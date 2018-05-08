Рианна в сутане и другие звезды на балу в Метрополитен-музее

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кэти Перри пришла в огромных ангельских крыльях в созвучии с "райской" темой этого года

Ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея - Met Gala 2018 - прошел в Нью-Йорке. На мероприятие, которое по праву считают изюминкой нью-йоркского светского календаря, слетелись звезды и дизайнеры со всего мира.

Met Gala известно своими дорогими билетами, эксклюзивными гостями и экстравагантными нарядами, которые каждый год должны быть выдержаны в выбранной организаторами тематике.

В этом году была заявлена тема Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination ("Небесные тела": мода и католическое воображение"). Она должна была показать, как католичество повлияло на историю развития моды.

Звезды вышли на красную ковровую дорожку вечером в понедельник, щеголяя накидками в папском стиле, латами в стиле крестоносцев и в случае певицы Кэти Перри - огромными ангельскими крыльями.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Рианна пришла в платье, стилизованном под ризы Папы

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Актриса Оливия Манн в платье-кольчуге

Правообладатель иллюстрации Neilson Barnard/Getty Images Image caption Актриса и танцовщица Зендая в рыцарском образе

Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Image caption Модель и актриса Кара Делевинь

"Мода и религия были переплетены на протяжении долгого времени, вдохновляя и наполняя друг друга", - говорится в заявлении куратора мероприятия Эндрю Болтона.

"И хотя эти отношения были сложными и иногда спорными, они дали начало одним из самых изобретательных и новаторских творений в истории моды".

Правообладатель иллюстрации John Lamparski/Getty Images Image caption Певица Мадонна появилась в готическом наряде от Жана-Поля Готье с букетом черных роз в руке.

Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images Image caption Актриса Блейк Лайвли

Правообладатель иллюстрации Neilson Barnard Image caption Лана Дель Рей (в центре) и Джаред Лето (справа) в "божественных" нарядах

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Певица Граймс со своим партнером, предпринимателем Илоном Маском. На Граймс - ожерелье в виде логотипа компании Маска Tesla

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Звезда "Первому игроку приготовиться" и "Мастера не на все руки" актриса Лена Уэйт вдохновилась радужным флагом при создании своего наряда.

Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images Image caption Сестра Бейонсе певица Соланж Ноулз (справа) в платье модельера Ирис ван Херпен

Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images Image caption Хип-хоп исполнительница Cardi B

Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images Image caption Дженнифер Лопес в платье

Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Image caption Актриса Кейт Босуорт в "святом" образе

Правообладатель иллюстрации Neilson Barnard/Getty Images Image caption Филипп Пикарди, диджитал-директор редакций журналов Teen Vogue и Allure

Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Image caption Сара Джессика Паркер

Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Image caption Эмбред Херд

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур назвала свое платье "Кардинал Шанель"

Правообладатель иллюстрации John Lamparski/Getty Images Image caption Линда Картер в наряде от модельера Зака Позена

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