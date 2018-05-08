Всё для победы: российские власти охраняют одну версию исторических событий

Правообладатель иллюстрации Валерий Шарифулин/ТАСС Image caption Официальное видение истории изложено в школьных учебниках

Российские власти за последние годы фактически ввели государственную монополию на оценку некоторых исторических фактов, говорится в опубликованном в четверг докладе международной правозащитной группы "Агора".

Как утверждают юристы, в России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, в основном речь идет о публикациях в интернете. Самые рискованные темы - Вторая мировая война и роль в ней СССР. Из 17 возбужденных за последние 10 лет уголовных дел такого рода лишь одно было прекращено за истечением срока давности, а 16 человек признали виновными.

Обычно дела такого рода возбуждают правоохранительные органы не в столице, а в провинции. При этом, как заявил Русской службе Би-би-си один из авторов доклада Дамир Гайнутдинов, выделить особо жесткие, или, наоборот, либеральные регионы сложно.

История как предлог

Нельзя сказать, что в России отсутствует свобода исторических дискуссий. Книги авторов-альтернативщиков продаются в магазинах в пяти минутах ходьбы от Кремля.

Как показывает проведенный "Агорой" анализ примерно ста эпизодов преследований за высказывания по историческим вопросам, жертвами, как правило, становятся люди, привлекшие внимание оппозиционной активностью.

Image caption Юристы "Агоры" подробно проанализировали 100 случаев преследования

Так, в апреле 2009 года городской суд Набережных Челнов признал виновным в разжигании вражды и ненависти и приговорил к полутора годам лишения свободы условно главу Татарского общественного центра Рафиса Кашапова. Он писал в интернете о насильственной христианизации мусульман в царское время и называл татаро-монгольское иго "чудовищным державным мифом".

Впоследствии созданный им Татарский общественный центр был объявлен экстремистской организацией, а сам Кашапов после аннексии Крыма получил реальный трехлетний срок за выступления в поддержку крымских татар.

В мае 2017 года в Волгограде возбудили уголовное дело за "осквернение символа воинской славы России" против координатора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Волкова, который иллюстрировал свой пост о нападении на Алексея Навального фотоколлажем, изображавшим известную статую "Родина-мать" с лицом, облитым зеленкой.

Псковский активист штаба Навального Андрей Егоров был задержан за публикацию во "ВКонтакте" исторической фотографии со свастикой. Правда, затем суд его оправдал.

Уголовное дело о поджоге двери здания ФСБ художником-акционистом Петром Павленским, возбужденное по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотиву политической ненависти), впоследствии переквалифицировали на ст. 243 (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей".

Следствие заявило, что известное здание на Лубянке является объектом исторического наследия, поскольку в нем "в 1930-е годы содержались под арестом выдающиеся государственные, общественные и культурные деятели".

Еще один фактор риска - тон высказываний.

Так, в Магадане возбудили уголовное дело в отношении ученого Игоря Дорогого, назвавшего в "Одноклассниках" Михаила Тухачевского палачом, Георгия Жукова - мародером, а советского обвинителя на Нюрнбергском процессе, впоследствии Генерального прокурора СССР Романа Руденко - мокрушником [убийцей - прим. Би-би-си].

"Эпатаж и резкие формулировки, безусловно, повышают риск преследования просто в силу того, что значительно облегчают обоснование обвинения экспертам, на заключениях которых основаны все подобные дела", - указывает Дамир Гайнутдинов.

"Не отнимайте последнее"

Как показывает опыт, называть Октябрьскую революцию катастрофой или утверждать, что в космос можно было и не летать, в России, в общем, безопасно. Подавляющее большинство проблем возникает из-за оценок истории Второй мировой войны.

Культ прошлых побед всегда был одним из инструментов пропаганды, как внутри страны, так и на экспорт. В отсутствие современных достижений приходится гордиться тем, что "деды воевали". Поэтому любое критическое высказывание о деятелях войны и успехах СССР, или, например, упоминание сговора Сталина и Гитлера в отношении Польши воспринимаются как угроза режиму Дамир Гайнутдинов, соавтор доклада "Агоры"

В отсутствие заметных достижений в экономике, современных технологиях и повышении качества жизни победа, одержанная 73 года назад, остается главным, если не единственным поводом для национальной гордости и обоснованием претензий на величие, указывают эксперты.

Любое утверждение, что СССР, конечно, внес решающий вклад в победу над нацизмом, но в чем-то и сам был не без греха, воспринимается в штыки. Некоторые так и говорят: "Да оставьте хоть что-нибудь святое, не отнимайте последнее!".

В 2009 году в Архангельске возникло громкое дело против заведующего кафедрой отечественной истории Поморского университета профессора Михаила Супруна, занимавшегося составлением "Книги памяти" о судьбах тысяч поволжских немцев, выселенных в 1941 году в Архангельскую область.

Работавшего с архивными документами Супруна и помогавшего ему начальника информационного центра при УВД по Архангельской области Александра Дударева обвинили соответственно в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий.

Уголовное дело в отношении историка в 2011 году прекратили в связи с истечением срока давности, а полковника милиции приговорили к году лишения свободы условно.

Изучение сталинских репрессий - дело обычное. Правозащитники и коллеги Супруна связывают особое внимание к нему с тем, что предметом исследований ученого были немцы.

В 2009 году Дмитрий Медведев учредил президентскую Комиссию по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России, состоявшую в основном не из историков, а из высокопоставленных чиновников (комиссия была тихо упразднена в конце президентства Медведева в 2012 году).

Критики замечали, что, когда во главу угла ставится не истина, а интересы, о научной объективности следует забыть.

Особенно усилилась эта тенденция после событий вокруг Украины и Крыма.

В 2014 году в Уголовный кодекс включили специальную норму об ответственности за реабилитацию нацизма (статья 354.1). Только в 2017 году по ней были осуждены восемь человек.

Житель Улан-Удэ получил 300 часов обязательных работ за публикацию в интернете изображения наградного знака Третьего Рейха с надписью: "Помним! Гордимся!" и надписи: "Мне не нужна ваша ленточка! У меня есть своя" на фоне черной ленты с надписью "Adolf Hitler".

Однако такие случаи редки. Гораздо чаще новая статья применяется против любой критики действий руководства СССР до и во время войны и сакральных пропагандистских мифов.

Например, Владимира Лузгина из Перми приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за репост на своей странице "ВКонтакте" статьи "15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль".

Штирлиц вне закона

В том же 2014 году Дума изменила статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Если раньше речь в ней шла о демонстрации свастики и других символов нацизма с целью их пропаганды и восхваления (такая норма существует не только в России), то сейчас упоминания о цели нет.

Как заметил Дамир Гайнутдинов, теперь, если исполнять закон буквально, Роскомнадзор должен вынести предупреждение Первому каналу за демонстрацию свастики в фильме "Семнадцать мгновений весны".

"С 2012 года число такого рода дел увеличилось почти в девять раз, а арестовывать по ним стали вдесятеро чаще. В данный момент в нашем мониторинге подобных дел 18", - говорится в докладе "Агоры".

В зоне риска оказались антиквары и исторические реконструкторы. Ученые и журналисты испытывают трудности с иллюстрированием абсолютно антинацистских по содержанию публикаций о Третьем рейхе и Гитлере, поскольку свастика фигурирует почти на всех связанных с ними фотографиях.

Под запрет попадают даже советские карикатуры военного времени, на которых, к примеру, красноармеец поражает свастику штыком. Жительница Краснодара Юлия Усач за публикацию таких карикатур была оштрафована.

Прокуратура Южно-Сахалинска возбудила административное дело против владельца книжного магазина, где продавалась книга "Солдаты Вермахта", поскольку на ее обложке изображена свастика.

Оштрафовали журналистку Полину Данилевич из Смоленска, выложившую в сети "ВКонтакте" фотографию своего дома во время оккупации, на котором висел германский флаг.

В Архангельске местного жителя Михаила Листова оштрафовали на тысячу рублей за публикацию исторического фото со свастикой с Парада Победы 1945 года. Правда, затем он добился отмены решения в областном суде.

Неудобные факты

За 15 лет существования в России Федерального списка экстремистских материалов в него попали десятки исторических работ, в том числе не содержащих призывов и публицистических оценок.

Мы убеждены, что публикация различных точек зрения, включая явно необоснованные и даже антинаучные, не вредит общественным интересам. Ценность подобных материалов может оспариваться в ходе свободной дискуссии, от которой историческая наука только выигрывает из доклада "Агоры"

Среди них исследования Александра Окорокова "Фашизм и русская эмиграция (1920-1945)" и Константина Залесского и Пауля Хауссера "Черная гвардия Гитлера. Ваффен-СС", "Застольные беседы Гитлера" Генри Пикера, а также целый ряд изданных в Украине книг и брошюр об ОУН-УПА и Степане Бандере, включая сборники документов.

В Брянске объявили экстремистскими записи в "Живом Журнале" профессора Университета Гумбольдта Себастьяна Штоппера, защитившего в 2012 году диссертацию по истории партизанского движения и так называемой Локотской республики на Брянщине.

Хотя публикации в основном представляли собой сделанные им переводы документов из немецких архивов, суд счел, что "такая подача информации может способствовать формированию у читателей негативной установки по отношению к социальным идеалам и духовным ценностям".

Штоппер, несколько лет плодотворно сотрудничавший с брянскими историками, вынужден был свернуть работу и уехать из России.