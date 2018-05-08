СМИ России: авторы контрсанкций пытаются сохранить лицо

В обзоре российских газет за 7 мая:

Коммерсант": почему ответ на санкции затягивается?

11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине обсудит законопроект о контрсанкциях, после чего 15 мая его одобрят в первом чтении. Газета "Коммерсант" обращает внимание на то, что решение слишком долго растягивается во времени. Собеседник газеты в руководстве Госдумы называет такие действия попыткой сохранить лицо авторов законопроекта и необходимостью успокоить заинтересованные стороны.

Издание напоминает, что законопроект о контрсанкциях был внесен еще 13 апреля, и его раскритиковали несколько думских комитетов-соисполнителей. Так, в заключении комитета по международным делам говорилось о необходимости обсудить, насколько необходим запрет на ввоз лекарств, поскольку его введение, как было сказано, может негативно сказаться как на наличии необходимых лекарственных препаратов, так и на росте цен на них.

Комитет по энергетике указал, что в случае реализации законопроекта могут быть осложнены условия для дальнейшей работы России на мировом рынке, деловой репутации страны может быть нанесен серьезный урон, а российским компаниям грозят существенные финансовые потери.

"Многие склоняются к тому, чтобы нормы законопроекта были универсальными, без (упоминания) конкретных отраслей и продуктов", - сказал Вячеслав Володин. При этом, по словам спикера, в первом чтении законопроект будет принят 15 мая в том виде, в котором он был внесен на Охотный ряд.

Но для того чтобы описать основные подходы к принятию законопроекта во втором чтении и тем самым снять многие вопросы, в тот же день депутаты примут постановление Госдумы, сообщил Володин. На вопрос, не лучше ли было авторам проекта доработать его и принимать уже в скорректированном виде, спикер Госдумы ответил, что процессуально будет легче принять постановление.

"Ведомости": новые обещания выполнит старое правительство

Новые обещания президента Владимира Путина будет исполнять в основном старое правительство, отмечают "Ведомости". Газета пишет, что и "майские указы", и премьер-министр Дмитрий Медведев - все осталось прежним после инаугурации.

После объявления о том, что премьер остается, и сам Медведев рассказал единороссам в Госдуме, кого бы он хотел видеть своими заместителями, - и это оказались в основном хорошо известные чиновники.

Правда, никто из вице-премьеров прежнего состава правительства своего места не сохранил. Первым зампредом вместо Игоря Шувалова Медведев предложил Антона Силуанова, министром финансов он останется. Социальным вице-премьером предложено поставить председателя Счетной палаты Татьяну Голикову, министра здравоохранения и социального развития в правительстве Путина.

Ольга Голодец, прежний социальный вице-премьер, предложена в вице-премьеры по культуре и спорту. Дмитрий Козак, прежде отвечавший за развитие регионов, переброшен на энергетику и промышленность - вместо Аркадия Дворковича, которого среди кандидатов нет.

"Россия - для людей" - так выглядит лозунг четвертого президентского срока, по мнению Путина: власти должны сосредоточиться на внутренних задачах - экономическом развитии и технологическом прорыве. Цели на ближайшие шесть лет зафиксированы в подписанном им сразу после церемонии указе: приоритетами стали демография, здравоохранение и образование, развитие городской среды, экологии, автодорог, цифровой экономики, социальной сферы.

Предложения в указе во многом воспроизводят идеи Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, который настаивал на увеличении государственных вложений в человеческий капитал и инфраструктуру. Судя по последним заявлениям Медведева, вопрос об увеличении пенсионного возраста можно считать решенным. А вот об изменении налогов ничего определенного пока не сказано.

Эксперты считают, что Антон Силуанов в роли куратора всей экономики и финансов де-факто воплотит в жизнь идею о слиянии минфина и минэкономразвития. Новое назначение Силуанова, действительно, ударит по минэкономразвития, фактически объединив его с минфином, согласен федеральный чиновник.

Ситуация действительно напоминает времена, когда первым вице-премьером был Кудрин, но тогда не было перекоса в сторону экономии и бюджетной консолидации, вспоминает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова, но Силуанов уравновешенный человек, да и с приобретением новых функций люди, как правило, сильно меняются.

Кроме того, у Силуанова будет надежный противовес в лице Голиковой, считает эксперт, участвовавший в совещаниях правительства, - именно она на посту министра здравоохранения и социального развития провела пенсионную реформу: увеличила денежную стоимость пенсионных прав (валоризацию) и настояла на увеличении страховых взносов до 34% (правда, впоследствии они были снижены до 30%).

Это будет, скорее, тандем единомышленников, не согласна Овчарова: Голикова многое сделала для повышения качества жизни, выражая интересы социального блока, но учитывала и бюджетные риски. Они будут работать в тандеме, поддерживает главный экономист БКС Владимир Тихомиров, но скорее проводя курс на жесткую бюджетную политику.

Получается, что та патовая ситуация: с одной стороны - Шувалов, с другой - Голодец и решения не принимаются - ликвидирована, добавляет политолог Алексей Макаркин. Но такой расклад не соответствует традиционному кругу, с которым связан Медведев, считает Макаркин. Новое правительство Медведева выглядит как правительство Кудрина только без Кудрина и политических реформ.

"Известия": на парад выведут роботов

Парад Победы-2018 станет первым "беспилотным" парадом. "Известия" пишут, что впервые на Красной площади появятся не только люди и боевые машины, но и роботизированные комплексы различного назначения - разведчики, саперы и даже роботанки.

Впрочем, беспилотниками показ новинок не исчерпывается. Публике продемонстрируют боевые квадроциклы и снегоходы, легкие пикапы с пулеметами и тяжелые машины огневой поддержки, а Росгвардия впервые с момента создания выставит целую колонну техники. Всего же в параде примет участие 159 образцов вооружения, сообщает газета.

В параде пример участие и бронетехника военной полиции. Это будут девять бронеавтомобилей 6x6 "Тайфун-К" - вместительные бронетранспортеры с усиленной противоминной защитой. Военная полиция активно использует их в Сирии.

Военная полиция была создана сравнительно недавно, но уже успела доказать свою эффективность, рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. "Военные полицейские играют важную роль в Сирии, - отметил он. - Именно они отвечали за восстановление правопорядка на освобожденных территориях и обеспечение переговорного процесса с антиправительственными группировками".

Зрителям будет продемонстрирована и самая современная тяжелая техника, имеющаяся на вооружении ВС РФ. Впервые на Красной площади появятся боевые машины поддержки танков "Терминатор", принятые на вооружение в 2017 году. Как рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов, российские военные апробировали эту машину во время сирийского конфликта.

Что еще почитать:

Как российские казаки становятся политической силой. Об этом на страницах РБК рассуждает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. По закону казаки могут помогать полиции в обеспечении общественного порядка, но в реальности неопределенный статус казачьих формирований приводит к размыванию монополии государства на насилие, полагает эксперт.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си