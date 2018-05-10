Физик вместо лирика: что известно о человеке, который сменит Рогозина

Правообладатель иллюстрации Vadim Savitsky/TASS Image caption Юрий Борисов не настолько публичная фигура, как Дмитрий Рогозин

Юрий Борисов в новом правительстве может заменить Дмитрия Рогозина, который, возможно, больше всех из российских вице-премьеров запомнится своими яркими и образными высказываниями и прогнозами. Борисов в отличие от предшественника известен очень небольшому числу людей, и в основном в околовоенных кругах.

Рогозин в правительстве курировал вопросы обороны: начиная от госполитики развития ОПК, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, военно-технического сотрудничества в другими странами, системы ГЛОНАСС, заканчивая атомным надзором и другими вопросами, связанными с военным потенциалом и обороной.

Но 7 мая российский премьер Дмитрий Медведев предложил на место вице-премьера, курирующего ОПК, Юрия Борисова.

Биографии двух вице-премьеров, уходящего и приходящего, отличаются очень сильно. Дмитрий Рогозин - профессиональный политик, публичная и яркая персона, Юрий Борисов - военный инженер-электронщик, отработавший на управленческих должностях на производстве в ВПК и в минобороны.

Русская служба Би-би-си сравнивает биографии двух чиновников.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Дмитрий Рогозин (слева) очень не похож на Юрия Борисова, который сменит его на посту вице-премьера

Два доктора

Дмитрий Рогозин, хоть и родился в семье крупного организатора советской оборонной промышленности и военной науки Олега Константиновича Рогозина, как это написано в официальной биографии на сайте правительства, по своему образованию все-таки не был близко связан с военным производством.

В 1986 году он окончил журфак МГУ, а в 1988 году - экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС.

Доктор философских наук со специальностью "философия и теории войн", Дмитрий Рогозин сделал яркую политическую карьеру в Госдуме, прежде чем в 2008 занял пост постпреда России при НАТО. В 2011 году он стал вице-премьером по оборонным и авиакосмическим вопросам.

Юрий Борисов, наоборот, был связан не столько с политикой, сколько с армией и военным производством. Он окончил сначала Суворовское училище в 1974 году, в 1978 году - Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, а после него - в 1985 году - факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. При этом до 1998 года он оставался офицером в действующей армии.

С 1998 по 2012 год он был так или иначе связан с ВПК - сначала руководил ЗАО "Научно-технический центр "Модуль" (который разрабатывает процессоры для военной и космической электроники), затем был заместителем главы Федерального агентства по промышленности и замминистра минпромторга. С весны 2011 года Борисов входит в состав Военно-промышленной комиссии при правительстве.

Но в ноябре 2012 года Борисов стал заместителем министра обороны. Фактически он перешел на "другую сторону" - из стана исполнителей оборонных заказов в стан заказчика.

Юрий Борисов имеет научную степень доктор технических наук, правда, специальность публично не называется.

Управление вместо политики

Назначение на пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс, человека, который довольно долго работал высоким руководителем в военно-промышленном комплексе и минобороны, кажется логичным. Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что Борисов - это "одно из лучших кадровых назначений" путинского правления.

Но почему тогда на посту вице-премьера "по ОПК" в течение почти семи лет находился другой чиновник, столь непохожий на него? По словам военного эксперта, старшего научного сотрудника центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василия Кашина, Дмитрий Рогозин выполнял важную роль популяризатора военных реформ.

"Рогозин был хорош тем, что как публичная фигура привлекал внимание и позволял "продавать" обществу инициативы, связанные с развитием военной техники, технологий и инноваций. Это было время, когда как раз происходило становление этой системы. И именно в этом качестве он привлекал к себе внимание. Очевидно, считалось целесообразным иметь такую яркую публичную фигуру (на этом посту - Би-би-си)", - сказал Кашин.

Теперь, по словам политолога Дмитрия Орешкина, в правительстве понадобились технократы: "Тут такая здравая логика - нужен просто человек, который управляет конкретным направлением, ставит задачи и добивается их исполнения, а вовсе не занимается политикой", - считает он.

Министерство обороны против ОПК

Отношения министерства обороны с военно-промышленным комплексом в постсоветской России были традиционно непростыми. Когда Рогозин переходил на работу в правительство, а Борисов в минобороны, скандалы с исполнением гособронзаказа были настолько серьезными, что попадали в прессу, и их обсуждали открыто.

Связано это было, в первую очередь, с ценой на военную продукцию. Но также касалось и организации отношений предприятий оборонно-промышленного комплекса и министерства обороны.

В конце концов эти сложности приходилось решать в режиме "ручного управления", как это было, к примеру, в 2011 году, когда премьер-министр Владимир Путин приказал разрешить все противоречия за неделю.

"Назначение человека из министерства обороны на эту позицию дополнительно подчеркивает, что будет подход с более полным удовлетворением потребностей военных, а не лоббированием промышленных [интересов]", - сказал Василий Кашин.

Другой военный эксперт Виктор Мураховский отмечает, что Борисов на должности замминистра обороны занимался выстраиванием отношений между заказчиком и исполнителем. По словам эксперта, он проявил себя руководителем, который способен организовать военное производство на предприятиях, которые не имели никакого опыта в этой области, а также поддерживал развитие новых технологий и инноваций.

При этом, по словам Мураховского, уровень задач и ответственности на новом посту будет выше, чем в минобороны, они будут включать в себя координацию работы нескольких министерств.

"Формирование государственной программы вооружений. Здесь многое зависит от минэкономразвития. Мы видели пример, когда пришлось сдвигать принятие очередной редакции госпрограммы вооружения", - рассказал он. Еще в задачу нового вице-премьера будет входить организация производства военной техники, которая была разработана в последние годы.

Кроме того, по словам Мураховского, от Борисова будут ждать также организации научных исследований в интересах министерства обороны - организации работ над проектами, производство которых будет создано спустя годы.

Борисов уже проявил себя как дальновидный руководитель, который помог схранить военную электронную промышленность в 1990-х годах, и в правительстве рассчитывают на него, как на человека, способного смотреть на много лет вперед, считает Мураховский.

Правда, пока что было объявлено только о том, что Юрий Борисов будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса. Будут ли входить в его ведение авиация, космонавтика и остальные отрасли, которыми занимался Дмитрий Рогозин, пока неизвестно.