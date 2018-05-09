10 главных хитов Каннского фестиваля 2018 года
На Каннском фестивале-2018, который открылся во вторник и продлится до 19 мая, есть фильмы на все вкусы - от реалий дня сегодняшнего до "когда-то давно в далекой галактике..."
В этом году жюри фестиваля возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт. Среди членов жюри - Андрей Звягинцев, Леа Сейду, Кристен Стюарт и Дени Вильнев.
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Вот наша подборка из 10 фильмов, которые должны привлечь наибольшее внимание в этом году.
"Все это знают"
Секреты до добра не доводят, как выясняется в этом фильме иранского режиссера Ашгара Фархади, который открыл 71-й Международный Каннский кинофестиваль.
Пенелопа Круз, которую мы только что лицезрели в роли Донателлы Версаче в "Американской истории преступлений: Убийство Джанни Версаче", играет живущую в Буэнос-Айресе испанку, которая со аргентинским мужем и детьми возвращается в свой родной городок в окрестностях Мадрида на свадьбу сестры.
Но путешествие приобретает неожиданный поворот, когда внезапно открываются секреты прошлого. То, что должно было быть недолгим визитом, в результате непредвиденных обстоятельств переворачивает всю жизнь главных героев.
В этом психологическом триллере также снялись муж Пенелопы Круз Хавьер Бардем и аргентинский актер Рикардо Дарин.
Дата выхода в прокат уточняется.
"Черный клановец"
Канны в прошлом благоволили Спайку Ли, наградив в 1986 году его дебютный фильм "Это ей нужно позарез" и в 1991 году межрасовую мелодраму "Лихорадка джунглей".
Это, правда, не помешало Спайку публично заявить, что его "обобрали", когда его картина "Делай как надо" не получила Золотую пальмовую ветвь в 1989 году.
Он опять намерен отвоевывать престижную премию в этом году своим комедийным триллером "Черный клановец". Фильм рассказывает основанную на реальных событиях историю о том, как полицейский-афроамериканец из Колорадо-Спрингс внедряется в местную ячейку Ку-клукс-клана.
Продюсер фильма - Джордан Пил (режиссер сатирического ужастика "Прочь"), в нем снялись Адам Драйвер, Тофер Грейс и в главной роли - Джон Дэвид Вашингтон, сын известного актера Дензела Вашингтона.
"Под Силвер-Лейк"
Американский кинорежиссер Роберт Митчелл произвел большое впечатление в Канне четыре года назад своей картиной "Оно" - холодящим кровь малобюджетным ужастиком о девочке-подростке, которую неотступно преследует некая видоизменяющаяся тварь.
В главной роли его нового фильма снялся Эндрю Гарфилд, играющий неприкаянного парня из Лос-Анжелеса, который начинает расследовать таинственное исчезновение своей соседки.
По мере расследования и сгущения психоделических красок главный герой Сэм с головой погружается в городские мифы, секретные коды и потайные знаки, которые шлет ему подсознание.
Митчелл сказал, что он вне себя от радости оттого, что его фильм участвует в конкурсной программе, а актер Тофер Грейс (который тоже снялся в этой картине) выразил свои чувства в "Твиттере".
"Холодная война"
Эта польско-французско-британская картина, сделанная при поддержке телеканала Film4 живущим в Британии польским режиссером Павлом Павликовским, в отсутствии чисто британских предложений - самое близкое, что есть в этом году у Британии в качестве претендента на Пальмовую ветвь.
"Холодная война" - это история любви двух людей из разных миров, разворачивающаяся в 1950-е годы в Европе. Одна из главных сюжетных линий связана с историей польского фольклорного ансамбля Mazowsze, который был основан в 1948 году.
"Холодная война" - это первый полнометражный фильм Павликовского после "Иды", получившей в 2015 году приз BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств в категории "лучший иностранный фильм".
"Человек, который убил Дон Кихота"
Нынешний Каннский фестиваль завершится мировой премьерой многострадального фильма Терри Гиллиама о Дон Кихоте. Во всяком случае, таков план.
Дело в том, что один из бывших продюсеров этого фильма пытается помешать его показу, заявляя, что фильм не выйдет без его разрешения.
Первая попытка сделать это кино сорвалась еще в 2000 году, и все обрушившиеся на съемочную группу бедствия рассказаны в документальной ленте 2002 года "Затерянные в Ла-Манче".
Тем не менее 77-летний Гиллиам не сдался и все-таки сумел завершить эту ленту, в которой Джонатан Прайс и Адам Драйвер играют бессмертных героев Сервантеса - Дон Кихота и Санчо Пансы.
"Хан Соло: Звездные войны. Истории"
Самый бронебойный хит фестиваля - это очередной блокбастер, залетевший на экраны из галактики "Звездных войн": приквел режиссера Рона Ховарда, в котором рассказывается о том, как пиратствовал Хан Соло в ранние годы своих космических путешествий.
Его играет Олден Эренрайк, а компанию ему составляет Дональд Гловер (из телесериала "Атланта" ) в качестве молодого Лэндо Калриссиана.
Из британских актеров там снялись Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж, которые, вероятнее всего, прибудут и на Каннскую премьеру.
Фанам ждать новый приквел осталось недолго: в Британии и в России он выходит на экраны 24 мая.
"Дом, который построил Джек"
Когда Ларс фон Триер в предыдущий раз привозил в Канн свой фильм, его объявили "персоной нон-грата" после того, как он очень неудачно пошутил на тему Гитлера и нацизма (на пресс-конференции своего фильма "Меланхолия").
Теперь, по всей видимости, его простили, во всяком случае настолько, чтобы показать его новый триллер, хотя и вне конкурса.
Действие картины разворачивается в Штатах на протяжении 12 лет и рассказывает о серийном убийце-интеллектуале в исполнении Мэтта Диллона, который видит свои убийства как произведения искусства.
Ума Турман, Бруно Ганц и Софи Гробёль также появляются в этой мрачной картине, которая наверняка станет одной из самых обсуждаемых на фестивале.
"451 градус по Фаренгейту"
Это очередная экранизация ставшего классикой фантастического романа Рэя Бредбери о неком тоталитарном обществе будущего, в котором снялись Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон.
Джордан, недавно появившийся в "Черной пантере", играет Гая Монтэга - пожарного, который начинает задаваться вопросом о том, почему в его работу входит сжигание книг.
"Эта история отвечает тому, что происходит сегодня, - сказал Джордан в прошлом году в интервью журналу Vogue. - По мере того как шли съемки, в мире стали происходит вещи, зеркально отражавшие то, что мы снимали".
Режиссер фильма Рамин Бахрани ранее уже работал с Майклом Шенноном, который играет брандмейстера Битти. Шеннон снялся в его картине 2014 года "99 домов" о безжалостных риэлторах, выселяющих людей.
"Уитни"
Трагическая история жизни и головокружительной карьеры Уитни Хьюстон уже вдохновила одного британского документалиста на то, чтобы показать ее историю на экране.
Однако в отличие от фильма Ника Брумфилда "Уитни: Могу я быть собой?" лента шотландского режиссера Кевина Макдональда получила поддержку от родственников покойной певицы.
Это дало Макдональду доступ к ранее не выпускавшимся записям, домашним видеосъемкам и редким кадрам с разных концертов Уитни.
Макдональд не новичок в этом жанре: в его послужном списке два музыкальных фильма - о Мике Джаггере и Бобе Марли.
"Папа Франциск: Человек слова"
Немецкий кинорежиссер Вим Вендерс получил беспрецедентный доступ к папе римскому и в течение двух лет работал над фильмом, который можно назвать скорее исследованием мировоззрения и идей понтифика, чем просто документальным байопиком.
Что точно можно сказать, так это то, что в прессе Ватикана пятизвездочные дифирамбы ему гарантированы.
Вендерс, известный своими фильмами "Париж, Техас" и "Небо над Берлином" в Канне будет лично представлять свое кино, но у понтифика, к сожалению, другие планы.