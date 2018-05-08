Рианна в сутане и другие звезды на балу в Метрополитен-музее

  • 8 мая 2018
Кэти Перри пришла в огромных ангельских крыльях в созвучии с "райской" темой этого года. Met Gala, 7 мая 2018 года, Нью-Йорк Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Кэти Перри пришла в огромных ангельских крыльях в созвучии с "райской" темой этого года

Ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея - Met Gala 2018 - прошел в Нью-Йорке. На мероприятие, которое по праву считают изюминкой нью-йоркского светского календаря, слетелись звезды и дизайнеры со всего мира.

Met Gala известно своими дорогими билетами, эксклюзивными гостями и экстравагантными нарядами, которые каждый год должны быть выдержаны в выбранной организаторами тематике.

В этом году была заявлена тема Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination ("Небесные тела": мода и католическое воображение"). Она должна была показать, как католичество повлияло на историю развития моды.

Звезды вышли на красную ковровую дорожку вечером в понедельник, щеголяя накидками в папском стиле, латами в стиле крестоносцев и в случае певицы Кэти Перри - огромными ангельскими крыльями.

Рианна пришла на бал в костюме Папы римского на 2018 Met Gala, 7 мая 2018 года, Нью-Йорк Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Рианна пришла в платье, стилизованном под ризы Папы
Presentational white space
Актриса Оливия Манн в платье-кольчуге на 2018 Met Gala, 7 мая 2018 года, Нью-Йорк Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Актриса Оливия Манн в платье-кольчуге
Presentational white space
Зендая в рыцарском образе на 2018 Met Gala, 7 мая 2018 года, Нью-Йорк Правообладатель иллюстрации Neilson Barnard/Getty Images
Image caption Актриса и танцовщица Зендая в рыцарском образе
Модель и актриса Кара Делевинь Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images
Image caption Модель и актриса Кара Делевинь
Presentational white space

"Мода и религия были переплетены на протяжении долгого времени, вдохновляя и наполняя друг друга", - говорится в заявлении куратора мероприятия Эндрю Болтона.

"И хотя эти отношения были сложными и иногда спорными, они дали начало одним из самых изобретательных и новаторских творений в истории моды".

Певица Мадонна в наряде от Жана-Поля Готье Правообладатель иллюстрации John Lamparski/Getty Images
Image caption Певица Мадонна появилась в готическом наряде от Жана-Поля Готье с букетом черных роз в руке.
Актриса Блейк Лайвли Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images
Image caption Актриса Блейк Лайвли
Лана Дель Рей (в центре) и Джаред Лето (справа) в "божественных" нарядах Правообладатель иллюстрации Neilson Barnard
Image caption Лана Дель Рей (в центре) и Джаред Лето (справа) в "божественных" нарядах
Певица Граймс со своим партнером, предпринимателем Илоном Маском на 2018 Met Gala, 7 мая 2018 года, Нью-Йорк Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Певица Граймс со своим партнером, предпринимателем Илоном Маском. На Граймс - ожерелье в виде логотипа компании Маска Tesla
Лена Уэйт на балу 2018 Met Gala, 7 мая 2018 года, Нью-Йорк Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Звезда "Первому игроку приготовиться" и "Мастера не на все руки" актриса Лена Уэйт вдохновилась радужным флагом при создании своего наряда.
Сестра Бейонсе певица Соланж Ноулз (справа) в платье модельера Ирис ван Херпен Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images
Image caption Сестра Бейонсе певица Соланж Ноулз (справа) в платье модельера Ирис ван Херпен
Хип-хоп исполнительница Cardi B Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images
Image caption Хип-хоп исполнительница Cardi B
Дженнифер Лопес в платье Правообладатель иллюстрации Jamie McCarthy/Getty Images
Image caption Дженнифер Лопес в платье
Актриса Кейт Босуорт в "святом" образе Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images
Image caption Актриса Кейт Босуорт в "святом" образе
Филипп Пикарди, диджитал-директор редакций журналов Teen Vogue и Allure Правообладатель иллюстрации Neilson Barnard/Getty Images
Image caption Филипп Пикарди, диджитал-директор редакций журналов Teen Vogue и Allure
Сара Джессика Паркер Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images
Image caption Сара Джессика Паркер
Эмбред Херд Правообладатель иллюстрации ANGELA WEISS/AFP/Getty Images
Image caption Эмбред Херд
Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур назвала свое платье "Кардинал Шанель"
Линда Картер в наряде от модельера Зака Позена Правообладатель иллюстрации John Lamparski/Getty Images
Image caption Линда Картер в наряде от модельера Зака Позена

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