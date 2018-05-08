Войско с активной гражданской позицией. Как казаки оказались на Пушкинской площади
Московские власти утверждают, что не привлекали казаков к разгону оппозиционной акции "Он вам не царь". При этом мэрия Москвы уже как минимум четыре года оплачивает контракты на обучение казаков из Москвы и округа навыкам охраны общественного порядка.
В субботу 5 мая полиция, по данным издания ОВД-Инфо, задержала более 700 человек, пришедших на Пушкинскую площадь в знак протеста против нового президентского срока Владимира Путина.
Задержания на митинге, не согласованном с властями города, проходили в жесткой форме: полицейские били участников дубинками и волокли их в автобусы. Во время разгона пришедшие на площадь казаки, как считают очевидцы, фактически помогали полиции: пинали людей и били их нагайками.
Казачьи объединения участвуют в "охранной деятельности, имеют на это полное право", но на акции сторонников Алексея Навального их не должно было быть, заявил Интерфаксу глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
В общей сложности на митинге "Он вам не царь" в Москве присутствовали, по разным оценкам, от 40 до 50 человек в казачьей форме. Двенадцать из них по фотографиям и видеоматериалам опознали участники проекта "База данных" - телеграм-канала, который публикует информацию о "провокаторах, ряженых и прочих наймитах".
Среди тех, кто пришел на Пушкинскую площадь в военизированной форме, можно было различить нашивки как не вполне понятных "Вежливых людей", так и уже известных благодаря участию в различных акциях "Первой сводной офицерской пластунской сотни" или же "Крымского казачьего полка". Там же встречались и знаки отличия реестровых казаков - "Центрального казачьего войска" - именно оно в 2016-2018 годах заключало контракты с московскими властями на обучение казаков охране порядка.
Пластунская сотня из Малоярославца
Среди тех, кто был замечен на Пушкинской площади в одежде с элементами казачьей формы, "База данных" указывает жителя Малоярославца Евгения Данилова - на митинг крайне похожий на него человек пришел с нагайкой. После публикации его имени со страницы в "ВКонтакте", на которую в подтверждение своих слов ссылались авторы проекта, были удалены личные фотографии.
В Малоярославце, где живет Данилов, базируется "Первая сводная офицерская пластунская сотня".
Человек, которого "База данных" идентифицировала как Данилова, судя по всему, активно интересуется оппозиционными мероприятиями. За четыре дня до митинга сторонников Навального похожий до степени смешения активист в казачьей форме дежурил у Сахаровского центра. 1 мая там открывался фестиваль "Муза непокорных", посвященный митингу на Болотной площади в мае 2012 года и последующему уголовному преследованию его участников. Утром к зданию пришли казаки и активисты прокремлевских движений, которые, по словам организаторов фестиваля, попытались блокировать вход.
В группе "Первой сводной офицерской сотни" в "Одноклассниках" было множество фотографий, сделанных 1 мая у центра Сахарова. Сейчас страница с ними недоступна.
Атаман "Первой сводной офицерской сотни" Сергей Таранов сказал Русской службе Би-би-си, что не давал "по сотне приказа" поехать на митинг. "Может, кто-то и был [на Пушкинской площади], понимаете, но это личная инициатива каждого, выражение своей гражданской позиции, вот и все", - предположил Таранов, добавив, что сейчас он находится на отдыхе и фотографий с Пушкинской площади не видел, - "у меня нету ни интернета, ничего здесь".
Крым, Донбасс, Москва
Отличительный знак "Крымского атамана Бакланова казачьего полка" - нашивка черного цвета с черепом в центре.
В группе объединения в "ВКонтакте" говорится, что сообщество в соцсети было создано 14 февраля 2014 года. А уже в марте, накануне референдума, атаман Николай Дьяконов выступал перед новыми членами объединения.
"После построения казаки отправляются выполнять боевые задачи и в Севастополе, и в Крыму - охранять общественный порядок, защищать население, обеспечивать безопасность избирательных участков", - рассказывало местное телевидение.
После "Крымской весны", писала "Новая газета", казаки Дьяконова отправились воевать на Донбасс, а позже казачий полк вернулся с восточной Украины в Москву.
В "Союзе добровольцев Донбасса", в правлении которого состоит Дьяконов, Русской службе Би-би-си сообщили, что после событий на Пушкинской площади "он просил его телефон не-да-вать". При этом в организации подтвердили, что Дьяконов находится в Москве.
Среди тех, кто пришел на акцию "Он нам не царь" в военизированной форме с черепом "крымского полка" на рукаве, телеграм-канал "База данных" опознал 38-летнего Дмитрия Воронова (Булатова), "также известного на Донбассе как "Ворон", и Александра Есаулова - "живет к востоку от Москвы и входит в "Союз добровольцев Донбасса".
"Выразить мнение и не больше"
Присутствие казаков из реестрового "Центрального казачьего войска" - их нашивки также можно было заметить у памятника Пушкину - руководство этого объединения объяснило любовью к искусству.
Несколько представителей войска "пришли на концерт "Московская весна", где было запланировано выступление коллектива с казачьим репертуаром. Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти", - говорится на сайте ЦКВ.
"Противоправных действий казаки не совершали", - утверждают в ЦКВ.
Представители казачьих объединений не собирались устраивать потасовки, утверждает в разговоре с Русской службой Би-би-си Василий Ящиков. Его по фотографии одним из первых опознали авторы телеграм-канала "База данных".
По словам Ящикова, который состоит в общественной организации "Первая сотня", "казаки пришли только сказать свое мнение и не больше". Однако вскоре, говорит он, появились некие агрессивно настроенные молодые парни и стали выкрикивать оскорбления.
"Начали плеваться и кидать бутылки… Все это провоцировало на конфликт. Начали срывать с головы папахи и кидать на землю. А потом там начали толкать и говорить, что, мол, кто вас родил таких. Естественно казаки отбились и ушли с этого митинга", - рассказывает Ящиков.
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В подтверждение своих слов он приводит видео, на котором слышна перебранка.
Однако участники акции, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, описывают происходившее на площади по-другому. Дарья [по желанию девушки Би-би-си не публикует ее фамилию] рассказывает, что находилась в той части площади, где появился оппозиционер Алексей Навальный.
Вокруг политика образовалась большая толпа, и она не смогла отойти в сторону. "В этот момент казаки встали в сцепку и начали давить с площади, навстречу ОМОНу. Продолжалось это минуты 2-3, после чего они начали просто бить всех вокруг руками, толкать ногами. Меня пытались ударить по лицу из-за плаката, хватали за руки, били ногами чуть ниже колен", - вспоминает Дарья.
События, о которых говорит Дарья, попали на кадры видеотрансляции радио "Свобода".
Другой участник Алексей говорит, что на него напали люди в военной форме и казачьих шапках. "Прилетело пару раз нагайкой по бедрам и кулаком в плечо", - говорит мужчина.
В организации "Зона права", которая собирает жалобы на действия полицейских и казаков, говорят, что пострадавшие на площади молодые люди зафиксировали повреждения и в ближайшее время намерены написать заявления в полицию.
Нагайки и ножи за деньги мэрии
Телеграм-канал "Чудеса OSINT" обратил внимание, что за 2016-2018 годы "Центральное казачье войско", представители которого были на Пушкинской площади, получило от департамента национальной политики правительства Москвы три контракта в общей сложности примерно на 16 миллионов рублей.
За эти деньги ЦКВ обучало навыкам "охраны общественного порядка" членов различных объединений Московского окружного казачьего общества. Его атаман Андрей Шустров отказался общаться с Русской службой Би-би-си.
По каждому контракту ЦКВ должно было провести девять учебных тренировок, в каждой - по 100 учеников. Таким образом, к концу 2018 года обучение могут пройти до 900 человек.
Каждая тренировка длится три дня и проходит в оборонно-спортивном центре "Преображенский" фонда спецназа ВДВ. По контракту, для учебы казакам нужны спортивные залы, полоса препятствий и тир для учебной стрельбы боевыми патронами из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
Отличившихся награждали. По контрактам, им должны были вручить до 60 нагаек, 60 пластунских ножей и до 30 каракулевых шапок-кубанок. Кроме того, у ножа и нагайки должен быть сертификат о том, что этот подарок не является холодным оружием.
ЦКВ по заказу Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы выполнил еще несколько заказов.
В апреле войско 2018 года провело слет казачьей молодежи "Будь готов к труду и обороне", где 180 участников сдавали тесты ГТО. Победителям дарили пластунские ножи, сувенирные казачьи шашки и наручные часы с надписью "Правительство Москвы". Летом 2017 года ЦКВ организовало турнир среди казаков-дружинников, где была казачья полоса препятствий, казачий биатлон и страйкбол.
Тема казачества в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы занимает не главное, но и не последнее место. На нее приходится около 10% от суммы закупок департамента: с 2015 года на это было потрачено 125 млн рублей. Из них 38 млн получило "Центральное казачье войско".
Основной заработок "Центральное казачье войско" получает через свою "дочку" - частную охранную организацию "Казачья стража". С 2015 года организация получила контракты на 250 млн рублей. Больше всего денег ей приносят контракты московского управления судебного департамента на охрану судов.
Также компания охраняет здания "Первого казачьего университета" и администрации Калуги. На сайте организации указано, что в штате 180 охранников, они работают более, чем на 60 объектах в Москве. По данным СПАРК, выручка компании в 2016 году составила 79 млн рублей, а чистая прибыль - полмиллиона рублей.
Ростех, Чемезов, казачество
В феврале 2014 года атаманом "Центрального казачьего войска" стал Иван Миронов - генерал-лейтенант запаса ФСБ, проработавший в спецслужбе 30 лет.
В середине 2000-х Миронов перешел в структуры "Ростеха", где работал исполнительным директором по особым поручениям "Рособоронэкспорта", возглавляемом Сергеем Чемезовым.
В 2006 году Миронов стал председателем правления Иркутского землячества "Байкал", а Чемезов занял пост президента организации. С тех пор они регулярно переизбирались на эти должности. Чемезов и Миронов - одногодки, оба 1952 года рождения.
Чемезов родился в Иркутской области, а Миронов - в Красноярском крае. Они учились в одно время в Иркутской области, но в разных вузах.
В том же 2006 году Миронов стал вице-президентом и директором по безопасности "Автоваза". В 2007 году Миронов от имени руководства "Автоваза" общался с бастующими рабочими, которые требовали повышения зарплат.
В том же году он начал политическую карьеру, став зампредседом правительства Самарской области по вопросам общественной безопасности. "В кулуарах правительства давно говорилось, что Иван Миронов поставлен неким наблюдателем за Владимиром Артяковым [тогда - губернатор Самарской области] от Сергея Чемезова", — писал "Коммерсант" со ссылкой на тогдашнего председателя самарского отделения партии "Яблоко" Игоря Ермоленко.
В 2010 году Миронов был избран атаманом Волжского войскового казачьего общества, а еще через три года, в 2013-ом, переехал в Москву на работу в "Рособоронэкспорт", но пообещал, что "не бросит казаков".
Атаман "Центрального казачьего войска" входил в совет директоров десятка компаний, входящих в "Ростех" (АО "Автоматика", Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, "Аэроприбор-Восход" и других).
"Ростех" спонсирует Центральное казачье войско. В качестве спонсорской помощи ЦКВ получило от его структур свыше 17 млн рублей с 2015 года. Так, деньги войску выделяет Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ). Иван Миронов входил в совет его директоров. "Конфликт интересов здесь исключен", - пояснили в пресс-службе "Ростеха". По их словам, с июля 2016 года Миронов не имеет отношения к ГРПЗ. Правда, согласно данным СПАРК, финансировать ЦКВ завод начал раньше - еще с 2015 года.