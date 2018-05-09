Зонд "Инсайт" попытается раскрыть загадку ядра Марса

Правообладатель иллюстрации James Tuttle Keane (Caltech)

Космический Зонд "Инсайт", запущенный во вторник с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, начал свой шестимесячный полет к Марсу. Аппарат, как ожидается, приблизится к Марсу в ноябре. Но что он там найдет?

Население роботов на Марсе, кажется, уже достаточно велико, зачем посылать еще одного?

Иллюстратор и астролог Джеймс Таттл Кин рассказывает о внутреннем строении красной планеты и объясняет, в чем уникальность миссии "Инсайт".

Исследовательский аппарат приземлится в районе нагорья Элизий, к северу от границы между испещренным кратерами гористым регионом и низкими равнинами.

Неподалеку, дальше к югу в том же регионе находится кратер Гейла, который сейчас исследует марсоход "Кьюриосити".

Правообладатель иллюстрации James Tuttle Keane (Caltech)

После посадки "Инсайт" начнет установку приборов на поверхности Марса, это займет более двух месяцев.

"Инсайт" доставит на Марс сейсмометр SEIS. После его установки с помощью специального манипулятора, сейсмометр начнет изучение глубинных слоев Марса.

SEIS обладает достаточной чувствительностью, чтобы регистрировать сейсмические волны от ударов метеоритов по поверхности планеты. Изучение этих волн даст ученым представление о структуре Марса от коры до ядра.

Также зонд будет ждать "марсотрясений" - ученым до сих пор неизвестно, есть ли на Марсе какая-либо геологическая активность, и "Инсайт" поможет ответить на этот вопрос.

Сегодня ученые не знают, похожа ли внутренняя структура красной планеты на устройство Земли - с твердой внутренней и жидкой внешней частью ядра. Понять, похож ли Марс на Землю внутри - одна из основных задач "Инсайт".

Ранее сейсмологические методы использовались для изучения внутренней структуры спутника Земли: астронавты программы "Аполлон" в период с 1969 по 1972 год замеряли силу "лунотрясений".

Правообладатель иллюстрации James Tuttle Keane (Caltech)

Установленный на "Инсайт" термодатчик HP3 сможет зарываться на глубину до пяти метров и измерять количество энергии, выделяемое ядром планеты.

Эти замеры помогут понять, похож ли состав почвы Марса на почву Земли и Луны, и как могла сформироваться красная планета.

Правообладатель иллюстрации James Tuttle Keane (Caltech)

Экспериментальная антенна RISE позволит точно определять местонахождение зонда с Земли.

Получая радиосигналы от зонда, ученые смогут воспользоваться эффектом Допплера, чтобы отследить перемещение северного полюса планеты по мере того как Марс вращается вокруг Солнца.

Изучение перемещения полюса, а значит и оси вращения планеты, позволит ученым понять, какого размера ядро Марса, а также твердое ли оно или частично жидкое.

Миссия "Инсайт" продлится 728 земных дней. Зонд, как ожидается, позволит нам как никогда раньше изучить историю нашего ближайшего соседа по солнечной системе, вплоть до образования этой планеты 4,6 млрд лет назад.