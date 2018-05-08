Войско с активной гражданской позицией. Как казаки оказались на Пушкинской площади

Правообладатель иллюстрации Celestino Arce/TASS Image caption Во время акции "Он нам не царь" силу против участников применяли не только полицейские, но и люди, одетые в казачью одежду

Московские власти утверждают, что не привлекали казаков к разгону оппозиционной акции "Он вам не царь". При этом мэрия Москвы уже как минимум четыре года оплачивает контракты на обучение казаков из Москвы и округа навыкам охраны общественного порядка.

В субботу 5 мая полиция, по данным издания ОВД-Инфо, задержала более 700 человек, пришедших на Пушкинскую площадь в знак протеста против нового президентского срока Владимира Путина.

Задержания на митинге, не согласованном с властями города, проходили в жесткой форме: полицейские били участников дубинками и волокли их в автобусы. Во время разгона пришедшие на площадь казаки, как считают очевидцы, фактически помогали полиции: пинали людей и били их нагайками.

Казачьи объединения участвуют в "охранной деятельности, имеют на это полное право", но на акции сторонников Алексея Навального их не должно было быть, заявил Интерфаксу глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

В общей сложности на митинге "Он вам не царь" в Москве присутствовали, по разным оценкам, от 40 до 50 человек в казачьей форме. Двенадцать из них по фотографиям и видеоматериалам опознали участники проекта "База данных" - телеграм-канала, который публикует информацию о "провокаторах, ряженых и прочих наймитах".

Среди тех, кто пришел на Пушкинскую площадь в военизированной форме, можно было различить нашивки как не вполне понятных "Вежливых людей", так и уже известных благодаря участию в различных акциях "Первой сводной офицерской пластунской сотни" или же "Крымского казачьего полка". Там же встречались и знаки отличия реестровых казаков - "Центрального казачьего войска" - именно оно в 2016-2018 годах заключало контракты с московскими властями на обучение казаков охране порядка.

Пластунская сотня из Малоярославца

Среди тех, кто был замечен на Пушкинской площади в одежде с элементами казачьей формы, "База данных" указывает жителя Малоярославца Евгения Данилова - на митинг крайне похожий на него человек пришел с нагайкой. После публикации его имени со страницы в "ВКонтакте", на которую в подтверждение своих слов ссылались авторы проекта, были удалены личные фотографии.

В Малоярославце, где живет Данилов, базируется "Первая сводная офицерская пластунская сотня".

Image caption Фото слева - Влад Докшин/ "Новая газета". Справа - снимок из группы "сотни" в "Одноклассниках"

Человек, которого "База данных" идентифицировала как Данилова, судя по всему, активно интересуется оппозиционными мероприятиями. За четыре дня до митинга сторонников Навального похожий до степени смешения активист в казачьей форме дежурил у Сахаровского центра. 1 мая там открывался фестиваль "Муза непокорных", посвященный митингу на Болотной площади в мае 2012 года и последующему уголовному преследованию его участников. Утром к зданию пришли казаки и активисты прокремлевских движений, которые, по словам организаторов фестиваля, попытались блокировать вход.

В группе "Первой сводной офицерской сотни" в "Одноклассниках" было множество фотографий, сделанных 1 мая у центра Сахарова. Сейчас страница с ними недоступна.

Атаман "Первой сводной офицерской сотни" Сергей Таранов сказал Русской службе Би-би-си, что не давал "по сотне приказа" поехать на митинг. "Может, кто-то и был [на Пушкинской площади], понимаете, но это личная инициатива каждого, выражение своей гражданской позиции, вот и все", - предположил Таранов, добавив, что сейчас он находится на отдыхе и фотографий с Пушкинской площади не видел, - "у меня нету ни интернета, ничего здесь".

Крым, Донбасс, Москва

Отличительный знак "Крымского атамана Бакланова казачьего полка" - нашивка черного цвета с черепом в центре.

В группе объединения в "ВКонтакте" говорится, что сообщество в соцсети было создано 14 февраля 2014 года. А уже в марте, накануне референдума, атаман Николай Дьяконов выступал перед новыми членами объединения.

"После построения казаки отправляются выполнять боевые задачи и в Севастополе, и в Крыму - охранять общественный порядок, защищать население, обеспечивать безопасность избирательных участков", - рассказывало местное телевидение.

После "Крымской весны", писала "Новая газета", казаки Дьяконова отправились воевать на Донбасс, а позже казачий полк вернулся с восточной Украины в Москву.

В "Союзе добровольцев Донбасса", в правлении которого состоит Дьяконов, Русской службе Би-би-си сообщили, что после событий на Пушкинской площади "он просил его телефон не-да-вать". При этом в организации подтвердили, что Дьяконов находится в Москве.

Среди тех, кто пришел на акцию "Он нам не царь" в военизированной форме с черепом "крымского полка" на рукаве, телеграм-канал "База данных" опознал 38-летнего Дмитрия Воронова (Булатова), "также известного на Донбассе как "Ворон", и Александра Есаулова - "живет к востоку от Москвы и входит в "Союз добровольцев Донбасса".

"Выразить мнение и не больше"

Присутствие казаков из реестрового "Центрального казачьего войска" - их нашивки также можно было заметить у памятника Пушкину - руководство этого объединения объяснило любовью к искусству.

Несколько представителей войска "пришли на концерт "Московская весна", где было запланировано выступление коллектива с казачьим репертуаром. Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти", - говорится на сайте ЦКВ.

"Противоправных действий казаки не совершали", - утверждают в ЦКВ.

Представители казачьих объединений не собирались устраивать потасовки, утверждает в разговоре с Русской службой Би-би-си Василий Ящиков. Его по фотографии одним из первых опознали авторы телеграм-канала "База данных".

По словам Ящикова, который состоит в общественной организации "Первая сотня", "казаки пришли только сказать свое мнение и не больше". Однако вскоре, говорит он, появились некие агрессивно настроенные молодые парни и стали выкрикивать оскорбления.

"Начали плеваться и кидать бутылки… Все это провоцировало на конфликт. Начали срывать с головы папахи и кидать на землю. А потом там начали толкать и говорить, что, мол, кто вас родил таких. Естественно казаки отбились и ушли с этого митинга", - рассказывает Ящиков.

В подтверждение своих слов он приводит видео, на котором слышна перебранка.

Однако участники акции, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, описывают происходившее на площади по-другому. Дарья [по желанию девушки Би-би-си не публикует ее фамилию] рассказывает, что находилась в той части площади, где появился оппозиционер Алексей Навальный.

Вокруг политика образовалась большая толпа, и она не смогла отойти в сторону. "В этот момент казаки встали в сцепку и начали давить с площади, навстречу ОМОНу. Продолжалось это минуты 2-3, после чего они начали просто бить всех вокруг руками, толкать ногами. Меня пытались ударить по лицу из-за плаката, хватали за руки, били ногами чуть ниже колен", - вспоминает Дарья.

События, о которых говорит Дарья, попали на кадры видеотрансляции радио "Свобода".

Другой участник Алексей говорит, что на него напали люди в военной форме и казачьих шапках. "Прилетело пару раз нагайкой по бедрам и кулаком в плечо", - говорит мужчина.

В организации "Зона права", которая собирает жалобы на действия полицейских и казаков, говорят, что пострадавшие на площади молодые люди зафиксировали повреждения и в ближайшее время намерены написать заявления в полицию.

Нагайки и ножи за деньги мэрии

Телеграм-канал "Чудеса OSINT" обратил внимание, что за 2016-2018 годы "Центральное казачье войско", представители которого были на Пушкинской площади, получило от департамента национальной политики правительства Москвы три контракта в общей сложности примерно на 16 миллионов рублей.

За эти деньги ЦКВ обучало навыкам "охраны общественного порядка" членов различных объединений Московского окружного казачьего общества. Его атаман Андрей Шустров отказался общаться с Русской службой Би-би-си.

По каждому контракту ЦКВ должно было провести девять учебных тренировок, в каждой - по 100 учеников. Таким образом, к концу 2018 года обучение могут пройти до 900 человек.

Каждая тренировка длится три дня и проходит в оборонно-спортивном центре "Преображенский" фонда спецназа ВДВ. По контракту, для учебы казакам нужны спортивные залы, полоса препятствий и тир для учебной стрельбы боевыми патронами из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Отличившихся награждали. По контрактам, им должны были вручить до 60 нагаек, 60 пластунских ножей и до 30 каракулевых шапок-кубанок. Кроме того, у ножа и нагайки должен быть сертификат о том, что этот подарок не является холодным оружием.

ЦКВ по заказу Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы выполнил еще несколько заказов.

В апреле войско 2018 года провело слет казачьей молодежи "Будь готов к труду и обороне", где 180 участников сдавали тесты ГТО. Победителям дарили пластунские ножи, сувенирные казачьи шашки и наручные часы с надписью "Правительство Москвы". Летом 2017 года ЦКВ организовало турнир среди казаков-дружинников, где была казачья полоса препятствий, казачий биатлон и страйкбол.

Тема казачества в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы занимает не главное, но и не последнее место. На нее приходится около 10% от суммы закупок департамента: с 2015 года на это было потрачено 125 млн рублей. Из них 38 млн получило "Центральное казачье войско".

Основной заработок "Центральное казачье войско" получает через свою "дочку" - частную охранную организацию "Казачья стража". С 2015 года организация получила контракты на 250 млн рублей. Больше всего денег ей приносят контракты московского управления судебного департамента на охрану судов.

Также компания охраняет здания "Первого казачьего университета" и администрации Калуги. На сайте организации указано, что в штате 180 охранников, они работают более, чем на 60 объектах в Москве. По данным СПАРК, выручка компании в 2016 году составила 79 млн рублей, а чистая прибыль - полмиллиона рублей.

Ростех, Чемезов, казачество

В феврале 2014 года атаманом "Центрального казачьего войска" стал Иван Миронов - генерал-лейтенант запаса ФСБ, проработавший в спецслужбе 30 лет.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Иван Миронов в декабре 2014 года - спустя несколько месяцев после избрания атаманом "Центрального казачьего войска"

В середине 2000-х Миронов перешел в структуры "Ростеха", где работал исполнительным директором по особым поручениям "Рособоронэкспорта", возглавляемом Сергеем Чемезовым.

В 2006 году Миронов стал председателем правления Иркутского землячества "Байкал", а Чемезов занял пост президента организации. С тех пор они регулярно переизбирались на эти должности. Чемезов и Миронов - одногодки, оба 1952 года рождения.

Чемезов родился в Иркутской области, а Миронов - в Красноярском крае. Они учились в одно время в Иркутской области, но в разных вузах.

В том же 2006 году Миронов стал вице-президентом и директором по безопасности "Автоваза". В 2007 году Миронов от имени руководства "Автоваза" общался с бастующими рабочими, которые требовали повышения зарплат.

В том же году он начал политическую карьеру, став зампредседом правительства Самарской области по вопросам общественной безопасности. "В кулуарах правительства давно говорилось, что Иван Миронов поставлен неким наблюдателем за Владимиром Артяковым [тогда - губернатор Самарской области] от Сергея Чемезова", — писал "Коммерсант" со ссылкой на тогдашнего председателя самарского отделения партии "Яблоко" Игоря Ермоленко.

В 2010 году Миронов был избран атаманом Волжского войскового казачьего общества, а еще через три года, в 2013-ом, переехал в Москву на работу в "Рособоронэкспорт", но пообещал, что "не бросит казаков".

Атаман "Центрального казачьего войска" входил в совет директоров десятка компаний, входящих в "Ростех" (АО "Автоматика", Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, "Аэроприбор-Восход" и других).

"Ростех" спонсирует Центральное казачье войско. В качестве спонсорской помощи ЦКВ получило от его структур свыше 17 млн рублей с 2015 года. Так, деньги войску выделяет Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ). Иван Миронов входил в совет его директоров. "Конфликт интересов здесь исключен", - пояснили в пресс-службе "Ростеха". По их словам, с июля 2016 года Миронов не имеет отношения к ГРПЗ. Правда, согласно данным СПАРК, финансировать ЦКВ завод начал раньше - еще с 2015 года.