от вида перьев в его хвосте, - говорил он, - какой смысл в этом красочном неудобстве?" Однако не исключено, что именно образ павлиньего хвоста подтолкнул Дарвина к формулировке теории естественного отбора, когда самки выбирают самцов по одежке.

Однако в том, что касается людей, все бывает наоборот: ученые пришли к выводу, что мужчины и женщины, предпочитающие дорогие броские автомобили, не только не имеют преимуществ в выборе партнера, но и вовсе рискуют остаться без пары.

Как выяснили американские ученые, супруги Джессика и Дэниел Крюгер, несмотря на привлекательный внешний вид и солидную цену экстравагантных автомобилей, представители обоих полов, которые подыскивают себе пару для серьезных отношений, видят в обладателе такой машины человека ненадежного и сексуально неразборчивого.

"Это разительно отличается от общепринятого мнения, будто бросающийся в глаза достаток мужчин привлекает женщин, потому что надежно свидетельствует о том, что и в будущего партнера и особенно общих детей они тоже будут вкладывать средства", - указывает Джессика Крюгер из университета Баффало.

Чета Крюгеров опросила в общей сложности 233 человека, которым предлагались на выбор два сценария. В первом "экономный Дэн" покупал новый автомобиль, исходя из соображений надежности и экономичности. Во втором "красавчик Дэйв" приобретал подержанную машину, но тратил деньги на новую краску, мощную стереосистему и колеса большого диаметра.

Затем их предлагали оценить по шкале привлекательности мужчин с точки зрения долгосрочных семейных отношений. И если красавчик Дэйв получил лишь 43 из 80 возможных очков, то экономному Дэну дали 67.

Исследователи, таким образом, пришли к выводу, что когда человек покупает броскую машину, люди подсознательно думают, что он заинтересован лишь в краткосрочной интрижке.

Впрочем, пишет Daily Telegraph, это не значит, что всем владельцам "Порше" следует немедленно избавляться от своих красавцев. В конце концов, человек давно уже вышел за рамки естественного отбора…

Обзор подготовилЛеонидЛунеев, bbcrussian.com