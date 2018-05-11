Медведев расстался с половиной вице-премьеров. Почему и куда они теперь?

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/TASS Image caption Вице-премьерам, не попавшим в новое правительство, уже подбирают другую работу

Владимир Путин и Дмитрий Медведев неоднократно подчеркивали, что их устраивает работа правительства. Но в новом кабинете министров не будет сразу пятерых вице-премьеров из старого состава правительства (их там было десять), курировавших ключевые отрасли. Почему они ушли?

Новый состав правительства России еще не утвержден президентом, но сохранивший пост премьера Медведев еще до утверждения своей кандидатуры в Госдуме назвал имена своих заместителей. Вероятнее всего, именно их и утвердит вице-премьерами Путин.

Среди тех, кто потеряет должности в кабинете министров, оказались отвечавший за экономику первый вице-премьер Игорь Шувалов, куратор транспорта, ТЭК и электроэнергетики Аркадий Дворкович, отвечавший за Северный Кавказ, природные ресурсы и алкогольную отрасль Александр Хлопонин, глава аппарата правительства Сергей Приходько и Дмитрий Рогозин, курировавший ВПК.

Еще два вице-премьера - Ольга Голодец и Виталий Мутко - будут курировать другие сферы (культуру и строительство соответственно).

Оппозиционер Алексей Навальный связал отставки с собственными расследованиями - среди перечисленных вице-премьеров публикаций у его Фонда борьбы с коррупцией не было только о Дворковиче.

Опрошенные Би-би-си политологи и собеседники, знакомые с "отставниками", уверяют, что причины совсем иные и с публичными скандалами никак не связаны. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова на вопрос Би-би-си о том, с чем связаны перемены и повлияли ли на них расследования Навального, не ответила.

Так что же с ними случилось?

Аркадий Дворкович

На госслужбе 18 лет, из них десять - в правительстве

Главные скандалы:

Противостояние с главой "Роснефти" Игорем Сечиным

Сокращение количества электричек в регионах и крах нескольких авиакомпаний

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Публичные выговоры:

"Вы с ума сошли?" - обратился в 2015 году президент России Владимир Путин к вице-премьеру из-за ситуации с отменой электричек в нескольких регионах

"Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?" - так Путин комментировал крах авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Дворкович - не просто политический союзник Медведева, он один из ключевых игроков его правительства. Он отвечал почти за весь реальный сектор - энергетику, промышленность, сельское хозяйство, связь.

Сам вице-премьер своей отставки не ожидал, говорят близкий к правительству собеседник Би-би-си и знакомый с вице-премьером бизнесмен. По их словам, он узнал, что не будет работать в новом кабинете министров незадолго до объявления Медведевым о кадровых перестановках 7 мая. Места нового трудоустройства перед этим с ним также не обсуждались.

До последнего момента Дворкович работал, рассчитывая сохранить свой пост, уверяет знакомый с ним бизнесмен.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Для Аркадия Дворковича уход из правительства оказался сюрпризом

Один из собеседников Би-би-си охарактеризовал ситуацию с Дворковичем словом "выгнали".

Руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрей Колесников отметил, что Дворкович не устраивал многих представителей силового блока и совершил несколько управленческих ошибок.

"Раздражение накапливалось. Дворковичу отступных не дали. Его не любила часть элиты, близкая к Путину, но Путин обычно дает возможность подчиненным раскрыться и не строит отношения на симпатии или антипатии", - говорит Колесников. По мнению эксперта, Медведев, к которому Дворкович близок, ничего не решал, когда встал вопрос об уходе Дворковича.

Незадолго до смены правительства были арестованы близкие к Дворковичу бизнесмены: владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и глава одной из компаний группы Артур Максидов. Братьев Магомедовых обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и создании преступного сообщества.

Дворкович - близкий друг Зиявудина Магомедова, он учился с ним в МГУ. По информации "Ведомостей", Дворкович познакомил бизнесмена с Медведевым, когда тот был президентом. Группа "Сумма" работает почти во всех отраслях, за которых отвечал Дворкович - связь, транспорт, ТЭК, сельское хозяйство, промышленность.

Уход "либералов" из правительства ни на что не влияет и ничего не меняет - они все вели себя так, как положено наверху Андрей Колесников, Московский центр Карнеги

Был у Дворковича и сильный политический оппонент - глава "Роснефти" Игорь Сечин, которого Дворкович сменил на посту курирующего энергетику вице-премьера. Долгое время они боролись за влияние в сфере энергетики, и Сечин возглавил отдельную президентскую комиссию по ТЭК.

Вице-премьер вместе с помощником президента Андреем Белоусовым, а также экс-министром экономразвития Алексеем Улюкаевым публично выступили против участия "Роснефти" в приватизации госпакета акций компании "Башнефть". Сделка все же состоялась, а Улюкаев вскоре был арестован по обвинению в вымогательстве у Сечина взятки в 2 млн долларов и позже приговорен к восьми годам строгого режима.

Куда уйдет:

По информации "Ведомостей", Дворкович может возглавить фонд "Сколково" вместо попавшего под американские санкции миллиардера Виктора Вексельберга. Знакомый Дворковича, бывший федеральный чиновник, попросивший об анонимности, подтвердил это Би-би-си. Другой собеседник Би-би-си, близкий к Дворковичу, утверждает, что конкретного предложения о работе тот пока не получил.

Нам нужно всем в стране, прежде всего, больше и лучше работать и получать от этого удовольствие, может быть за счет меньшего времени на завтрак" Аркадий Дворкович на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском форуме в 2015 году Mikhail Metzel/TASS

По словам знакомого бизнесмена Дворковича, тот, скорее всего, сохранит пост председателя совета директоров РЖД.

Близкий к правительству источник слышал, что для Дворковича рассматривается и место спецпредставителя президента по проведению ЧМ по футболу. Сейчас он возглавляет оргкомитет турнира "Россия-2018" - на этой должности он сменил вице-премьера Виталия Мутко. Еще один вариант трудоустройства - полпредство Уральского федерального округа, слышал его знакомый.

"Внутри этого элитного круга карьера Дворковича закончилась, но переживать за него, Шувалова, Приходько или Хлопонина едва ли надо. Уход "либералов" из правительства ни на что не влияет и ничего не меняет - они все вели себя так, как положено наверху", - отметил Колесников из центра Карнеги.

Игорь Шувалов

На госслужбе 18 лет, из них 13,5 лет в правительстве

Главные скандалы:

Расследования Навального о его квартирах в Москве и о перевозке собак корги на выставки на частном самолете

Зарубежная недвижимость в Австрии и Великобритании

Высказывания о "смешных" квартирах эконом-класса

Публичные выговоры: нет

В отличие от Дворковича, уход Шувалова был ожидаемым - об этом говорили уже несколько месяцев.

Первый вице-премьер сам давно просился в отставку, рассказывали Би-би-си несколько его знакомых. Он говорил им, что якобы хотел вернуться в бизнес. Правда, еще один знакомый Шувалова теперь говорит Би-би-си, что в действительности он все-таки хотел сохранить место в обновленном правительстве.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Слева от Шувалова - заместитель главы "Иннопрактики" Катерины Тихоновой Наталья Попова

Шувалов, курировавший экономику и финансы, в Белом доме работал долго - возможно, его отставка связана с тем, что власть захотела "освежить" кадры, допускает политолог Алексей Макаркин.

"Немаловажно и то, что меры нового правительства будет носить куда более жесткий характер. Во время предыдущего срока многие непопулярные решения откладывались - было не до повышения пенсионного возраста, налоговой реформы. Для этого сейчас требуются другие люди", - считает эксперт.

По словам политолога, приход Антона Силуанова на место первого вице-премьера указывает на то, что сейчас в правительстве нужны более жесткие управленцы: "Он более жесткий, чем Шувалов, это по умолчанию требуется от министра финансов, для которого приоритет - повышение доходов и сокращение расходов".

В этом смысле неслучайно и возвращение в кабинет нынешней главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, полагает Макаркин.

Скандалы, связанные с расследованиями Навального о богатстве Шувалова, вряд ли сказались на его политической карьере. "Если бы президент счел, что он может реализовывать непопулярную политику, тогда бы он и остался. Но требуются другие подходы", - подытоживает Макаркин.

Куда уйдет:

Шувалов уходит не в опале и с переговорами о новом месте работы. Это место еще официально не называли, но несколько вариантов уже обсуждаются.

Два федеральных чиновника, знакомых с Шуваловым, сказали Би-би-си, что он консультировался о работе в государственном банке ВТБ. По словам одного из них, его бы эта работа устроила, и он даже обещал работу в банке и своему ближайшему окружению в правительстве.

Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья" Игорь Шувалов при осмотре квартир для переселения из ветхого жилья в Казани в 2016 году. Marat Abulkhatin/TASS

По данным "Ведомостей" и "Дождя", Шувалов может получить должность в руководстве МГУ - он входит в попечительский совет вуза. В частности, он мог бы возглавить Научно-технологическую долину, над концепцией которой работал фонд Катерины Тихоновой, которую СМИ называли дочерью Путина.

Однако ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что если Шувалов и будет когда-то работать в МГУ на "высоких должностях", то "не сейчас", а также предположил, что Шувалову достанется "высокий государственный пост".

Среди других возможных мест работы Шувалова собеседники "Дождя" называли работу в руководстве ЦБ, который возглавляет Эльвира Набиуллина, а также работу в "Роснано" вместо Анатолия Чубайса.

Наконец, один из знакомых Шувалова сказал Би-би-си, что тот может возглавить некую новую госкорпорацию, которая будет заниматься инновациями.

Шувалову в любом случае подыщут хорошую должность, считает политолог Макаркин: "Я думаю, что информация про собачек, которых самолетами перевозили, не помешает ему найти работу".

Дмитрий Рогозин

На госслужбе 12 лет с перерывами, из них семь лет в правительстве

Главные скандалы:

неудачные космические запуски

срывы сроков гособоронзаказа

Публичные выговоры:

служебный выговор Путина за срыв первого запуска с космодрома "Восточный"

Бывший публичный политик, экс-лидер партии "Родина" и экс-постпред России при НАТО, Рогозин неожиданно стал курировать оборонную промышленность в 2011 году. В его лице Медведев увидел "энергичного современного менеджера" с "достаточным опытом работы".

Рогозин не скупился не обещания. "Мы к 2015 году сделаем космодром, зуб даю", - описывал он планы по строительству космодрома "Восточный".

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Рогозину подберут новое место работы, уверяют собеседники Би-би-си

Космодром не достроили ни к 2015-му, ни к 2016 году, проект сопровождался коррупционными скандалами и забастовками рабочих. Первый запуск переносили несколько раз, в 2015-м это сделал лично президент. А 27 апреля запуск "Союза-2.1А" в присутствии Путина, Рогозина и главы "Роскосмоса" Игоря Комарова отменила автоматическая система старта из-за неполадок в системе управления ракеты-носителя.

За время, что Рогозин курировал космическую отрасль, девять запусков российских ракет-носителей закончились неудачами.

Впрочем, политолог Григорий Добромелов отмечает, что Рогозин, несмотря на неудачи в космосе и сбои в ВПК, "в опалу не попал". А отставку эксперт связывает с тем, что вице-премьер проиграл аппаратную войну министру обороны Сергею Шойгу.

Танкам визы не нужны" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 1" в 2015 году Stanislav Krasilnikov/TASS

Газета "Коммерсант" писала, что подбирать замену Рогозину начали еще в декабре 2017 года, одним из вариантов было отдать вице-премьерское кресло как раз Шойгу, сохранив за ним пост главы военного ведомства.

Но в итоге, по словам собеседников издания, в Кремле решили, что полномочий для одного человека слишком много - работая в минобороны, одновременно курировать исполнение гособоронзаказа, коллегию ВПК, а также морскую и авиационную да еще и возглавлять госкомиссию по Арктике, слишком тяжело.

Куда уйдет:

По мнению собеседников Би-би-си, Рогозин не останется без предложений о работе.

Добромелов уверен, что Рогозин будет востребован и дальше. Возможно, он вернется на дипломатическую службу. При этом вероятный сменщик Рогозина, замминистра обороны Юрий Борисов, по информации Добромелова, Арктику курировать не будет. Ее отдадут другому вице-премьеру - либо Мутко, либо Дмитрию Козаку, которые остаются в правительстве.

По версии газеты "Ведомости", Рогозина могут также отправить работать полпредом президента в Центральном федеральном округе - нынешнего полпреда Алексея Гордеева решено перевести на работу в правительство (он станет вице-премьером по АПК).

"В целом, дальнейшие планы - служба Родине. Как всегда. Я точно знаю, что мой супруг еще очень много сделает полезного для своей страны", - заявила Би-би-си жена Рогозина Татьяна. Официальный представитель Рогозина от комментариев воздержался.

Сергей Приходько

На госслужбе почти 40 лет, из них шесть - в правительстве

Главные скандалы:

расследование ФБК об отдыхе с миллиардером Олегом Дерипаской в компании Насти Рыбки, которую оппозиционер назвал девушкой из эскорта

расследование Навального об участии в дачном кооперативе "Сосны" - даче в Подмосковье, которую оппозиционер называл "поразительным богатством"

Публичные выговоры: нет

Многие впервые услышали о вице-премьере Приходько после расследования Навального о его отдыхе с Дерипаской. Тогда ФБК заявил, что чиновник отдохнул на яхте бизнесмена в компании сотрудницы эскорт-агентства.

Приходько пережил скандал спокойно и не это причина его ухода, говорил Би-би-си знакомый чиновника. При этом увольнения из правительства в будущем он не исключал.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Приходько ветеран госслужбы - он ей отдал 40 лет. При этом до последнего времени избегал публичности

"Он постоянно подчеркивал в разговоре с коллегами, что неясно, сохранит ли он свою должность в новом составе правительства", - рассказывал собеседник Би-би-си.

61-летний Приходько, несмотря на незаметность, один из самых опытных российских чиновников. В Кремле он при трех президентах курировал внешнюю политику, а СМИ даже называли его одним из авторов "перезагрузки" в отношениях с США, о которой объявили во время президентства Медведева.

Руководитель аппарата правительства - малозаметная, но весомая должность. В Белом доме этот человек занимается документооборотом, графиком, протоколом.

Отставка Приходько может объясняться фигурой его сменщика, считает Колесников из центра Карнеги. Медведеву удалось "выторговать" на это место Константина Чуйченко, своего близкого друга по университету, который долгое время следил за исполнением указов президента в Кремле.

О том, что приход Чуйченко заметно укрепляет Медведева с аппаратной точки зрения, Би-би-си говорила и политолог Татьяна Становая.

Куда уйдет:

Один из собеседников Русской службы Би-би-си слышал, что Приходько может получить должность ректора или президента МГИМО, которым сейчас руководит Анатолий Торкунов.

На вопрос Би-би-си, действительно ли он может прийти на работу в институт, Приходько ответил: "Там работает уважаемый мною и всеми студентами Торкунов, который, по моему убеждению, прекрасно справляется со всеми задачами".

Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что в его планы не входит работа в МГИМО, и от других комментариев отказался.

По словам знакомого чиновника, у руководителя аппарата правительства было несколько вариантов ухода с госслужбы, в том числе в один из крупных банков.

Если вы в себе, это банальная истина, не будете оптимистическое настроение поддерживать, то вы заболеете душевной какой-нибудь болезнью. Не надо. Сергей Приходько на встрече Дмитрия Медведева с участниками программы подготовки резерва управленческих кадров, 2013 год Vladimir Smirnov/TASS

Приходько на данный момент сохраняет за собой статус главы оргкомитета Петербургского международного экономического форума. На эту должность его в ноябре 2014 года назначил Путин.

Ближайший форум состоится через две недели, на нем выступят высокопоставленные политики - помимо президента России это президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Однако в этом году у организаторов и участников форума есть сложности, в том числе и из-за перестановок в правительстве. По состоянию на 11 мая составлена программа форума, но непонятно, кто из высокопоставленных чиновников приедет на него.

Сейчас в программе значатся только помощник президента Андрей Белоусов и зампредседателя экономического совета при президенте Алексей Кудрин. "Обновленный список спикеров появится к концу недели", - сказал Би-би-си собеседник в оргкомитете.

Александр Хлопонин

На госслужбе 17 лет, из них восемь - в правительстве

Главные скандалы:

расследование Би-би-си о продаже дома в Италии другу-бизнесмену Михаилу Прохорову по завышенной цене

Публичные выговоры: нет

Несмотря на то, что Хлопонина нет в списке вице-премьеров, который называл Медведев, его представитель отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он покинет кабинет министров.

Собеседник The Bell в окружении Хлопонина сказал, что окончательного решения о его работе в правительстве еще нет: "Проводятся консультации, пока непонятно, останется он или нет, и в каком качестве".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Хлопонин перед отставкой кабинета министров выгодно продал итальянскую недвижимость другу - миллиардеру Прохорову

Впрочем, собеседник Би-би-си из числа представителей алкогольного бизнеса говорит, что ему еще в конце апреля было известно о готовящейся отставке Хлопонина.

Для другого собеседника Би-би-си, который связан с одной из крупнейших алкогольных компаний, отставка Хлопонина стала неожиданной. Еще один знакомый вице-премьера слышал, что ему просто надоела работа в кабинете министров.

Хлопонин восемь лет был губернатором Красноярского края, а последние восемь работал в правительстве, где помимо алкогольной отрасли курировал вопросы Северного Кавказа, недр и природопользования, а также экологию.

До 2014 года он совмещал должность вице-премьера с полпредством в Северо-Кавказском федеральном округе. У Хлопонина хорошие отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который назвал его "другом".

В апреле Хлопонин оказался в центре внимания прессы после расследования Би-би-си о его итальянской недвижимости. Выяснилось, что Хлопонин, задекларировавший рекордный среди чиновников доход в 3 млрд руб, продал особняк в Тоскане близкому другу, миллиардеру Михаилу Прохорову.

Эксперты тогда говорили, что такая сделка может представлять конфликт интересов, а ее стоимость может быть завышенной. Об этом же писал и ФБК Навального, опубликовавший договор купли-продажи дома за 35 млн евро.

Скандал в последние месяцы разгорелся и в подведомственной Хлопонину отрасли экологии. В Подмосковье вот уже долгое время проходят массовые митинги против мусорных полигонов.

Я сам вообще сторонник рюмочных. Я считаю, что вообще это уникальная наша традиция, которая была" Александр Хлопонин журналистам о запрете на продажу пива в ларьках в 2016 году Mikhail Metzel/TASS

"Есть версия, что его в новое правительство не включили, потому что на Северном Кавказе дела не очень, - сказал директор Центра политических технологий Игорь Бунин. - [Вице-премьер, курирующий Дальний Восток] Юрий Трутнев в этом смысле на Дальнем востоке был успешнее, поэтому и остался".

"А может, у него просто личные отношения с теми, кто формировал новый кабинет министров", - добавил эксперт.

Уход Хлопонина с историей о продаже его виллы политолог не связывает: "Думаю, что все решения принимались до того, как появились громкие дела. Эти дела - только повод для лишения должности".

Куда уйдет:

Ни Хлопонин, ни его представители, ни СМИ пока не сообщали о том, чем чиновник может заняться после ухода из кабинета министров.