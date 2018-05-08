Селфи, Netflix и пресс-показы: что запретили на Каннском фестивале-2018

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель Эмбер Валетта с мобильным телефоном во время Каннского кинофестиваля 2017 года

С 8-го по 19 мая во Франции проходит Каннский кинофестиваль - в этот раз он открывается на день раньше, чем обычно. И это не единственное его отличие от фестивалей предыдущих лет. Би-би-си собрала ключевые новшества Канн-2018.

Прежде всего, гостям отныне запрещено делать селфи на красной дорожке. Чтобы искоренить подобную практику, нарушителям правила организаторы грозят отказать в посещении показов.

Коснутся новшества и журналистов. Они больше не смогут раньше гостей видеть кинокартины, получившие мировые премии: предпремьерные пресс-показы упразднили.

Кроме того, будет открыта "горячая линия", по который женщины смогут пожаловаться в случае возникновения сексуальных домогательств. Для этого фестиваль будет сотрудничать с правительством Франции.

Последнее нововведение решили ввести в связи с обвинениями в том, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн, посещая предыдущие фестивали, изнасиловал одну из актрис и непристойно вел себя с другими.

Вайнштейн отрицает все обвинения и говорит, что секс был только по взаимному согласию.

Это первый Каннский фестиваль после того, как киноиндустрию всколыхнул скандал с сексуальными домогательствами.

Ожидается, что посетители фестиваля не оставят без внимания движения #MeToo ("Я тоже") и Time's Up ("Время вышло").

Оба движения возникли в ответ на захлестнувшие прессу обвинения в подобном поведении разных людей в киноиндустрии и СМИ. В рамках первой кампании осенью минувшего года стали делиться своими историями в интернете пользователи сетей - жертвы насилия, сексуальных домогательств и несправедливого обращения, вторую кампанию 1 января 2018 года запустили около 300 голливудских актрис, агентов, режиссеров и представительниц других профессий шоу-бизнеса.

Правообладатель иллюстрации EPA/Getty Images Image caption Слева направо: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Кристен Стюарт

Среди членов жюри основного конкурса - французская актриса Леа Сейду, одна из тех, кто заявил о домогательствах со стороны Вайнштейна.

Главой жюри будет австралийская обладательница Оскара Кейт Бланшетт. Среди членов жюри также Кристен Стюарт, звезда серии фильмов "Сумерки", сыгравшая там роль Беллы Свон.

Все три топ-актрисы работали с Вуди Алленом, которого обвинила в сексуальном насилии его приемная дочь Дилан Фэрроу.

После этого многие кинозвезды дистанцировались от Аллена, хотя режиссер все обвинения отрицает.

Режиссеры-женщины в меньшинстве

Женщины превосходят мужчин в жюри - в соотношении пять к четырем.

В частности, в жюри также входит снявшая "Сельму" Ава Дюверней и автор песен Хадья Нин из маленького африканского государства Бурунди.

В составе мужской части киносудей и российский режиссер Андрей Звягинцев. Его коллегами будут еще два режиссера: француз армянского происхождения Робер Гедигян и канадец Дени Вильнев. А также китайский актер Сан Чен.

Однако в самой конкурсной программе женщины в меньшинстве. Из 21 фильма-участника конкурса режиссерами лишь трех выступают женщины - столько же, сколько было в прошлом году.

Это француженка Эва Юссон, ливанка Надин Лабаки и итальянка Аличе Рорвахер - единственная из трех, принимавшая участие в конкурсе ранее.

Среди режиссеров-мужчин, претендующих на "Золотую пальмовую ветвь", - Спайк Ли, Жан-Люк Годар и Павел Павликовский.

Правообладатель иллюстрации EPA/Getty Images Image caption Слева направо: Жан-Люк Годар, Спайк Ли и Павел Павликовский

Их сопровождает список менее известных имен - их уже назвали "удивительно новыми" по Каннским стандартам.

Среди кинокартин, претендующих на наивысшую награду, - "Три лица" иранского режиссера Джафара Панахи, которому запрещено покидать страну.

В 2010 году Панахи приговорили на родине к шести годам лишения свободы за "подрыв государственной системы Ирана", однако позже санкции ослабили. Через год режиссера освободили, но оставили в силе запрет на творческую деятельность.

Правительство Франции обратилось к государственным органам Ирана, чтобы Панахи разрешили приехать на фестиваль.

Похожая ситуация и с российским режиссером Кириллом Серебренниковым, находящимся под домашним арестом. Его фильм "Лето" также заявлен в конкурсной программе.

В апреле режиссеру театра и кино в очередной раз продлили срок ареста по так называемому делу "Седьмой студии", тянущемуся с мая 2017 года, в котором Серебренникова и других фигурантов обвиняют в хищении средств. Работу над фильмом "Лето" Серебренников начал незадолго до задержания. В основе сюжета "Лета" - история ленинградской андерграудной рок-сцены начала 1980-х годов, основными героями фильма стали Виктор Цой и Майк Науменко.

Возвращения и противоречия

Не утихают противоречия вокруг кенийского фильма "Рафики" ("Подруга"), который покажут на фестивале в программе "Особый взгляд".

В самой Кении эта кинокартина - о романтической связи двух девушек - запрещена из-за лесбийского сюжета.

Кроме того, на фестивале покажут фильм о серийном убийце "Дом, который построил Джек" с Мэттом Диллоном в главной роли. Включение в программу этой ленты знаменует возвращение на фестиваль его режиссера Ларса фон Триера.

Датского режиссера выдворили из Канн после скандала в 2011 году, когда он на пресс-конференции сказал, что понимает Гитлера. Руководство кинофестиваля за это сделало его персоной нон-грата.

В прошлом году в адрес фон Триера выдвинула обвинения исландская певица Бьорк - на волне многочисленных заявлений о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Фон Триер заявил, что обвинения певицы отрицает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: Мэтт Диллон, Ларс фон Триер и Ума Турман

Бьорк снималась лишь в одном фильме датского режиссера - "Танцующая в темноте" 2000 года.

Открывать Канны-2018 будет психологический триллер "Все знают", в котором сыграла звездная пара Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Закроет фестиваль на следующей неделе "Человек, который убил Дон Кихота" - фантастический приключенческий фильм Терри Гиллиама, над которым он работал 20 лет. Картина вольно основана на классическом романе Мигеля де Сервантеса.

Однако показ этой ленты могут отменить - если этого удастся добиться в суде одному из продюсеров, ранее участвовавших в производстве картины.

Продюсер Паоло Бланко, поддерживавший Гиллиама в 2016 году, когда над фильмом возобновили работу, заявляет, что теперь его не имеют права показать без разрешения Бланко.

Гиллиам, родившийся в Америке, но ставший британским подданным в 1968 году, - один из немногих режиссеров Соединенного Королевства, участвующих в этом году в Каннском фестивале.

Среди других британских режиссеров - шотландец Кевин Макдональд. Он представит документальный фильм о певице Уитни Хьюстон, который покажут поздно вечером.

Будет участвовать в фестивале и родившийся в Лондоне режиссер Кристофер Нолан, однако в роли ведущего. Он представит пленочную копию ставшей классикой научно-фантастической картины Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" - на пленке в 70 мм.

Однако чего с нетерпением ждут фанаты научной фантастики, так это мировой премьеры "Хан Соло: Звездные войны. Истории" - спин-оффа киносаги "Звездные войны".

Звездных штурмовиков ожидают на красной дорожке 15 мая - конечно, если они не будут делать там селфи.

Селфи стали главной головной болью директора фестиваля Тьерри Фремо, который ранее в интервью назвал их проявлением безвкусицы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звездные штурмовики на Каннском фестивале 2005 года

Заметным отличием фестиваля этого года станет и отсутствие Netflix. В прошлом году этот американский стриминговый сервис представил в конкурсной программе целых два фильма: "Окча" и "Истории семьи Майровиц".

Однако в нынешнем году картины компании сняли с конкурса - поскольку Netflix отказался гарантировать, что их будут демонстрировать в широком прокате в кинотеатрах Франции.

Кроме того, многих критиков привело в смятение решение отменить предпремьерные показы для прессы, которые ранее проходили по утрам, - теперь журналисты смогут увидеть картины лишь во время официальной премьеры.

Система предпоказов часто приводила к тому, что фильмы получали критические отзывы еще до своей премьеры на красной дорожке.