Рианна в сутане и другие звезды на балу в Метрополитен-музее

Ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея - Met Gala 2018 - прошел в Нью-Йорке. На мероприятие, которое по праву считают изюминкой нью-йоркского светского календаря, слетелись звезды и дизайнеры со всего мира.
Met Gala известно своими дорогими билетами, эксклюзивными гостями и экстравагантными нарядами, которые каждый год должны быть выдержаны в выбранной организаторами тематике.
В этом году была заявлена тема Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination ("Небесные тела": мода и католическое воображение"). Она должна была показать, как католичество повлияло на историю развития моды.
Звезды вышли на красную ковровую дорожку вечером в понедельник, щеголяя накидками в папском стиле, латами в стиле крестоносцев и в случае певицы Кэти Перри - огромными ангельскими крыльями.
"Мода и религия были переплетены на протяжении долгого времени, вдохновляя и наполняя друг друга", - говорится в заявлении куратора мероприятия Эндрю Болтона.
"И хотя эти отношения были сложными и иногда спорными, они дали начало одним из самых изобретательных и новаторских творений в истории моды".